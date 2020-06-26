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Установлено, где и когда появились первые ездовые собаки
Ученые выяснили, что родословная современных ездовых собак берет свое начало от одомашненного предка, обитавшего в арктической Сибири 9,5 тысяч лет назад. К... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:53
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палеонтология, биология, российский научный фонд, арктика, открытия - риа наука, копенгагенский университет, российская академия наук

Установлено, где и когда появились первые ездовые собаки

13:53 26.06.2020
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© Фото : Елена Павлова, Павел ИвановЧереп собаки из раскопок на Жоховской стоянке
Череп собаки из раскопок на Жоховской стоянке
© Фото : Елена Павлова, Павел Иванов
Череп собаки из раскопок на Жоховской стоянке
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Ученые выяснили, что родословная современных ездовых собак берет свое начало от одомашненного предка, обитавшего в арктической Сибири 9,5 тысяч лет назад. К таким выводам специалистов привели результаты сравнительного геномного исследования. Описание приведено в журнале Science.
Собака была первым животным, которое одомашнил человек. С тех пор, на протяжении многих тысячелетий она выполняет самые разные функции, в том числе — помогает перевозить грузы. Однако до сих пор не было известно, когда появились первые ездовые собаки, распространенные сегодня у многих народов Севера.
На некоторых позднепалеолитических стоянках Сибири были найдены изделия из кости, напоминающие застежки, которые используют современные эскимосы (инуиты) для собачьих упряжек. При раскопках Жоховской стоянки на острове Жохова археологи обнаружили древнейшие свидетельства использования транспортного собаководства — детали нарт и костные остатки собак возрастом 9-8 тысяч лет. По строению костей ученые предположили, что это были именно ездовые собаки.
В рамках международного проекта QIMMEQ по изучению ездовых собак ученые, среди которых были российские исследователи, получили самый древний полный геном собаки. Работы были поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ).
Ядерную ДНК извлекли из нижней челюсти собаки из Жоховской стоянки, возраст которой составил 9,5 тысяч лет, а также, для сравнения — из нижней челюсти волка из Янской стоянки возрастом 32 тысячи лет. Также были взяты образцы от десяти современных гренландских ездовых собак.
Расшифрованные последовательности ДНК сравнили с материалами от 114 собак и волков из разных регионов мира. Примечательно, что геном собаки из Жоховской стоянки стал самым древним из всех полностью расшифрованных собачьих последовательностей.
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Результаты показали, между предками собак и волков — в частности, принадлежащих к палеопопуляции из Янской стоянки — происходил активный обмен генами. Они свободно скрещивались, что нормально для псовых одного размерного класса, стоящих близко друг к другу в эволюционном смысле. Однако в дальнейшем искусственный отбор шел по пути отсеивания гибридов, поэтому генетически ездовые собаки, в том числе и ископаемые собаки Жоховской стоянки, сильно отличаются от современных волков.
На основании результатов радиоуглеродного датирования и оценки времени соответствующих мутаций можно полагать, что ездовые собаки как специализированная форма появились около 9,5 тысяч лет назад. Жоховские собаки оказались генетически ближе к современным ездовым собакам — маламутам, хаски и гренландским собакам — и домашним собакам, которые жили с людьми в Америке четыре тысячи лет назад, чем к современным домашним.
"Наши данные опровергают мнение о том, что современные породы ездовых собак возникли два-три тысячелетия назад, — приводятся в пресс-релизе РНФ слова первого автора исследования Миккела-Холгера Синдинга (Mikkel-Holger Sinding) из Копенгагенского университета. — Кроме того, нам удалось установить, что они впервые появились в тундрах арктической Сибири".
Результаты работы расширяют знания о генетических отличиях ездовых собак от представителей прочих пород. Достаточно глубокие различия между ними связаны, во-первых, с особенностями питания: на Севере используется заметно более жирная пища. Во-вторых, ездовые собаки приспособлены к физическому труду в условиях холода. У них развиты гены белков, участвующих в расслаблении и повышении проницаемости кровеносных сосудов, что позволяет лучше усваивать кислород и повышает выносливость. Эти же протеины, вероятно, служат своего рода холодовыми датчиками — подобные обнаружены у шерстистых мамонтов.
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"Ездовые собаки и жители Арктики имеют общую историю длиной в 9,5 тысячелетий: они вместе жили, передвигались на значительные расстояния и охотились. Совместная адаптация не могла не оставить отпечаток на геноме животных. Традиция использования собачьих упряжек у населения Крайнего Севера, по-видимому, существовала долго, и в ряде областей Арктики существует до сих пор, однако на севере Евразии она, скорее всего, была вытеснена использованием оленьих упряжек в связи с распространением оленеводства в ряде регионов", — заключает руководитель проекта по гранту РНФ Владимир Питулько, один из авторов исследования, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН.
Таким образом, адаптация к условиям окружающей среды и режиму физической нагрузки проявилась у древних собак, найденных на острове Жохова, на генетическом уровне, что говорит о достаточно долгом отборе, выполнявшимся человеком в интересах создания разновидности собак с вполне определенным — ездовым — функционалом.
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