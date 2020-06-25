В Раде рассказали о плане по уничтожению Украины

"Запущен процесс уничтожения нашей страны. Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах. Они входят в определенные организации, такие, как "Национальный корпус", средства добывают рэкетом, уничтожением бизнеса, похищением людей. Это часть плана по окончательному разложению общества и уничтожению Украины путем превращения ее в актив и в колонию", — сказал Кива.