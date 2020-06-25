Собчак хочет подать в суд на немецкое СМИ за клевету

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская телеведущая Ксения Собчак намерена подать в суд за клевету на немецкое издание Business Insider, обвинившее ее в расизме, на фоне решения концерна Audi разорвать с ней рекламный контракт из-за её постов в соцсетях о протестах в США.
"Я подаю в суд на издание Business Insider по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком "Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми" и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И буду требовать извинений. Люди не делятся на белых и черных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет свое мнение, и тех, кто идет за толпой", - написала Собчак в своем Telegram-канале, добавив, что она не поддерживает любой протест в любой стране, когда он связан с насилием.
Ранее немецкий автоконцерн Audi AG заявил о разрыве рекламного контракта с Собчак. Причиной этому, по словам представителя компании Вернера Нойхольда, послужил пересмотр программы рекламного сотрудничества, но в том числе и ее противоречивые посты о протестах в США. При этом Нойхольд добавил, что само решение прекратить сотрудничество с Собчак было принято до ее противоречивых постов, а устно ее информировали об этом решении еще 16 июня, письменно - 24 июня. Статья Business Insider, которую упоминает Собчак, также опубликована 24 июня.
Собчак на фоне протестов в США и других странах против расизма и дискриминации, вспыхнувших после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда, активно комментировала эту тему в Instagram. Так, 2 июня она, признавшись, что против расизма и полицейской жестокости, раскритиковала погромы бутиков и "уничтожение частной собственности", которые сопровождали протесты.
Затем 6 июня, когда пользователи соцсетей по всему миру выкладывали изображения черных квадратов в знак солидарности с протестующими, Собчак сделала подобный пост, но вместо фотографии он содержал видео: на черном фоне играла песня "Убили негра" группы "Запрещенные барабанщики". Пост Собчак сопроводила подписью "Миннеаполис, я с тобой". Публикация была удалена в этот же день. Позже комик и блогер Александр Гудков пояснил, что Собчак сделала этот пост в рамках шоу Comment Out.