Путин поднял тост за ветеранов на приеме в честь гостей парада Победы

Президент РФ Владимир Путин встречает в Кремле глав иностранных государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин на приеме в честь иностранных лидеров, приехавших на парад Победы в Москву , поднял тост за ветеранов и победы и заверил, что память о тех, кто не вернулся с войны, не уйдет.

Глава государства еще раз уделил внимание подвигу тех, кто воевал.

"Только что мы возложили цветы к Вечному огню, почтили память Неизвестного Солдата, который стал символом всех не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Мы не знаем – это действительно так и есть, – мы не знаем ни имени, ни возраста, ни национальности бойца, погибшего в битве под Москвой, но он родной для миллионов людей. Сын, муж, брат, дед, отец. Мы будем всегда их помнить – тех, кто не вернулся с войны, гордиться всем поколением победителей", - сказал Путин.

"Подвиг отважных воинов и самоотверженных тружеников тыла – важная, неотъемлемая часть истории наших стран, бесценный пример торжества справедливости, гуманизма - я говорил об этом сегодня на параде - всепобеждающей силы сплочённости, дружбы и доверия между нашими странами, которые во все времена были и остаются главной опорой для преодоления трудностей", - добавил президент, отметив, что сейчас это касается вопросов глобальной безопасности, борьбы с терроризмом, эпидемией.

По его словам, большинство присутствующих сегодня в Москве руководителей стран знают, как эффективно и своевременно решаются эти вопросы.