Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Каждый сверчок знай свой шесток: телехам Габуния уволен с "Рустави 2" В ванной перед зеркалом кто угодно может кривляться. А на публике журналист должен держать себя в рамках. И сколько угодно можно объяснять выходку Габунии его чрезмерной эмоциональностью на фоне обострения отношений Москвы и Тбилиси. Это его не оправдывает.