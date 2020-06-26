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Распространение нового коронавируса
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В Южной Корее зафиксировали 39 новых случаев COVID-19 за сутки
Южная Корея зарегистрировала 39 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 602, выздоровели 11 172, сообщила организация Центров... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:09
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коронавирус covid-19, коронавирусы, кенгидо, южная корея, сеул, в мире

В Южной Корее зафиксировали 39 новых случаев COVID-19 за сутки

11:09 26.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
СЕУЛ, 26 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 39 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 602, выздоровели 11 172, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В среднем ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 30-60 человек.
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По данным KCDC на 00.00 пятницы (18.00 четверга мск), 27 из числа новых случаев имеет локальное происхождение, а 12 завезены из-за границы. Семь случаев были выявлены на карантинном досмотре. 17 случаев зафиксированы в Сеуле, остальные по всей стране.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 198 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 172, что составляет 88,7%. Число жертв достигло уже 282 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,23 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1508 случаев завезли из-за границы, из них примерно 80% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 679 зараженных.
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В Сеуле уже 202 человека подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 72 человека – в спортзалах. Более 250 случаев по всей стране связаны с продажами от двери до двери. Также не менее 147 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 119 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКенгидоЮжная КореяСеулВ мире
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