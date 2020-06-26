https://ria.ru/20200626/1573506649.html
В Петербурге маршрутка сбила двоих водителей после ДТП
Водитель маршрутки сбил двоих водителей столкнувшихся ранее иномарок в Пушкинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:06
2020-06-26T12:06
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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ленинградская область
санкт-петербург
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, санкт-петербург, происшествия