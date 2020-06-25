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В Петербурге назвали сроки открытия детских оздоровительных лагерей
Летняя оздоровительная кампания в детских лагерях Санкт-Петербурга может начаться с начала июля, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T21:46
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, ленинградская область, курортный район, санкт-петербург, общество

В Петербурге назвали сроки открытия детских оздоровительных лагерей

21:46 25.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети занимаются футболом в детском лагере
Дети занимаются футболом в детском лагере
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Летняя оздоровительная кампания в детских лагерях Санкт-Петербурга может начаться с начала июля, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Как сообщил губернатор Александр Беглов на заседании координационного штаба при полпреде президента РФ по борьбе с распространением коронавируса на территории Северо-Западного федерального округа, с 29 июня к приему детей начнут готовиться первые три государственных лагеря в Курортном районе – "Заря", "Солнечный" и "Молодежное". Также в Ленинградской области со 2 июля начнут подготовку к приему детей пять государственных лагерей – четыре лагеря центра оздоровления и отдыха "Молодежный" и "Зеркальный".
Всего планируется открыть семь лагерей на территории Петербурга и 29 лагерей в Ленинградской области.
"Таким образом, до конца лета за четыре смены по 15 дней в лагерях смогут отдохнуть более 26 тысяч детей", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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Отмечается, что за счет средств городского бюджета будет организован отдых детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации и относящихся к льготным категориям. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, из неполных, многодетных и малообеспеченных семей. В этом году в перечень льготных категорий дополнительно включены дети медиков, оказывающих помощь больным с коронавирусом. Дети-инвалиды от 7 до 17 лет смогут в течение 14 дней отдохнуть в санаториях.
Специалисты Роспотребнадзора проверят все детские лагеря на готовность работать в особом режиме, с соблюдением санитарных требований. В частности, должен быть обеспечен закрытый режим работы, дети и сотрудники будут одномоментно заезжать в лагерь и находиться в нем без выхода за территорию. В лагерях должны регулярно проводить дезинфекцию, а также обеспечить медицинский контроль.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БегловЛенинградская областьКурортный районСанкт-ПетербургОбщество
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