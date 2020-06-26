https://ria.ru/20200626/1573507133.html
В Ленинградской области продавщица похитила 500 тысяч рублей у ветерана
Полиция задержала продавщицу меда, подозреваемую в краже 500 тысяч рублей из дома ветерана Великой Отечественной войны в Ленинградской области, сообщает... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:13
2020-06-26T12:13
гумвд
ленинградская область
гатчина
санкт-петербург
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200611/1572801348.html
1
ленинградская область
гатчина
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, ленинградская область, гатчина, санкт-петербург, происшествия