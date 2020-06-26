В Петербурге маршрутка сбила двоих водителей после ДТП

"Около 08:50 на 689 километре Московского шоссе в Пушкинском районе 42-летний водитель маршрутного такси не заметил стоящих на проезжей части рядом с машинами-участницами ДТП водителей и совершил наезд на обоих водителей", - сказано в сообщении.