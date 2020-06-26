Сенатор назвал слова Порошенко о "шансе" вернуть Крым дилетантством

"Все это показатель высокого уровня дилетантского отношения к крымскому вопросу среди руководителей Украины. К сожалению, они так и не поняли, почему Крым вернулся на свою историческую родину - в Россию", - сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, если для Украины Крым был лишь частью территории, с которой можно было получать прибыль, то для России это часть родной и священной исторической земли.