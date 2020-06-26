Сенатор назвал слова Порошенко о "шансе" вернуть Крым дилетантством

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал заявления бывшего президента Украины Петра Порошенко о существовании уникального шанса вернуть Крым результатом дилетантского отношения к вопросу.
Ранее экс-президент Украины заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" укрепить солидарность международного сообщества и "вернуть" Крым, поскольку Россия якобы "не способна" обеспечить финансирование полуострова.
"Все это показатель высокого уровня дилетантского отношения к крымскому вопросу среди руководителей Украины. К сожалению, они так и не поняли, почему Крым вернулся на свою историческую родину - в Россию", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, если для Украины Крым был лишь частью территории, с которой можно было получать прибыль, то для России это часть родной и священной исторической земли.
"Пусть украинские политики не надеются. Ни при каких условиях им не удастся вернуть Крым обратно. Как бы ни складывалась ситуация в мире и в экономике нашей страны, Крыму всегда будет оказываться поддержка" - сказал сенатор.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".