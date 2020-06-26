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В Ленинградской области продавщица похитила 500 тысяч рублей у ветерана
Полиция задержала продавщицу меда, подозреваемую в краже 500 тысяч рублей из дома ветерана Великой Отечественной войны в Ленинградской области, сообщает... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:13
гумвд
ленинградская область
гатчина
санкт-петербург
происшествия
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ленинградская область
гатчина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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гумвд, ленинградская область, гатчина, санкт-петербург, происшествия

В Ленинградской области продавщица похитила 500 тысяч рублей у ветерана

12:13 26.06.2020
434
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Полиция задержала продавщицу меда, подозреваемую в краже 500 тысяч рублей из дома ветерана Великой Отечественной войны в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полиция задержала продавца меда, похитившую полмиллиона у ветерана Великой Отечественной войны", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, сообщение о краже поступило 25 июня от 93-летней женщины о том, что из ее квартиры по улице Достоевского в городе Гатчина совершена кража. Полицейские установили, что днем к ветерану под предлогом продажи меда пришла женщина, которая похитила 500 тысяч рублей из комода. Злоумышленницу 60 лет выявили по оставленным ею отпечаткам пальцев.
Подозреваемая задержана, похищенные деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража".
Полицейский автомобиль
11 июня, 13:07
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ГУМВДЛенинградская областьГатчинаСанкт-ПетербургПроисшествия
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