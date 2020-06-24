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75 лет Великой Победы
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Наталия Конева: сапоги чуть не испортили отцу Парад Победы
Среди многих военачальников, кто прошел торжественным маршем по брусчатке Красной площади на Параде Победы 24 июня 1945 года, был и один из самых великих... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:35
75 лет великой победы
россия
великая отечественная война (1941-1945)
наталия конева
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россия, великая отечественная война (1941-1945), наталия конева, иван конев, интервью - авторы

Наталия Конева: сапоги чуть не испортили отцу Парад Победы

09:00 24.06.2020 (обновлено: 13:35 24.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДочь маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева Наталия Конева во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве
Дочь маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева Наталия Конева во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Среди многих военачальников, кто прошел торжественным маршем по брусчатке Красной площади на Параде Победы 24 июня 1945 года, был и один из самых великих полководцев в истории России, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена Победа маршал Иван Степанович Конев.
О том, какие чувства испытывал маршал Конев, чеканя тогда шаг, что придавало ему молодцеватости, кого он считал символом настоящего гвардейского генерала и как перед парадом чуть было не испортились специально сшитые для маршала сапоги со шпорами, в интервью РИА Новости рассказала его дочь Наталия Конева.
— Наталия Ивановна, о каких наиболее ярких впечатлениях от Парада Победы рассказывал вам Иван Степанович?
— На кадрах кинохроники показано, как отец во главе сводного полка 1-го Украинского фронта чеканит шаг по Красной площади, и видно, что идет человек, который чувствует огромную радость. И это действительно так. Папа вспоминал, что вкус Победы, это ликование он почувствовал именно 24 июня 1945 года, но не раньше.
Генерал-майор Глеб Бакланов
21 июня, 10:5575 лет Великой Победы
Дочь советского генерала рассказала об участии отца в Параде Победы
— Буквально на днях Министерство обороны России опубликовало архивные документы по истории Парада Победы. Среди них есть любопытный документ о том, кто из фронтов лучше всего тогда прошел торжественным маршем. Так вот, среди тех, кто, как там написано, проявил "наилучшую строевую подготовку", первым указан 1-й Украинский фронт.
— Это очень приятно. Я горжусь этим. Но надо сказать, что сводный полк 1-го Украинского фронта на репетициях, которые проходили еще под Дрезденом, тренировался очень интенсивно и тщательно. Непосредственно подготовку к параду осуществлял назначенный отцом генерал-майор, очень красивый, боевой командир корпуса Глеб Владимирович Бакланов.
Но вообще папа был очень энергичный, стремительный человек. Под стать ему были и его воины. У меня хранится открытка, написанная папе после войны танкистами 7-го гвардейского механизированного корпуса 1-го Украинского фронта. Там были просто потрясающие слова: "Хотя мы все уже пенсионеры, но мы не утратили той боевой закалки и того войскового товарищества, которыми отличался от всех фронтов наш славный и самый быстрый 1-й Украинский фронт. Недаром враги называли Вас маршал Вперед".
— Наверное, написано торжественно, каллиграфическим почерком?
— Нет-нет, от руки, обычной ручкой, даже с кляксой. И поэтому это тоже так трогательно. Но если говорить о вот той папиной бодрости, с которой он шел по Красной площади, то наверняка он помнил и свой старый, изданный еще до Первой мировой войны учебник — руководство для унтер-офицеров. Отец его читал и делал пометки синим карандашом. Он, например, подчеркнул такие слова: "Каждый нижний чин должен всегда и везде иметь бодрый и молодцеватый вид, держать себя с достоинством". Таким мы папу и видим на кинохронике.
Воины 3 Белорусского фронта на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
23 июня, 06:2975 лет Великой Победы
Историк рассказал, как в Красной армии появилась парадная форма
— Известно, что 1-й Украинский фронт привез в Москву наибольшее число знамен гитлеровских частей, которые в ходе Парада Победы были брошены к подножию Мавзолея Ленина. Принимал ли Иван Степанович личное участие в отборе этих трофеев?
— Конечно. Слава богу, есть кадры хроники, которые нам показывают, как это было: отец рассматривал эти знамена с большим вниманием, и я понимаю почему. Он много раз мне рассказывал: очень важно помнить, что мы победили сильнейшую армию мира.
Действительно, эти немецкие войска прошли без поражений практически всю Европу и одержали огромное количество побед. Но именно на территории нашей страны они были разбиты, и вот теперь знамена этих немецких частей лежат перед победителями. Названия их мой отец хорошо знал, потому что с этими частями он встречался на поле битвы. Это были и "Великая Германия", и "Викинг", и "Мертвая голова", и "Галичина". Он понимал, что сила нашего оружия, искусство и мужество нашего солдата одержали эту великую победу и теперь эти знамена будут брошены в Москве к тому замечательному месту, где стояли триумфаторы.
© РИА Новости / Яков ХалипКомандование 1-го Украинского фронта на Параде Победы. Первый слева — маршал Иван Степанович Конев
Командование I Украинского фронта на Параде Победы. Первый слева - маршал Иван Степанович Конев
© РИА Новости / Яков Халип
Командование 1-го Украинского фронта на Параде Победы. Первый слева — маршал Иван Степанович Конев
— Есть не одна история о том, как при формировании сводного полка того или иного фронта решениями командующих фронтов в состав участников Парада Победы включались те, кто формально не проходил, скажем, по росту, но героически сражался на полях войны и по-человечески, безусловно, заслуживал прошагать по Красной площади. А было ли нечто подобное у 1-го Украинского фронта?
— Было. Генерал Давид Абрамович Драгунский был командиром 55-й гвардейской танковой бригады, дважды Героем Советского Союза, участником битвы за Берлин. Но он был невысокого роста. И он очень нервничал, возьмут ли его на парад. И произошла история, которую сам Давид Абрамович потом рассказывал.
Ждали вердикта Конева. Он приехал, претендентов построили, его подвели к этому невысокому человеку и говорят, вот генерал Драгунский, хорошо воевал, но вот по росту не очень подходит. И тогда отец сказал свою известную фразу, сказал, конечно, с юмором, но она вошла в историю: "Когда он в Берлин входил, мы же его не меряли!" И мы видим на кадрах кинохроники, как марширует бравый танкист генерал Драгунский.
Позади отца на параде чеканила шаг целая линейка его знаменитых командармов, которые прошли с боями Россию, потом освобождали огромную территорию Украины от Харькова до Львова, а потом и Польшу, штурмовали Берлин, освобождали Прагу, где закончили свой боевой путь. А правофланговым папа определил Александра Александровича Лучинского, высокого, статного, потрясающе красивого командира 28-й армии.
Как папа рассказывал, когда он впервые увидел Лучинского, то понял, что видит перед собой символ настоящего генерала-гвардейца. А штандарт 1-го Украинского фронта нес легендарный ас, летчик-истребитель, трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин. Папа им тоже очень гордился.
Маршал Советского Союза А.М. Василевский
23 июня, 10:2775 лет Великой Победы
Сын маршала Василевского рассказал о фото, сделанном перед Парадом Победы
— К тому параду для маршалов и генералов сшили специальные мундиры. Какие у вас остались воспоминания об этой детали парада?
— Это был прекрасный мундир, невероятно красивый, из сукна цвета морской волны, которое имело название "кастор", что в переводе с французского означает "бобер" – настолько плотная и блестящая ткань.
Но с той формой связана наша семейная забавная легенда. Помимо мундира, отцу сшили сапоги со шпорами, которые должны были подчеркивать красоту и торжественность шага. И вот эти сапоги стали предметом вожделения моего брата, который в то время был очень влюблен, ухаживал за прекрасной девушкой, которая впоследствии стала его женой. И в канун репетиции Парада Победы они решили поехать в Подмосковье послушать соловьев. Именно сапоги отца должны были помочь брату покорить девушку. И он их взял без спроса.
Но когда брат вернулся домой, сапоги уже не имели такого торжественного вида. Отец страшно расстроился, был очень крутой разговор. Тем не менее сапоги были приведены в порядок. Теперь я храню их как нашу семейную реликвию.
Парад Победы — 2020
23 июня, 13:21
Парад Победы — 2020: на что обратить внимание
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Наталия КоневаИван КоневИнтервью - Авторы
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