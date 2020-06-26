В Южной Корее зафиксировали 39 новых случаев COVID-19 за сутки

СЕУЛ, 26 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 39 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 602, выздоровели 11 172, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В среднем ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 30-60 человек.

По данным KCDC на 00.00 пятницы (18.00 четверга мск), 27 из числа новых случаев имеет локальное происхождение, а 12 завезены из-за границы. Семь случаев были выявлены на карантинном досмотре. 17 случаев зафиксированы в Сеуле , остальные по всей стране.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 198 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 172, что составляет 88,7%. Число жертв достигло уже 282 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,23 миллиона человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1508 случаев завезли из-за границы, из них примерно 80% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 679 зараженных.

В Сеуле уже 202 человека подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 72 человека – в спортзалах. Более 250 случаев по всей стране связаны с продажами от двери до двери. Также не менее 147 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо , где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 119 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе.