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Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T20:49
дмитрий песков
россия
георгий габуния
владимир путин
грузия
в мире
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В. В. Путину это до лампочки. Что там сказал какой-то прыщ . . . . - На верно беситься что его не пускаю на пресс конференцию к путину.
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- Яков Саламонович, когда вас нет про вас такое говорят. - Когда меня нет, передайте им, что они могут меня даже бить
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дмитрий песков, россия, георгий габуния, владимир путин, грузия, в мире

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

16:34 22.06.2020 (обновлено: 20:49 22.06.2020)
536736
© Rustavi 2Георгий Габуния
Георгий Габуния
© Rustavi 2
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
Он неожиданно перешел на русский язык в эфире телеканала Mtavari Arkhiи и грубо обратился к российскому лидеру.
Георгий Габуния
17 июня, 23:26
Габуния отказался извиняться за ругань в адрес Путина
На прошлой неделе Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании россиянина якобы за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. Генеральный директор Mtavari Arkhi Ника Гварамия заявил, что задержанный планировал ликвидировать Габунию по поручению российских властей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти подозрения абсурдными.
Летом прошлого года Габуния в эфире "Рустави-2" обругал матом Путина и его покойных родителей. Это вызвало возмущение зрителей канала, которые даже устроили протесты с требованием наказать журналиста. В августе у компании сменился владелец, Габунию и некоторых других журналистов уволили.
Георгий Габуния
20 августа 2019, 19:25Акценты
Каждый сверчок знай свой шесток: телехам Габуния уволен с "Рустави 2"В ванной перед зеркалом кто угодно может кривляться. А на публике журналист должен держать себя в рамках. И сколько угодно можно объяснять выходку Габунии его чрезмерной эмоциональностью на фоне обострения отношений Москвы и Тбилиси. Это его не оправдывает.
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Обсудить 293
Дмитрий ПесковРоссияГеоргий ГабунияВладимир ПутинГрузияВ мире
Популярные комментарии
В. В. Путину это до лампочки. Что там сказал какой-то прыщ . . . . - На верно беситься что его не пускаю на пресс конференцию к путину.
22 июня, 16:42
Vladimir Chawla
70241336119
- Яков Саламонович, когда вас нет про вас такое говорят. - Когда меня нет, передайте им, что они могут меня даже бить
22 июня, 16:39
Арина Жанжора
52030520136
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