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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573483324.html
Главы шести регионов СЗФО проголосовали по поправкам к Конституции
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, глава Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, а также врио главы... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:48
голосование по поправкам в конституцию
владимир уйба
игорь никитин
михаил ведерников
новгородская область
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
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353
60
владимир уйба, игорь никитин, михаил ведерников, новгородская область, общество

Главы шести регионов СЗФО проголосовали по поправкам к Конституции

18:48 25.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, глава Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, а также врио главы Коми Владимир Уйба, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и врио главы Ненецкого округа Юрий Бездудный в четверг приняли участие в голосовании по поправкам к конституции.
"Проголосовал по поправкам. Проголосовал "за". Считаю их актуальными и отвечающими требованиям времени", - сообщил Кувшинников на своей официальной странице "ВКонтакте", отметив, что для него лично наиболее значимым является пакет социальных поправок.
Ведерников в своем официальном аккаунте в Instagram рассказал, что пришел на избирательный участок вместе с семьей и также отдал свой голос за внесение изменений в Основной закон. Он назвал возможность участия в голосовании по поправкам "важным историческим моментом", призвав жителей региона выразить свою гражданскую позицию.
Никитин на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что сделал свой выбор "за те права, те возможности, которые у нас будут". "Лично для меня, не как для губернатора, а как для человека, жителя Новгородской области, очень важно, что в главном документе страны будут прописаны высшего уровня социальные гарантии. Это прежде всего позволит сделать так, чтобы люди во всех регионах, во всех муниципалитетах, небольших населенных пунктах имели возможность получить лучшую медицинскую помощь, лучшее образование", - добавил он.
Мэр Москвы Сергей Собянин
Вчера, 18:39Голосование по поправкам в Конституцию
Собянин проголосует по поправкам к Конституции дистанционно
Как сообщает пресс-служба правительства Коми, врио главы республики назвал участие в голосовании по поправкам гражданской ответственностью каждого жителя России. "Перечень поправок, за которые я сегодня проголосовал, - это мое будущее, будущее моих детей и внуков. Для себя важнейшими поправками я определил незыблемость суверенитета России, незыблемость принятия решения гражданами России, исключение влияния внешних стран и внешних факторов на принятие решений", - сказал Уйба, слова которого приводятся в сообщении.
Чибис пришёл на избирательный участок, расположенный недалеко от здания правительства региона. "Поправки касаются всех значимых сфер жизни - это и социальные гарантии, и суверенитет страны, и помощь семьям, здравоохранение и еще целый набор важных мер", - сказал он журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Вчера, 13:15Голосование по поправкам в Конституцию
Песков проголосовал по поправкам в Конституцию
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства НАО, Бездудный пришел к открытию избирательного участка. По его оценке, изменения в конституцию позволят на самом высоком уровне защитить семейные и духовные ценности, четко закрепят социальные обязательства государства, например, такие как регулярная индексация пенсий, пособий и других выплат, фиксированный МРОТ не ниже прожиточного минимума.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюВладимир УйбаИгорь НикитинМихаил ВедерниковНовгородская областьОбщество
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