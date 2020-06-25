Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 7 июля

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ в своем Telegram-канале опубликовала расписание вывозных рейсов на 26 июня - 7 июля.
На 29 июня планируются рейсы Дели – Москва, Ереван – Санкт-Петербург. 30 июня россиян вывезут из Душанбе в Новосибирск, из Тель-Авива в Москву, из Гоа в Москву, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, из Денпасара в Москву, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, из Еревана в Сочи и Минеральные Воды, из Чэнду в Санкт-Петербург.
На 4 июля планируются рейсы Шанхай – Москва, Амстердам – Москва, Гуанчжоу – Москва, 5 июля – Дубай – Москва, Чэнду – Санкт-Петербург, Нью-Йорк – Москва. 6 июля ожидается рейс Душанбе – Санкт-Петербург, 7 июля – Душанбе – Екатеринбург.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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