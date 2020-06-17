Песков прокомментировал заявления о покушении на журналиста Габунию

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Любые подозрения российских властей в якобы желании совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габунию абсурдны и не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о заявлении главы Чечни Рамзана Кадырова в связи с прозвучавшими в его адрес обвинениями.
Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что по его заказу якобы хотели совершить покушение на скандального грузинского журналиста Георгия Габунию, нецензурно оскорбившего президента РФ. В своем телеграм-канале глава Чечни написал, что "если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит", а "если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают".
19 октября 2019, 15:16Генпрокуратура Грузии допросила журналиста Габунию, оскорбившего Путина
"Я не буду это никак комментировать. Я скажу одно, что, если вы помните, с самого начала звучали обвинения в адрес чуть ли не российских властей официально в причастности к этому инциденту. И с самого начала мы говорили, что любые обвинения в данном случае они абсурдны и не соответствуют действительности", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать заявление Кадырова.
Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в ходе спецоперации, которая прошла на прошлой неделе, задержан россиянин за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках дела о подготовке заказного убийства. Ни обстоятельства задержания, ни имя задержанного не назывались, а указывались только его инициалы - В.Б. Ранее гендиректор оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что задержанный - гражданин России по имени Васамбек Боков, он якобы планировал ликвидировать ведущего Георгия Габунию, нецензурно оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире летом 2019 года.