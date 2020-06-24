Рязанские десантники приняли участие в главном параде страны

Танки Т-34-85 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве

РЯЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Участие рязанских десантников в параде на Красной площади, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, является большой честью для региона, сказал губернатор Участие рязанских десантников в параде на Красной площади, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, является большой честью для региона, сказал губернатор Николай Любимов , приветствуя офицеров и курсантов РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова.

В параде Победы на Красной площади 24 июня участвовали более 400 офицеров и курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Возглавлял парадный расчет начальник училища Алексей Рагозин.

Торжественная встреча участвовавших в параде десантников состоялась у мемориала на площади Победы. Перед началом мероприятия волонтеры раздали всем зрителям защитные маски. Приветствуя офицеров и курсантов, Николай Любимов отметил, что в этом году из-за пандемии коронавируса верховный главнокомандующий принял решение перенести парад Победы на Красной площади с 9 мая на дату, когда 75 лет назад состоялся парад победителей. Это привнесло особый смысл в нынешний парад, и он навсегда станет символом непобедимости нашей страны перед любой напастью.

"Сегодня в честь победителей, спустя ровно 75 лет после того легендарного парада, на Красной площади в Москве их гордый исторический марш повторили внуки и правнуки. Лучшие военнослужащие страны. Для нас большая честь, что в этом числе были и вы – рязанские офицеры и курсанты. Наше училище ВДВ – единственный вуз в мире, где готовят офицеров-десантников для крылатой пехоты", - подчеркнул губернатор.

Отметив, что в истории училища немало героических страниц, Любимов напомнил о 135 его выпускниках, удостоенных почетных званий Героя Советского Союза и Героя России за мужество и отвагу. Конечно, среди них - и участники Великой Отечественной войны.

"Сегодня славные воинские традиции десантников продолжает новое поколение. Не сомневаюсь, что вы также с честью будете выполнять свой долг перед родиной", - сказал губернатор.

В память об отличном выступлении рязанских десантников в Москве Николай Любимов передал начальнику РВВДКУ Алексею Рагозину список с иконы "Чудо Георгия о змие", оригинал которой находится в Государственном русском музее Санкт-Петербурге . Глава региона отметил, что это самый ранний образ святого Георгия на Руси. Он подчеркнул, что в Рязанской области стало доброй традицией передавать в дар прославленному гвардейскому высшему воздушно-десантному командному училищу имени генерала армии Маргелова иконы Георгия Победоносца

"Частица святых мощей Георгия Победоносца, покровителя нашего отечества и наших воинов, уже хранится в храме святого Георгия. Мы, правительство региона, решили, что каждый год в нем должна появляться новая икона. Для меня большая честь передать этот святой образ нашим доблестным десантникам в знак глубокого уважения от имени всех жителей Рязанской области", - сказал Любимов.