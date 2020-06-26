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В Петербурге маршрутка сбила двоих водителей после ДТП
Водитель маршрутки сбил двоих водителей столкнувшихся ранее иномарок в Пушкинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:06
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге маршрутка сбила двоих водителей после ДТП

12:06 26.06.2020
832
© РИА Новости / Владимир АстапковичСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД
© РИА Новости / Владимир Астапкович
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Водитель маршрутки сбил двоих водителей столкнувшихся ранее иномарок в Пушкинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"Около 08:50 на 689 километре Московского шоссе в Пушкинском районе 42-летний водитель маршрутного такси не заметил стоящих на проезжей части рядом с машинами-участницами ДТП водителей и совершил наезд на обоих водителей", - сказано в сообщении.
В результате один из пострадавших получил тяжелые травмы, второй – травмы средней тяжести. Среди пассажиров маршрутки пострадавших нет. Ведется проверка.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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