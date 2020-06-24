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75 лет Великой Победы
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Дочь маршала Конева рассказала, что помогало ему быть подтянутым
Один из самых великих отечественных полководцев маршал Иван Конев всегда был энергичным и подтянутым, необходимость быть таким он усвоил, еще в молодости в... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:59
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парад победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), москва, берлин (город), иван конев, общество

Дочь маршала Конева рассказала, что помогало ему быть подтянутым

04:28 24.06.2020 (обновлено: 10:59 24.06.2020)
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© Фото : Минобороны РФКомандующий войсками 1-го Украинского фронта дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. Рядом - член Военного совета фронта К.В.Крайнюков
Командующий войсками 1-го Украинского фронта дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. Рядом - член Военного совета фронта К.В.Крайнюков
© Фото : Минобороны РФ
Командующий войсками 1-го Украинского фронта дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. Рядом - член Военного совета фронта К.В.Крайнюков. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Один из самых великих отечественных полководцев маршал Иван Конев всегда был энергичным и подтянутым, необходимость быть таким он усвоил, еще в молодости в царской армии изучая наставление для унтер-офицеров, и таким же молодцеватым он прошел на Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве, рассказала в интервью РИА Новости дочь полководца Наталия Конева.
На Параде Победы Конев шел во главе сводного полка 1-го Украинского фронта. Министерство обороны России ранее опубликовало документы, приуроченные к 75-летию Парада Победы. В их числе - справка о том, сводные полки каких фронтов лучше других прошли тогда. Первым из них указан 1-й Украинский фронт.
Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
Вчера, 04:2475 лет Великой Победы
Парад Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года
"Это очень приятно. Я горжусь этим", - сказала Наталия Конева.
"Но вообще папа был очень энергичный, стремительный человек", - добавила она.
Под стать своему командующему были и его воины, отметила дочь Конева. "У меня хранится открытка, написанная папе после войны танкистами 7-го гвардейского механизированного корпуса 1-го Украинского фронта. Там были просто потрясающие слова: "Хотя мы все уже пенсионеры, но мы не утратили той боевой закалки и того войскового товарищества, которыми отличался от всех фронтов наш славный и самый быстрый 1-й Украинский фронт. Недаром враги называли вас "маршал Вперед", - сказала Наталия Конева.
"Но если говорить о вот той папиной бодрости, с которой он шел по Красной площади, то наверняка он помнил и свой старый, изданный еще до Первой мировой войны, учебник – руководство для унтер-офицеров. Отец его читал и делал пометки синим карандашом. Он, например, подчеркнул такие слова: "Каждый нижний чин должен всегда и везде иметь бодрый и молодцеватый вид, держать себя с достоинством". Таким мы папу и видим на кинохронике", - рассказала дочь маршала.
Иван Степанович Конев (1897-1973) - советский полководец, Маршал Советского Союза. В 1916 году был призван в Русскую императорскую армию. Участник Первой мировой войны. Участник Февральской революции 1917 года в Москве и Октябрьской революции 1917 года в Киеве. Демобилизован в декабре 1917 года. Во второй половине 1918 года добился зачисления в Красную Армию, был участником Гражданской войны.
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В начале Великой Отечественной войны командовал 19-й армией, затем был командующим войсками фронтов: Западного, Калининского, Северо-Западного, Степного, 2-го и 1-го Украинского. Блестяще организовал и провел ряд важнейших операций. Участвовал в битве за Москву, в Курской битве, освобождении Украины. Именно войска 2-го Украинского фронта в марте 1944 года первыми вышли к государственной границе СССР. Далее были Висло-Одерская операция, штурм Берлина, освобождение Праги. Решительность в проведении операций принесла Коневу славу мастера окружений, а близость к бойцам – неофициальное звание солдатского маршала.
Дважды Герой Советского Союза. Кавалер ордена "Победа", семи орденов Ленина, многих других государственных наград, а также многочисленных иностранных орденов. Герой ЧССР и Герой Монгольской народной республики. Похоронен на Красной площади.
Читайте полный текст интервью Наталии Коневой >>
Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
19 июня, 00:2375 лет Великой Победы
Минобороны рассказало, как отбирали солдат на парад Победы в 1945 году
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)МоскваБерлин (город)Иван КоневОбщество
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