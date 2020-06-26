Создатели "Аватара 2" показали, как проходят съемки под водой

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.
From the set of the Avatar sequels: Last year during underwater performance capture, still photographer Mark Fellman snapped this photo of @BritainDalton, who plays Lo'ak. pic.twitter.com/0pBt8wwAqa— Avatar (@officialavatar) June 24, 2020
"В прошлом году во время работы над подводными сценами фотограф Марк Феллман сделал этот снимок с Бритеном Далтоном, который играет Лоака", — говорится в описании изображения.
Американский актер в датчиках плывет на специальном устройстве, напоминающем гидроцикл. На поверхности бассейна находится слой из пенопластовых шариков, которые не пропускают свет и не мешают съемке под водой.
Ранее продюсер Джон Ландау рассказывал, что большая часть действия в фильме будет происходить под водой, а главным героям Джейку (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) предстоит спасти свою семью.
В начале июня стало известно, что Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.
Ожидается, что премьера "Аватара 2" состоится в декабре 2021 года.