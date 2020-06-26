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Катар до середины сентября не планирует открывать страну для туристов
Катарские власти не собираются в ближайшие несколько месяцев открывать страну для въезда туристов, сообщили РИА Новости в туркомпании Discover Qatar,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:29
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туризм, новости - туризм, доха, катар

Катар до середины сентября не планирует открывать страну для туристов

10:29 26.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Хамад в Дохе
Пассажиры в Международном аэропорту Хамад в Дохе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ДОХА, 26 июн — РИА Новости. Катарские власти не собираются в ближайшие несколько месяцев открывать страну для въезда туристов, сообщили РИА Новости в туркомпании Discover Qatar, ответственной за размещение иностранцев.
"Пока есть информация о возможности въезда в страну только тех иностранцев, которые имеют вид на жительство в Катаре и по каким-то причинам оказались за его пределами в странах с низкой степенью риска распространения коронавируса, когда границы были закрыты из-за коронавируса. Они получат возможность вернуться, начиная с 1 августа. Но по предварительному разрешению властей и только при наличии оплаченной брони в выделенном для проведения карантина отеле на 14 дней", — уточнил представитель компании.
Такие правила будут действовать до 15 сентября. После этой даты от прибывающих в Катар не будет требоваться пребывание на карантине в гостинице. При этом компания не располагает информацией о том, когда страна будет открыта для приема туристов или иностранцев, не имеющих вида на жительство.
В июле возвращающихся из-за границы катарцев будут принимать три гостиницы в Дохе, в августе их число возрастет до шести. Проведение карантина в самом дешевом трехзвездочном отеле в одноместном номере с трехразовым питанием обойдется в 3758 катарских риалов (более одной тысячи долларов), на семью из четырех человек — в 5417 риалов (1484 долларов).
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Пребывание на карантине в пятизвездочном отеле обойдется одному человеку в 6685 риалов (1831 долларов), а семье — в 9378 риалов (2569 долларов).
Постояльцы карантинных отелей не смогут покидать номера, ходить в бассейны, тренажерные залы или СПА. Еду им будут оставлять возле номеров. Также им придется регулярно делать тесты на коронавирус.
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Вопрос пребывания в отелях на карантине вместе с хозяевами их домашних животных будет рассматриваться в индивидуальном порядке по запросам.
В последнюю неделю прирост заболевания коронавирусом в Катаре пошел на спад. По данным минздрава на 25 июня, общее число случаев заражения с начала пандемии превысило 91 тысячу, при этом в отделениях интенсивной терапии с осложнениями, вызванными коронавирусом, находятся 212 человек. Умерли 106 человек, выздоровели 74 544.
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В министерстве отметили, что, несмотря на уменьшение общего числа случаев заражения, число заболевших среди подданных Катара и иностранных резидентов выросло в несколько раз, по сравнению с маем, когда среди инфицированных были преимущественно задействованные на стройках иностранные рабочие.
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