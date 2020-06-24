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Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал финансовые претензии Киева к Москве из-за Черноморского флота. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T00:39
россия
василий боднар
ситуация на украине
руслан бальбек
черноморский флот вмф россии
леонид кучма
госдума рф
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353
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Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России

00:39 24.06.2020
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкЧерноморский флот в Севастополе
Черноморский флот в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Черноморский флот в Севастополе. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал финансовые претензии Киева к Москве из-за Черноморского флота.
Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва якобы должна Киеву за аренду военно-морских баз в Крыму несколько сотен миллионов долларов, которые не выплачивались после воссоединения полуострова с Россией.
По мнению Бальбека, требования украинской стороны преодолели "порог здравомыслия".
"Где это видано, чтобы флот, базирующийся на своей территории, платил за стоянку другому государству? Украинский политик сильно погорячился, требуя от нас деньги за стоянку флота в Крыму, который Украине не принадлежит уже шесть лет", — подчеркнул депутат.
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Парламентарий также добавил, что Москва полностью выполнила обязательства перед Киевом по аренде до марта 2014 года, когда Крым вновь стал территорией России.
После распада Советского Союза Черноморский флот остался в составе Вооруженных сил России, несмотря на претензии со стороны Киева. Окончательно вопрос урегулировали в 1997 году в рамках "Большого договора" о дружбе и сотрудничестве, который подписали президенты Борис Ельцин и Леонид Кучма.
В состав договора вошли три документа, регулировавшие параметры раздела Черноморского флота, условия его пребывания на территории Крыма и финансовые вопросы, связанные с базированием.
В 2010 году главы двух государств подписали Харьковские соглашения о продлении аренды баз для кораблей Черноморского флота в Крыму на 25 лет с 2017 года.
После возвращения Крыма в 2014 году российская сторона заявила о прекращении действия всех четырех документов.
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РоссияВасилий БоднарСитуация на УкраинеРуслан БальбекЧерноморский флот ВМФ РоссииЛеонид КучмаГосдума РФБорис ЕльцинРеспублика КрымСевастопольУкраинаВ мире
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