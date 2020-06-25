В Петербурге назвали сроки открытия детских оздоровительных лагерей

"Таким образом, до конца лета за четыре смены по 15 дней в лагерях смогут отдохнуть более 26 тысяч детей", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что за счет средств городского бюджета будет организован отдых детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации и относящихся к льготным категориям. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, из неполных, многодетных и малообеспеченных семей. В этом году в перечень льготных категорий дополнительно включены дети медиков, оказывающих помощь больным с коронавирусом. Дети-инвалиды от 7 до 17 лет смогут в течение 14 дней отдохнуть в санаториях.