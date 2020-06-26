Создатели "Аватара 2" показали, как проходят съемки под водой

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.

From the set of the Avatar sequels: Last year during underwater performance capture, still photographer Mark Fellman snapped this photo of @BritainDalton, who plays Lo'ak. pic.twitter.com/0pBt8wwAqa — Avatar (@officialavatar) June 24, 2020

"В прошлом году во время работы над подводными сценами фотограф Марк Феллман сделал этот снимок с Бритеном Далтоном, который играет Лоака", — говорится в описании изображения.

Американский актер в датчиках плывет на специальном устройстве, напоминающем гидроцикл. На поверхности бассейна находится слой из пенопластовых шариков, которые не пропускают свет и не мешают съемке под водой.

Ранее продюсер Джон Ландау рассказывал , что большая часть действия в фильме будет происходить под водой, а главным героям Джейку (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) предстоит спасти свою семью.

В начале июня стало известно , что Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.