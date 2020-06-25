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РКК "Энергия" заключила контракт на выход туриста в открытый космос
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:17
риа наука
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союз мс
международная космическая станция (мкс)
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ркк "энергия"
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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353
60
россия, союз мс, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ркк "энергия", сша

РКК "Энергия" заключила контракт на выход туриста в открытый космос

15:39 25.06.2020 (обновлено: 16:17 25.06.2020)
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© Фото : Роскосмос / Олег КононенкоВыход в открытый космос
Выход в открытый космос
© Фото : Роскосмос / Олег Кононенко
Выход в открытый космос. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
Как отмечается на сайте корпорации, согласно договору, два путешественника в 2023 году полетят на корабле "Союз МС" с краткосрочной экспедицией на российский сегмент Международной космической станции.
Планируется, что один из участников полета выйдет в открытый космос с профессиональным российским космонавтом.
При этом в середине июня гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов в интервью РИА Новости рассказывал, что никто из потенциальных или состоявшихся туристов не обращался с подобной "серьезной заявкой".
Кроме того, в феврале 2019 года "Роскосмос" и Space Adventures подписали контракт на полет двух туристов до конца 2021 года.
С 2001 по 2009 год на "Союзах" на МКС побывали семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони. В разные годы эти полеты стоили от 20 до 50 миллионов долларов.
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18816172925
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РИА НаукаРоссияСоюз МСМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРКК "Энергия"США
Популярные комментарии
Рогозина когда в открытый космос отправите?
25 июня, 16:18
Арсений Новиков
12800119
Что-то у афериста маска батут опять не работает.
25 июня, 15:53
Евгений Д
17500012
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