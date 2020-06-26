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Лучшие фото недели: огни Победы, кульбит над пропастью и зрители в кадках
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:56
главный храм вооруженных сил россии
громкий (корвет)
вашингтон
родина-мать зовёт!
альпы
дональд трамп
парад победы
дмитрий медведев
ту-160
мгу имени м. в. ломоносова
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вашингтон
альпы
тайвань
великобритания
москва
новосибирск
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главный храм вооруженных сил россии, громкий (корвет), вашингтон, родина-мать зовёт!, альпы, дональд трамп, парад победы, дмитрий медведев, ту-160, мгу имени м. в. ломоносова, владимир путин, сергей шойгу, тайвань, великобритания, москва, новосибирск, непал, оклахома, ницца, мекка, анталия, волгоград, владивосток, швейцария, барселона (город), бразилия, вильнюс, индия, таиланд, торонто, кубинка, медельин, киев, фото, фото

Лучшие фото недели: огни Победы, кульбит над пропастью и зрители в кадках

10:50 26.06.2020 (обновлено: 11:56 26.06.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Ozan Kose

Туристы на отдыхе в Анталии.

Туристы на отдыхе в Анталии
1 из 30

Туристы на отдыхе в Анталии.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© Фотохост-агентство/ Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Участницы парада на Красной площади, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
2 из 30

Участницы парада на Красной площади, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

© Фотохост-агентство/ Рамиль Ситдиков
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© AFP 2020 / Valery Hache

Дети играют в городском фонтане в Ницце.

Дети купаются в фонтане во время жары в Ницце
3 из 30

Дети играют в городском фонтане в Ницце.

© AFP 2020 / Valery Hache
© AP Photo / Emilio Morenatti

Концерт для 2292 комнатных растений на сцене оперного театра "Лисео" в Барселоне.

Концерт для 2 292 цветов на сцене Оперного театра Лисеу в Барселоне
4 из 30

Концерт для 2292 комнатных растений на сцене оперного театра "Лисео" в Барселоне.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© AFP 2020 / Joaquín Sarmiento

Танцоры выступают на Международном фестивале танго в Медельине.

Танцоры выступают во время Международного фестиваля танго в Медельине, Колумбия
5 из 30

Танцоры выступают на Международном фестивале танго в Медельине.

© AFP 2020 / Joaquín Sarmiento
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Жилой девятиэтажный дом в Киеве, где произошел взрыв бытового газ.

Взрыв газа в жилом доме в Киеве
6 из 30

Жилой девятиэтажный дом в Киеве, где произошел взрыв бытового газ.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Tom Brenner

Акция протеста в Вашингтоне.

Акция протеста в Вашингтоне
7 из 30

Акция протеста в Вашингтоне.

© REUTERS / Tom Brenner
© AFP 2020 / Sam YehСолнечное затмение в Юньлине, Тайвань.
Солнечное затмение в Юньлине, Тайвань
8 из 30
Солнечное затмение в Юньлине, Тайвань.
© AFP 2020 / Sam Yeh
© AFP 2020 / Fabrice Coffrini

Акробат Рамон Катринер исполняет серию трюков на "колесе смерти", установленном над пропастью в Швейцарских Альпах.

Акробат Рамон Катринер исполняет серию трюков на колесе смерти, установленном над пропастью в швейцарских Альпах
9 из 30

Акробат Рамон Катринер исполняет серию трюков на "колесе смерти", установленном над пропастью в Швейцарских Альпах.

© AFP 2020 / Fabrice Coffrini
© AFP 2020 / Johan Ordonez

Извержение вулкана Пакайя в Гватемале.

Извержение вулкана Пакайя
10 из 30

Извержение вулкана Пакайя в Гватемале.

© AFP 2020 / Johan Ordonez
© AFP 2020 / Ben Stansall

Отдыхающие на пляже в Саутенд-он-Си в Великобритании.

Отдыхающие на пляже в Саутенд-он-Си в Великобритании
11 из 30

Отдыхающие на пляже в Саутенд-он-Си в Великобритании.

© AFP 2020 / Ben Stansall
© AFP 2020 / Michael Dantas

Кладбище Носа-Сеньора-Апаресида в Бразилии.

Кладбище Носа-Сеньора-Апаресида в бразильском Манаусе
12 из 30

Кладбище Носа-Сеньора-Апаресида в Бразилии.

© AFP 2020 / Michael Dantas
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Дети купаются в фонтане в Вильнюсе.

Дети купаются в фонтане в Вильнюсе, Литва
13 из 30

Дети купаются в фонтане в Вильнюсе.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis
© AFP 2020 / Jim Watson

Участники акции протеста в Вашингтоне.

Участники празднования Дня освобождения рабов в Вашингтоне
14 из 30

Участники акции протеста в Вашингтоне.

© AFP 2020 / Jim Watson
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Дмитрий Медведев голосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке в московской гимназии № 1448.

 Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
15 из 30

Дмитрий Медведев голосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке в московской гимназии № 1448.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Встреча во Владивостоке отряда боевых кораблей "Громкий" и "Совершенный", вернувшихся из дальнего трехмесячного похода.

Торжественная встреча из дальнего трехмесячного похода отряда боевых кораблей Громкий и Совершенный на военном причале во Владивостоке
16 из 30

Встреча во Владивостоке отряда боевых кораблей "Громкий" и "Совершенный", вернувшихся из дальнего трехмесячного похода.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу посещают главный храм Вооруженных сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном парке "Патриот".

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
17 из 30

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу посещают главный храм Вооруженных сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном парке "Патриот".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© Фотохост-агентство / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
18 из 30

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

© Фотохост-агентство / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Участники концерта Победы у подножия монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде.

Участники торжественного концерта у подножия отреставрированного монумента Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде
19 из 30

Участники концерта Победы у подножия монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, освещенное прожекторами во время акции "Лучи Победы".

Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова во время акции Лучи Победы в Москве
20 из 30

Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, освещенное прожекторами во время акции "Лучи Победы".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© AFP 2020 / Mladen Antonov

Макака сидит на статуе обезьяны перед буддийским храмом Пранг Сам Йод в Таиланде.

Макака сидит на статуи обезьяны перед буддийским храмом Пранг Сам Йод в Лопбури, Таиланд
21 из 30

Макака сидит на статуе обезьяны перед буддийским храмом Пранг Сам Йод в Таиланде.

© AFP 2020 / Mladen Antonov
© AFP 2020 / Chaideer Mahyuddin

Лодка с людьми из народности рохинджа прибывает из Мьянмы в Северный Ачех.

Лодка с людьми из народности рохинджа из Мьянмы прибывает на берег в Северный Ачех
22 из 30

Лодка с людьми из народности рохинджа прибывает из Мьянмы в Северный Ачех.

© AFP 2020 / Chaideer Mahyuddin
© AFP 2020 / Brendan Smialowski

Протестующие у входа на спортивную арену в городе Талса перед началом предвыборного митинга президента США Дональда Трампа.

Протестующие Black Lives Matter у входа, где пройдет предвыборный митинг президента США Дональда Трампа в городе Талса
23 из 30

Протестующие у входа на спортивную арену в городе Талса перед началом предвыборного митинга президента США Дональда Трампа.

© AFP 2020 / Brendan Smialowski
© AP Photo / Patrick Semansky

Дональд Трамп на лужайке Белого дома по возвращении из Оклахомы, где проходил предвыборный митинг.

Президент США Дональд Трамп на лужайке Белого дома после предвыборного митинга в городе Талса, штат Оклахома
24 из 30

Дональд Трамп на лужайке Белого дома по возвращении из Оклахомы, где проходил предвыборный митинг.

© AP Photo / Patrick Semansky
© AFP 2020 / STR

Верующие в мечети Масджид аль-Харам в Мекке.

Верующие в мечети Масджид аль-Харам в Мекке, Саудовская Аравия
25 из 30

Верующие в мечети Масджид аль-Харам в Мекке.

© AFP 2020 / STR
© REUTERS / Navesh Chitrakar

Женщина пасет коз на поле в Непале.

Женщина пасет своих коз на полях в Бхактапуре, Непал
26 из 30

Женщина пасет коз на поле в Непале.

© REUTERS / Navesh Chitrakar
© Фотохост-агентство/Александр Кряжев  / Перейти в фотобанк

Залп артиллерийского салюта на берегу Оби в Новосибирске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Залп артиллерийского салюта на берегу реки Оби в Новосибирске в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
27 из 30

Залп артиллерийского салюта на берегу Оби в Новосибирске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

© Фотохост-агентство/Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Праздничный салют в Москве в честь 75-летия Победы.

Праздничный салют в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
28 из 30

Праздничный салют в Москве в честь 75-летия Победы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© AFP 2020 / Getty Images/Cole Burston

Занятия йогой в индивидуальных капсулах в Торонто.

Занятия йогой внутри куполов в Торонто, Канада
29 из 30

Занятия йогой в индивидуальных капсулах в Торонто.

© AFP 2020 / Getty Images/Cole Burston
© AP Photo / Aijaz Rahi

Участники "мессы на колесах" в индийском городе Бенгалуру.

Мужчина толкает свой велосипед возле въездной мессы в церкви Bethel AG в Бенгалуру, Индия
30 из 30

Участники "мессы на колесах" в индийском городе Бенгалуру.

© AP Photo / Aijaz Rahi
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