В Ленинградской области продавщица похитила 500 тысяч рублей у ветерана

По данным пресс-службы, сообщение о краже поступило 25 июня от 93-летней женщины о том, что из ее квартиры по улице Достоевского в городе Гатчина совершена кража. Полицейские установили, что днем к ветерану под предлогом продажи меда пришла женщина, которая похитила 500 тысяч рублей из комода. Злоумышленницу 60 лет выявили по оставленным ею отпечаткам пальцев.