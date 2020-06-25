Собчак хочет подать в суд на немецкое СМИ за клевету

Ранее немецкий автоконцерн Audi AG заявил о разрыве рекламного контракта с Собчак. Причиной этому, по словам представителя компании Вернера Нойхольда, послужил пересмотр программы рекламного сотрудничества, но в том числе и ее противоречивые посты о протестах в США. При этом Нойхольд добавил, что само решение прекратить сотрудничество с Собчак было принято до ее противоречивых постов, а устно ее информировали об этом решении еще 16 июня, письменно - 24 июня. Статья Business Insider, которую упоминает Собчак, также опубликована 24 июня.