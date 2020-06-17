Песков прокомментировал заявления о покушении на журналиста Габунию

"Я не буду это никак комментировать. Я скажу одно, что, если вы помните, с самого начала звучали обвинения в адрес чуть ли не российских властей официально в причастности к этому инциденту. И с самого начала мы говорили, что любые обвинения в данном случае они абсурдны и не соответствуют действительности", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать заявление Кадырова.