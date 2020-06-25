Миронов предложил в будущем проводить парад Победы 24 июня

"Вчера, находясь на трибуне, я подумал, наверное, имеет смысл 24 июня сделать памятным днем в календаре - не выходным, не праздничным, а именно памятным днем, потому что действительно очень важное событие было 24 июня 1945 года", - сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".