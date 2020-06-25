https://ria.ru/20200625/1573445931.html
В ГД разработали проект о переработке "просрочки" в корма для животных
В Госдуме разработали законопроект о переработке просроченных пищевых продуктов в корма для животных и удобрения, проект закона направлен в профильные... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:09
2020-06-25T10:09
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир бурматов
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир бурматов, общество
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
В Госдуме разработали законопроект о переработке просроченных пищевых продуктов в корма для животных и удобрения, проект закона направлен в профильные министерства для получения официальных отзывов, сообщил РИА Новости глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
.
Текст законопроекта имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается установить возможность нахождения в обороте некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, в отношении которых есть возможность утилизации (переработки), в том числе путем направления на удобрения и корм животным", - говорится в пояснительной записке.
В материалах отмечается, что в настоящее время особенно остро стоит проблема утилизации пищевых продуктов, утративших свои потребительские свойства: продукты с истекшим сроком годности должны быть уничтожены либо утилизированы. Вместе с тем такие пищевые отходы являются ценным и полезным ресурсом для изготовления кормов для животных и удобрений.
"Сейчас вся просрочка едет на свалки и там гниет, из-за этого свалки горят. Переработка почти нулевая. Мы предлагаем дать право переработчикам проводить экспертизу продуктов, а сейчас это должны делать продавцы, и перерабатывать просрочку в корма для животных. Эта практика существует уже во многих странах и зарекомендовала себя", - пояснил Бурматов РИА Новости.
Законопроектом предлагается предоставить право, но не обязанность, организациям-"утилизаторам" нести расходы на экспертизу, хранение, перевозку, утилизацию или уничтожение некачественных продуктов. При этом исключается возможность нахождения в обращении некачественных и опасных пищевых продуктов в целях употребления их в пищу человеком.
По словам Бурматова, проект закона направлен в Минприроды
, Минсельхоз
и Минпромторг
для получения официальных отзывов.