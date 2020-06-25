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В Раде рассказали о плане по уничтожению Украины
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил о плане по уничтожению Украины путем превращения ее в "актив и колонию". РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T04:06
оппозиционная платформа - за жизнь
партия "слуга народа"
ситуация на украине
сергей литвиненко
илья кива
верховная рада украины
украина
в мире
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Самое лучшее будет, это раздать обратно хозяевам, земли вместе с народами неудачного объединения под названием "Украина". Крым уже домой вернулся!
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_026f0fdf94a5a8d17892e3dbeed3ffe6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оппозиционная платформа - за жизнь, партия "слуга народа", ситуация на украине, сергей литвиненко, илья кива, верховная рада украины, украина, в мире

В Раде рассказали о плане по уничтожению Украины

04:06 25.06.2020
21001
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил о плане по уничтожению Украины путем превращения ее в "актив и колонию". Слова политика приводятся на официальном сайте партии.
Одна из частей этого плана заключается в агрессивных акциях националистических и праворадикальных организаций, считает парламентарий.
"Запущен процесс уничтожения нашей страны. Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах. Они входят в определенные организации, такие, как "Национальный корпус", средства добывают рэкетом, уничтожением бизнеса, похищением людей. Это часть плана по окончательному разложению общества и уничтожению Украины путем превращения ее в актив и в колонию", — сказал Кива.
По его словам, во вторник именно радикалы совершили попытку нападения на Сергея Литвиненко, народного депутата от партии "Слуги народа", в оппозиции к которой находится "Оппозиционная платформа — За жизнь". Поэтому, пояснил парламентарий, запугиванию и физическому воздействию подвергаются не только простые граждане и бизнесмены, но и представители законодательной власти.
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Обсудить 15
Оппозиционная платформа - За жизньПартия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеСергей ЛитвиненкоИлья КиваВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Самое лучшее будет, это раздать обратно хозяевам, земли вместе с народами неудачного объединения под названием "Украина". Крым уже домой вернулся!
25 июня, 05:16
Александр Максименко
4220001
Наверное это всё «москали проклятущие» сделали?
25 июня, 04:47
Олег 84
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