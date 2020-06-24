Дочь маршала Конева рассказала, что помогало ему быть подтянутым

"Но если говорить о вот той папиной бодрости, с которой он шел по Красной площади, то наверняка он помнил и свой старый, изданный еще до Первой мировой войны, учебник – руководство для унтер-офицеров. Отец его читал и делал пометки синим карандашом. Он, например, подчеркнул такие слова: "Каждый нижний чин должен всегда и везде иметь бодрый и молодцеватый вид, держать себя с достоинством". Таким мы папу и видим на кинохронике", - рассказала дочь маршала.