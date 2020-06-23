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Захарова отреагировала на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T23:39
георгий габуния
мария захарова
сергей лавров
владимир путин
в мире
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Все может быть гораздо серьезнее. Вот, представьте, что его теперь свои уберут, на кого вину возложат? Против кого санкции введут? Странно, что Габуния не понимает, в какую игру он ввязался!
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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георгий габуния, мария захарова, сергей лавров, владимир путин, в мире

Захарова отреагировала на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина

23:14 23.06.2020 (обновлено: 23:39 23.06.2020)
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, процитировав министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Дипломат напомнила о словах главы ведомства, сказанных в адрес грузинских журналисток.
Георгий Габуния
22 июня, 20:56
"Оклады отрабатывает": в Сети отреагировали на слова Габунии о Путине
"В данном случае более чем уместно: "Вы больные, девочки", — процитировала Захарова слова Лаврова, осадившего сотрудниц грузинских телеканалов за неподходящее поведение.
В прошлом году Габуния начал авторскую программу на "Рустави-2" с ругани в адрес Путина. Накануне журналист в очередной раз резко выразился о президенте России в эфире телеканала "Мтавари архи".
В 2019-м после скандальных высказываний жители Грузии вышли с протестами и потребовали увольнения ведущего, а власти страны осудили его действия. Через некоторое время у "Рустави-2" сменился владелец, Габунию и некоторых других журналистов уволили.
Георгий Габуния
17 июня, 23:26
Габуния отказался извиняться за ругань в адрес Путина
1681221914
Обсудить 2
Георгий ГабунияМария ЗахароваСергей ЛавровВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Все может быть гораздо серьезнее. Вот, представьте, что его теперь свои уберут, на кого вину возложат? Против кого санкции введут? Странно, что Габуния не понимает, в какую игру он ввязался!
23 июня, 23:26
Von Stirliz
1100000
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