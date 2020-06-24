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РЖД вернули в расписание все отмененные "Сапсаны"
РЖД со среды вернули в расписание все рейсы поездов "Сапсан", отмененные ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса, заметило РИА... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РЖД вернули в расписание все отмененные "Сапсаны"

02:11 24.06.2020 (обновлено: 13:46 24.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоезда "Сапсан" на Ленинградском вокзале Москвы
Поезда Сапсан на Ленинградском вокзале Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. РЖД со среды вернули в расписание все рейсы поездов "Сапсан", отмененные ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса, заметило РИА Новости в приложении компании по продаже билетов, это же подтвердили ранее и в пресс-службе компании.
Между Санкт-Петербургом и Москвой до вспышки COVID курсировало до 15 пар "Сапсанов" в день, в том числе один между Петербургом и Нижним Новгородом через Москву. РЖД из-за снижения пассажиропотока сокращали число пар "Сапсанов" между Москвой и Петербургом до четырех в сутки с увеличением рейсов в ряд дней и отменяли этот поезд до Нижнего Новгорода.
Пассажирские поезда РЖД
23 июня, 01:58Распространение нового коронавируса
РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
С 29 мая число рейсов "Сапсанов" между Москвой и Петербургом увеличили до восьми пар в день (16 рейсов) и вновь поставлен в расписание "Сапсан" из Петербурга до Нижнего Новгорода через Москву и обратно. Такой график действовал до 24 июня. Согласно данным приложения РЖД, на 23 июня в расписании между Москвой и Санкт-Петербургом еще стояли девять пар "Сапсанов", в том числе один из Нижнего Новгорода. На 24 июня — уже по 13 рейсов.
В пресс-службе РЖД РИА Новости подтверждали, что с 24 июня движение "Сапсанов" будет осуществляться по нормативному графику. Там добавляли, что, как и до отмены, со среды по будням будут курсировать 13 пар поездов, по выходным — до 15 пар.
Пассажирские поезда РЖД
22 июня, 14:01Распространение нового коронавируса
РЖД вернут более 70 поездов дальнего следования
Гендиректор РЖД Олег Белозеров на совещании у президента Владимира Путина в начале мая отмечал, что холдинг отменил более половины поездов дальнего следования в России на фоне снижения перевозок пассажиров, но транспортная доступность регионов сохранена. РЖД, следовало из данных в специальном разделе о графике, отменили более 100 поездов дальнего следования в России. При этом компания отмечала, что это касается лишь имеющих альтернативу составов.
РЖД сообщали весной, что при улучшении эпидемиологической ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличит предложение для пассажиров. Компания уже объявила о планах восстановить в расписании более 70 поездов дальнего следования в связи со снятием ограничений в регионах и ростом спроса на поездки в июне вдвое по сравнению с маем.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажир у поезда Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве
19 июня, 19:34
РЖД предложили билеты на "Сапсан" по сниженной цене
1800001
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Распространение нового коронавирусаОлег БелозеровНижний НовгородРЖДМоскваСанкт-ПетербургЭкономика
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