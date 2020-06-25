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Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 7 июля
Минкомсвязь РФ в своем Telegram-канале опубликовала расписание вывозных рейсов на 26 июня - 7 июля. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:51
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 7 июля

14:51 25.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ в своем Telegram-канале опубликовала расписание вывозных рейсов на 26 июня - 7 июля.
На 26 июня планируются рейсы Барселона – Москва, Париж – Москва, Лондон – Москва, БишкекСанкт-Петербург, Душанбе – Казань. 27 июня ожидаются рейсы Ош – Москва, Амман – Москва. 28 июня должны состояться перелеты Бишкек – Москва, Нью-Йорк – Москва, Рим – Москва, Ереван – Калуга.
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На 29 июня планируются рейсы Дели – Москва, Ереван – Санкт-Петербург. 30 июня россиян вывезут из Душанбе в Новосибирск, из Тель-Авива в Москву, из Гоа в Москву, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, из Денпасара в Москву, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, из Еревана в Сочи и Минеральные Воды, из Чэнду в Санкт-Петербург.
Россияне смогут 1 июля полететь в Москву из Каракаса, Кито, Сан-Хосе, Душанбе, а также во Владивосток из Ханоя. 2 июля ожидаются рейсы Стамбул – Москва, Афины – Москва, Сеул – Владивосток. 3 июля вывозных рейсов не запланировано.
На 4 июля планируются рейсы Шанхай – Москва, Амстердам – Москва, Гуанчжоу – Москва, 5 июля – Дубай – Москва, Чэнду – Санкт-Петербург, Нью-Йорк – Москва. 6 июля ожидается рейс Душанбе – Санкт-Петербург, 7 июля – Душанбе – Екатеринбург.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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