В Раде рассказали о плане по уничтожению Украины

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил о плане по уничтожению Украины путем превращения ее в "актив и колонию". Слова политика приводятся на официальном сайте партии.
Одна из частей этого плана заключается в агрессивных акциях националистических и праворадикальных организаций, считает парламентарий.
"Запущен процесс уничтожения нашей страны. Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах. Они входят в определенные организации, такие, как "Национальный корпус", средства добывают рэкетом, уничтожением бизнеса, похищением людей. Это часть плана по окончательному разложению общества и уничтожению Украины путем превращения ее в актив и в колонию", — сказал Кива.
По его словам, во вторник именно радикалы совершили попытку нападения на Сергея Литвиненко, народного депутата от партии "Слуги народа", в оппозиции к которой находится "Оппозиционная платформа — За жизнь". Поэтому, пояснил парламентарий, запугиванию и физическому воздействию подвергаются не только простые граждане и бизнесмены, но и представители законодательной власти.