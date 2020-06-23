Захарова отреагировала на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, процитировав министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Дипломат напомнила о словах главы ведомства, сказанных в адрес грузинских журналисток.
"В данном случае более чем уместно: "Вы больные, девочки", — процитировала Захарова слова Лаврова, осадившего сотрудниц грузинских телеканалов за неподходящее поведение.
В прошлом году Габуния начал авторскую программу на "Рустави-2" с ругани в адрес Путина. Накануне журналист в очередной раз резко выразился о президенте России в эфире телеканала "Мтавари архи".
В 2019-м после скандальных высказываний жители Грузии вышли с протестами и потребовали увольнения ведущего, а власти страны осудили его действия. Через некоторое время у "Рустави-2" сменился владелец, Габунию и некоторых других журналистов уволили.
17 июня, 23:26Габуния отказался извиняться за ругань в адрес Путина