Катар до середины сентября не планирует открывать страну для туристов

ДОХА, 26 июн — РИА Новости. Катарские власти не собираются в ближайшие несколько месяцев открывать страну для въезда туристов, сообщили РИА Новости в туркомпании Discover Qatar, ответственной за размещение иностранцев.

"Пока есть информация о возможности въезда в страну только тех иностранцев, которые имеют вид на жительство в Катаре и по каким-то причинам оказались за его пределами в странах с низкой степенью риска распространения коронавируса, когда границы были закрыты из-за коронавируса. Они получат возможность вернуться, начиная с 1 августа. Но по предварительному разрешению властей и только при наличии оплаченной брони в выделенном для проведения карантина отеле на 14 дней", — уточнил представитель компании.

Такие правила будут действовать до 15 сентября. После этой даты от прибывающих в Катар не будет требоваться пребывание на карантине в гостинице. При этом компания не располагает информацией о том, когда страна будет открыта для приема туристов или иностранцев, не имеющих вида на жительство.

В июле возвращающихся из-за границы катарцев будут принимать три гостиницы в Дохе, в августе их число возрастет до шести. Проведение карантина в самом дешевом трехзвездочном отеле в одноместном номере с трехразовым питанием обойдется в 3758 катарских риалов (более одной тысячи долларов), на семью из четырех человек — в 5417 риалов (1484 долларов).

Пребывание на карантине в пятизвездочном отеле обойдется одному человеку в 6685 риалов (1831 долларов), а семье — в 9378 риалов (2569 долларов).

Постояльцы карантинных отелей не смогут покидать номера, ходить в бассейны, тренажерные залы или СПА. Еду им будут оставлять возле номеров. Также им придется регулярно делать тесты на коронавирус.

Вопрос пребывания в отелях на карантине вместе с хозяевами их домашних животных будет рассматриваться в индивидуальном порядке по запросам.

В последнюю неделю прирост заболевания коронавирусом в Катаре пошел на спад. По данным минздрава на 25 июня, общее число случаев заражения с начала пандемии превысило 91 тысячу, при этом в отделениях интенсивной терапии с осложнениями, вызванными коронавирусом, находятся 212 человек. Умерли 106 человек, выздоровели 74 544.