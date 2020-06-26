Путин пообещал помочь со строительством батутного зала в Петербурге

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал ветерану войны и рекордсмену мира по акробатике Игорю Виноградову помочь со строительством батутного спортивного зала в Санкт-Петербурге.
Президент в пятницу проводит по видеосвязи встречу с участниками всероссийской акции "Мы вместе". На связь с президентом из Санкт-Петербурга вышел ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда, заслуженный мастер спорта СССР, рекордсмен мира по акробатике Игорь Виноградов. Он рассказал президенту, что в этом году ему исполнится 91 год, он работает тренером на общественных началах, и поблагодарил за хорошую пенсию.
"У нас нет зала спортивного, батутного, простого, размерами 10 на 20, школьный типовой зал. Наши девчонки - Тихонова Соня, Яковлева Мария, Яковлева Лида и Шпынева Аня - чемпионы России и выступают на международных соревнованиях очень успешно. У меня большая к вам просьба - помогите нам", - сказал Виноградов.
"Батут будет, я обещаю", - ответил президент. "Но вы сами только на батуте не показывайте им ничего, не нужно уже. Ладно? Пускай девчонки прыгают", - добавил Путин.
"Спасибо", - ответил Виноградов. "Договорились", - заключил президент.
Путин пообещал батут, но взял обещание с 91-летнего тренера, что сам тот прыгать не будет. pic.twitter.com/yepJ6xssPl— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 26, 2020