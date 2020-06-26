Путин пообещал помочь со строительством батутного зала в Петербурге

"У нас нет зала спортивного, батутного, простого, размерами 10 на 20, школьный типовой зал. Наши девчонки - Тихонова Соня, Яковлева Мария, Яковлева Лида и Шпынева Аня - чемпионы России и выступают на международных соревнованиях очень успешно. У меня большая к вам просьба - помогите нам", - сказал Виноградов.