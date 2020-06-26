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Вывозной рейс с россиянами прибыл в Петербург из Киргизии
Самолет авиакомпании "Россия" рейсом "Бишкек – Санкт-Петербург" с россиянами на борту в пятницу вечером прибыл в "Пулково", следует из данных онлайн-табло... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:52
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
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коронавирусы
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирусы, пулково (аэропорт), ленинградская область, киргизия, санкт-петербург, общество

Вывозной рейс с россиянами прибыл в Петербург из Киргизии

20:52 26.06.2020
346
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПассажиры в зале прилета в аэропорту Пулково
Пассажиры в зале прилета в аэропорту Пулково
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" рейсом "Бишкек – Санкт-Петербург" с россиянами на борту в пятницу вечером прибыл в "Пулково", следует из данных онлайн-табло аэропорта.
"Рейс FV 6696 … прибыл … в 20.29 мск", - сообщается на табло.
Ранее городская администрация сообщала, что из Киргизии возвращается 151 человек: 81 житель Петербурга, 18 жителей Ленинградской области и 52 жителя других регионов России.
Сразу после прибытия в аэропорту "Пулково" у пассажиров возьмут анализы, проверят наличие симптомов, выдадут официальное предписание о 14-дневном карантине. После выдачи продезинфицированного багажа на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД жителей Петербурга и Ленинградской области перевезут на самоизоляцию по месту жительства. Жители других регионов разместятся в обсерваторе в Курортном районе, где сейчас находятся 59 человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыПулково (аэропорт)Ленинградская областьКиргизияСанкт-ПетербургОбщество
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