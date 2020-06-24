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Рязанская область
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Рязанские десантники приняли участие в главном параде страны
Участие рязанских десантников в параде на Красной площади, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, является большой честью для региона,... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T22:18
рязанская область
николай любимов
георгий победоносец
парад победы
воздушно-десантные войска россии
рязанская область
общество
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353
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николай любимов, георгий победоносец, парад победы, воздушно-десантные войска россии, рязанская область, общество

Рязанские десантники приняли участие в главном параде страны

22:18 24.06.2020
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкТанки Т-34-85 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Танки Т-34-85 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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РЯЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Участие рязанских десантников в параде на Красной площади, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, является большой честью для региона, сказал губернатор Николай Любимов, приветствуя офицеров и курсантов РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова.
В параде Победы на Красной площади 24 июня участвовали более 400 офицеров и курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Возглавлял парадный расчет начальник училища Алексей Рагозин.
оеннослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
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Торжественная встреча участвовавших в параде десантников состоялась у мемориала на площади Победы. Перед началом мероприятия волонтеры раздали всем зрителям защитные маски. Приветствуя офицеров и курсантов, Николай Любимов отметил, что в этом году из-за пандемии коронавируса верховный главнокомандующий принял решение перенести парад Победы на Красной площади с 9 мая на дату, когда 75 лет назад состоялся парад победителей. Это привнесло особый смысл в нынешний парад, и он навсегда станет символом непобедимости нашей страны перед любой напастью.
"Сегодня в честь победителей, спустя ровно 75 лет после того легендарного парада, на Красной площади в Москве их гордый исторический марш повторили внуки и правнуки. Лучшие военнослужащие страны. Для нас большая честь, что в этом числе были и вы – рязанские офицеры и курсанты. Наше училище ВДВ – единственный вуз в мире, где готовят офицеров-десантников для крылатой пехоты", - подчеркнул губернатор.
Отметив, что в истории училища немало героических страниц, Любимов напомнил о 135 его выпускниках, удостоенных почетных званий Героя Советского Союза и Героя России за мужество и отвагу. Конечно, среди них - и участники Великой Отечественной войны.
"Сегодня славные воинские традиции десантников продолжает новое поколение. Не сомневаюсь, что вы также с честью будете выполнять свой долг перед родиной", - сказал губернатор.
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В память об отличном выступлении рязанских десантников в Москве Николай Любимов передал начальнику РВВДКУ Алексею Рагозину список с иконы "Чудо Георгия о змие", оригинал которой находится в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге. Глава региона отметил, что это самый ранний образ святого Георгия на Руси. Он подчеркнул, что в Рязанской области стало доброй традицией передавать в дар прославленному гвардейскому высшему воздушно-десантному командному училищу имени генерала армии Маргелова иконы Георгия Победоносца.
"Частица святых мощей Георгия Победоносца, покровителя нашего отечества и наших воинов, уже хранится в храме святого Георгия. Мы, правительство региона, решили, что каждый год в нем должна появляться новая икона. Для меня большая честь передать этот святой образ нашим доблестным десантникам в знак глубокого уважения от имени всех жителей Рязанской области", - сказал Любимов.
В ходе торжественного мероприятия губернатор Рязанской области вручил военнослужащим памятные знаки "Участнику парада в Москве на Красной площади 2020", пожелав им успехов в учебе и службе.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовГеоргий ПобедоносецПарад ПобедыВоздушно-десантные войска РоссииРязанская областьОбщество
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