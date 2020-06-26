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Создатели "Аватара 2" показали, как проходят съемки под водой
В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T00:14
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, зои салдана, джеймс кэмерон, новая зеландия

Создатели "Аватара 2" показали, как проходят съемки под водой

00:14 26.06.2020
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© Фото : 20th Century Fox 2009Фильм "Аватар"
Фильм Аватар
© Фото : 20th Century Fox 2009
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.
"В прошлом году во время работы над подводными сценами фотограф Марк Феллман сделал этот снимок с Бритеном Далтоном, который играет Лоака", — говорится в описании изображения.
Американский актер в датчиках плывет на специальном устройстве, напоминающем гидроцикл. На поверхности бассейна находится слой из пенопластовых шариков, которые не пропускают свет и не мешают съемке под водой.
Ранее продюсер Джон Ландау рассказывал, что большая часть действия в фильме будет происходить под водой, а главным героям Джейку (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) предстоит спасти свою семью.
В начале июня стало известно, что Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.
Ожидается, что премьера "Аватара 2" состоится в декабре 2021 года.
Кадр из фильма Аватар
18 июня, 03:58Культура
В Сети появился первый кадр со съемок "Аватара 2" в Новой Зеландии
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыЗои СалданаДжеймс КэмеронНовая Зеландия
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