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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573430399.html
Основатель Pink Floyd призвал не забывать, что СССР разгромил нацистов
Британский рок-музыкант Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd, призвал страны Запада не забывать о ключевом вкладе Советского Союза в разгром... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T22:52
75 лет великой победы
в мире
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https://ria.ru/20200624/1573429911.html
https://ria.ru/20200624/1573421475.html
На Западе до сих пор всех граждан бывшего СССР считают и называют русскими.
58
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56
11
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/36796/76/367967683_0:615:1333:1365_1400x0_80_0_0_4c0c1a09b8987f9ea7dfb0c0e0d6d550.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире

Основатель Pink Floyd призвал не забывать, что СССР разгромил нацистов

19:01 24.06.2020 (обновлено: 22:52 24.06.2020)
8863
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Британский рок-музыкант Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd, призвал страны Запада не забывать о ключевом вкладе Советского Союза в разгром нацистской Германии.
"Мы уделяем слишком мало внимания тому факту, что именно русские разгромили нацистов и выиграли Вторую мировую войну для всего остального мира. Не отважные британцы или прибывшие на помощь из Северной Атлантики силы, а именно русский народ принес величайшую жертву, чтобы сдержать нацистов и победить их", — сказал он в интервью RT.
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Уотерс отметил, что западные страны всегда должны помнить это, особенно когда негативно отзываются о России и потрясают перед ней оружием.
Музыкант также назвал антироссийские настроение в некоторых странах "совершеннейшим безумием".
В этом году парад, приуроченный к 75-летней годовщине Победы, из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. В нем приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. Помимо российских, по Красной площади прошли бойцы Вооруженных сил Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
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Обсудить 11
75 лет Великой ПобедыВ мире
Популярные комментарии
На Западе до сих пор всех граждан бывшего СССР считают и называют русскими.
24 июня, 19:37
Von Stirliz
5800000
Дайте ему Российский паспорт и медаль ДРУЖБЫ НАРОДОВ!
24 июня, 19:37
Константин Сотиев
4940003
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