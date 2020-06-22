Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
Он неожиданно перешел на русский язык в эфире телеканала Mtavari Arkhiи и грубо обратился к российскому лидеру.
17 июня, 23:26Габуния отказался извиняться за ругань в адрес Путина
На прошлой неделе Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании россиянина якобы за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. Генеральный директор Mtavari Arkhi Ника Гварамия заявил, что задержанный планировал ликвидировать Габунию по поручению российских властей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти подозрения абсурдными.
Летом прошлого года Габуния в эфире "Рустави-2" обругал матом Путина и его покойных родителей. Это вызвало возмущение зрителей канала, которые даже устроили протесты с требованием наказать журналиста. В августе у компании сменился владелец, Габунию и некоторых других журналистов уволили.
20 августа 2019, 19:25АкцентыКаждый сверчок знай свой шесток: телехам Габуния уволен с "Рустави 2"В ванной перед зеркалом кто угодно может кривляться. А на публике журналист должен держать себя в рамках. И сколько угодно можно объяснять выходку Габунии его чрезмерной эмоциональностью на фоне обострения отношений Москвы и Тбилиси. Это его не оправдывает.