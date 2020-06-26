Лучшие фото недели: огни Победы, кульбит над пропастью и зрители в кадках

Туристы на отдыхе в Анталии.
Участницы парада на Красной площади, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участницы парада на Красной площади, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Дети играют в городском фонтане в Ницце.
Концерт для 2292 комнатных растений на сцене оперного театра "Лисео" в Барселоне.
Концерт для 2292 комнатных растений на сцене оперного театра "Лисео" в Барселоне.
Танцоры выступают на Международном фестивале танго в Медельине.
Жилой девятиэтажный дом в Киеве, где произошел взрыв бытового газ.
Жилой девятиэтажный дом в Киеве, где произошел взрыв бытового газ.
Акция протеста в Вашингтоне.
Акробат Рамон Катринер исполняет серию трюков на "колесе смерти", установленном над пропастью в Швейцарских Альпах.
Акробат Рамон Катринер исполняет серию трюков на "колесе смерти", установленном над пропастью в Швейцарских Альпах.
Извержение вулкана Пакайя в Гватемале.
Отдыхающие на пляже в Саутенд-он-Си в Великобритании.
Кладбище Носа-Сеньора-Апаресида в Бразилии.
Дети купаются в фонтане в Вильнюсе.
Дети купаются в фонтане в Вильнюсе.
Участники акции протеста в Вашингтоне.
Дмитрий Медведев голосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке в московской гимназии № 1448.
Дмитрий Медведев голосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке в московской гимназии № 1448.
Встреча во Владивостоке отряда боевых кораблей "Громкий" и "Совершенный", вернувшихся из дальнего трехмесячного похода.
Встреча во Владивостоке отряда боевых кораблей "Громкий" и "Совершенный", вернувшихся из дальнего трехмесячного похода.
Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу посещают главный храм Вооруженных сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном парке "Патриот".
Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу посещают главный храм Вооруженных сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном парке "Патриот".
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участники концерта Победы у подножия монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде.
Участники концерта Победы у подножия монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде.
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, освещенное прожекторами во время акции "Лучи Победы".
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, освещенное прожекторами во время акции "Лучи Победы".
Макака сидит на статуе обезьяны перед буддийским храмом Пранг Сам Йод в Таиланде.
Макака сидит на статуе обезьяны перед буддийским храмом Пранг Сам Йод в Таиланде.
Лодка с людьми из народности рохинджа прибывает из Мьянмы в Северный Ачех.
Лодка с людьми из народности рохинджа прибывает из Мьянмы в Северный Ачех.
Протестующие у входа на спортивную арену в городе Талса перед началом предвыборного митинга президента США Дональда Трампа.
Протестующие у входа на спортивную арену в городе Талса перед началом предвыборного митинга президента США Дональда Трампа.
Дональд Трамп на лужайке Белого дома по возвращении из Оклахомы, где проходил предвыборный митинг.
Дональд Трамп на лужайке Белого дома по возвращении из Оклахомы, где проходил предвыборный митинг.
Верующие в мечети Масджид аль-Харам в Мекке.
Женщина пасет коз на поле в Непале.
Залп артиллерийского салюта на берегу Оби в Новосибирске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Залп артиллерийского салюта на берегу Оби в Новосибирске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Праздничный салют в Москве в честь 75-летия Победы.
Праздничный салют в Москве в честь 75-летия Победы.
Занятия йогой в индивидуальных капсулах в Торонто.
Участники "мессы на колесах" в индийском городе Бенгалуру.
Участники "мессы на колесах" в индийском городе Бенгалуру.