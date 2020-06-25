Главы шести регионов СЗФО проголосовали по поправкам к Конституции

"Проголосовал по поправкам. Проголосовал "за". Считаю их актуальными и отвечающими требованиям времени", - сообщил Кувшинников на своей официальной странице "ВКонтакте", отметив, что для него лично наиболее значимым является пакет социальных поправок.

Ведерников в своем официальном аккаунте в Instagram рассказал, что пришел на избирательный участок вместе с семьей и также отдал свой голос за внесение изменений в Основной закон. Он назвал возможность участия в голосовании по поправкам "важным историческим моментом", призвав жителей региона выразить свою гражданскую позицию.

Никитин на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что сделал свой выбор "за те права, те возможности, которые у нас будут". "Лично для меня, не как для губернатора, а как для человека, жителя Новгородской области , очень важно, что в главном документе страны будут прописаны высшего уровня социальные гарантии. Это прежде всего позволит сделать так, чтобы люди во всех регионах, во всех муниципалитетах, небольших населенных пунктах имели возможность получить лучшую медицинскую помощь, лучшее образование", - добавил он.

Как сообщает пресс-служба правительства Коми, врио главы республики назвал участие в голосовании по поправкам гражданской ответственностью каждого жителя России. "Перечень поправок, за которые я сегодня проголосовал, - это мое будущее, будущее моих детей и внуков. Для себя важнейшими поправками я определил незыблемость суверенитета России, незыблемость принятия решения гражданами России, исключение влияния внешних стран и внешних факторов на принятие решений", - сказал Уйба, слова которого приводятся в сообщении.

Чибис пришёл на избирательный участок, расположенный недалеко от здания правительства региона. "Поправки касаются всех значимых сфер жизни - это и социальные гарантии, и суверенитет страны, и помощь семьям, здравоохранение и еще целый набор важных мер", - сказал он журналистам.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства НАО, Бездудный пришел к открытию избирательного участка. По его оценке, изменения в конституцию позволят на самом высоком уровне защитить семейные и духовные ценности, четко закрепят социальные обязательства государства, например, такие как регулярная индексация пенсий, пособий и других выплат, фиксированный МРОТ не ниже прожиточного минимума.