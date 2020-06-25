РКК "Энергия" заключила контракт на выход туриста в открытый космос

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.

Планируется, что один из участников полета выйдет в открытый космос с профессиональным российским космонавтом.

С 2001 по 2009 год на "Союзах" на МКС побывали семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони. В разные годы эти полеты стоили от 20 до 50 миллионов долларов.