В Петербурге назвали сроки открытия детских оздоровительных лагерей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Летняя оздоровительная кампания в детских лагерях Санкт-Петербурга может начаться с начала июля, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Как сообщил губернатор Александр Беглов на заседании координационного штаба при полпреде президента РФ по борьбе с распространением коронавируса на территории Северо-Западного федерального округа, с 29 июня к приему детей начнут готовиться первые три государственных лагеря в Курортном районе – "Заря", "Солнечный" и "Молодежное". Также в Ленинградской области со 2 июля начнут подготовку к приему детей пять государственных лагерей – четыре лагеря центра оздоровления и отдыха "Молодежный" и "Зеркальный".
Всего планируется открыть семь лагерей на территории Петербурга и 29 лагерей в Ленинградской области.
"Таким образом, до конца лета за четыре смены по 15 дней в лагерях смогут отдохнуть более 26 тысяч детей", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что за счет средств городского бюджета будет организован отдых детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации и относящихся к льготным категориям. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, из неполных, многодетных и малообеспеченных семей. В этом году в перечень льготных категорий дополнительно включены дети медиков, оказывающих помощь больным с коронавирусом. Дети-инвалиды от 7 до 17 лет смогут в течение 14 дней отдохнуть в санаториях.
Специалисты Роспотребнадзора проверят все детские лагеря на готовность работать в особом режиме, с соблюдением санитарных требований. В частности, должен быть обеспечен закрытый режим работы, дети и сотрудники будут одномоментно заезжать в лагерь и находиться в нем без выхода за территорию. В лагерях должны регулярно проводить дезинфекцию, а также обеспечить медицинский контроль.
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