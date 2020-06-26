Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573521541.html
Путин пообещал помочь со строительством батутного зала в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин пообещал ветерану войны и рекордсмену мира по акробатике Игорю Виноградову помочь со строительством батутного спортивного зала в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:44
дмитрий виноградов
ленинград
владимир путин
ссср
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573519679_0:0:3003:1689_1400x0_80_0_0_7f1ad1428b11fa13fa9f8fc4bd1a3760.jpg
2
ссср
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573519679_0:0:3003:1689_1400x0_80_0_0_7f1ad1428b11fa13fa9f8fc4bd1a3760.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573519679_56:0:2785:2047_1400x0_80_0_0_7f1767f2ecc66e2845520b7cd44c6509.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573519679_397:0:2444:2047_1400x0_80_0_0_b96c7f296069c52eff667dfb94174846.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий виноградов, ленинград, владимир путин, ссср, санкт-петербург, общество

Путин пообещал помочь со строительством батутного зала в Петербурге

15:44 26.06.2020
106
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал ветерану войны и рекордсмену мира по акробатике Игорю Виноградову помочь со строительством батутного спортивного зала в Санкт-Петербурге.
Президент в пятницу проводит по видеосвязи встречу с участниками всероссийской акции "Мы вместе". На связь с президентом из Санкт-Петербурга вышел ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда, заслуженный мастер спорта СССР, рекордсмен мира по акробатике Игорь Виноградов. Он рассказал президенту, что в этом году ему исполнится 91 год, он работает тренером на общественных началах, и поблагодарил за хорошую пенсию.
"У нас нет зала спортивного, батутного, простого, размерами 10 на 20, школьный типовой зал. Наши девчонки - Тихонова Соня, Яковлева Мария, Яковлева Лида и Шпынева Аня - чемпионы России и выступают на международных соревнованиях очень успешно. У меня большая к вам просьба - помогите нам", - сказал Виноградов.
"Батут будет, я обещаю", - ответил президент. "Но вы сами только на батуте не показывайте им ничего, не нужно уже. Ладно? Пускай девчонки прыгают", - добавил Путин.
"Спасибо", - ответил Виноградов. "Договорились", - заключил президент.
201004
Обсудить 2
Дмитрий ВиноградовЛенинградВладимир ПутинСССРСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Кравцов рассказал о детской летней оздоровительной кампании
Президент РФ Владимир Путин
Путин поддержал идею создания премии "Мы вместе"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Дитрих не исключил выкуп допэмиссии "Аэрофлота" государством
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе
Путин сравнил математические формулы с хорошей музыкой
Конституция РФ
Главы двух уральских регионов проголосовали по поправкам к Конституции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе
Путин заявил о продолжении работы по вывозу россиян из-за рубежа
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
Минск запросил у Швейцарии информацию о "тайном счете" сына Лукашенко
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Южной Осетии еще 12 человек выздоровели после COVID-19
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков: Китай вряд ли изменит позицию по переговорам по вооружениям
Загрязнение
В Генпрокуратуре рассказали о загрязнении водоемов в 2020 году
Сотрудница аптеки в Новосибирске фасуют одноразовые медицинские маски в упаковки
Партия масок пропала в псковской больнице, где идет служебная проверка
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК расследует дела о трех утонувших детях в Подмосковье
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе
Отдавшие свои жизни во время пандемии не будут забыты, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе
Путин поддержал идею назвать улицы именами медиков
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Прокуратура проверила слова липецкого губернатора про "клещей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:17В Буэнос-Айресе ужесточили карантин
23:15Далай-лама считает Индию образцом межрелигиозного согласия
23:10Советник Трампа заявил о резком восстановлении американской экономики
23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
23:01Москалькова попросила главу ЦИК помочь Вышинскому проголосовать онлайн
22:57В Москве умерли еще двадцать пациентов с коронавирусом
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
Лента новостейМолния