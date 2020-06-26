Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573498227.html
Сенатор назвал слова Порошенко о "шансе" вернуть Крым дилетантством
Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал заявления бывшего президента Украины Петра Порошенко о... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:10
сергей цеков
петр порошенко
совет федерации рф
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
киев
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/143926/11/1439261198_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_38916116777c7283acccb949521587fe.jpg
https://ria.ru/20200625/1573472548.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200626/1573496687.html
республика крым
севастополь
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/143926/11/1439261198_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_38916116777c7283acccb949521587fe.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/143926/11/1439261198_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_d27a5a1b27414c6de6f694fb72d28783.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/143926/11/1439261198_200:0:2248:2048_1400x0_80_0_0_4a1cef1d36a56aa4b156f7c23c69a48d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей цеков, петр порошенко, совет федерации рф, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, киев, политика

Сенатор назвал слова Порошенко о "шансе" вернуть Крым дилетантством

10:10 26.06.2020
338
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредставитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал заявления бывшего президента Украины Петра Порошенко о существовании уникального шанса вернуть Крым результатом дилетантского отношения к вопросу.
Ранее экс-президент Украины заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" укрепить солидарность международного сообщества и "вернуть" Крым, поскольку Россия якобы "не способна" обеспечить финансирование полуострова.
"Все это показатель высокого уровня дилетантского отношения к крымскому вопросу среди руководителей Украины. К сожалению, они так и не поняли, почему Крым вернулся на свою историческую родину - в Россию", - сказал РИА Новости Цеков.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Вчера, 16:09
Аксенов прокомментировал ноту протеста Киева из-за парадов в Крыму
По его словам, если для Украины Крым был лишь частью территории, с которой можно было получать прибыль, то для России это часть родной и священной исторической земли.
"Пусть украинские политики не надеются. Ни при каких условиях им не удастся вернуть Крым обратно. Как бы ни складывалась ситуация в мире и в экономике нашей страны, Крыму всегда будет оказываться поддержка" - сказал сенатор.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
09:33
"Может не рассуждать". Пушков ответил Порошенко на "шанс" вернуть Крым
3100002
Обсудить 0
Сергей ЦековПетр ПорошенкоСовет Федерации РФВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНКиевПолитика
Рекомендуем
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк на заседании Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня на тему: Итоги первых ста дней президентства Дональда Трампа. 28 апреля 2017 года
Железняк прокомментировал слова Порошенко о Крыме
Экс-президент Украины Петр Порошенко
В Госдуме прокомментировали заявления Порошенко о Крыме
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
В Госдуме ответили на слова Зеленского о "возврате" Крыма
Сотрудники возле здания Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу Седьмой студии
Меры безопасности усилили у суда, который вынесет приговор Серебренникову
Министерство юстиции США
Минюст США попросил Верховный суд полностью аннулировать Obamacare
Остров Ольхон на озере Байкал
Прокуратура не позволила построить на Байкале завод по розливу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов
СССР не распался бы при президенте Путине, заявил Аксенов
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
Эксперт оценил заявления Порошенко о Крыме
Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Киев "вернет" Крым и людей
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Памфилова заявила, что Лобкова вычислили бы в любом случае
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России за сутки выявили 6800 случаев заражения коронавирусом
Российский траулер Кокшайск сел на мель в районе города Тромсе в Норвегии
В Норвегии сняли с мели российский траулер "Кокшайск"
Протестующие во время попытки снести памятник президенту США Эндрю Джексону в Вашингтоне
Запад планомерно переписывает историю. И у него это получается
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
В конгресс США внесли смягченные санкции против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
21:17Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
21:12В Таджикистане еще 56 человек заболели COVID-19
21:10В Москве на проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль
Лента новостейМолния