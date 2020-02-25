Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал грузинских журналисток за неуместное поведение.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как представители грузинской прессы, в частности телеканалов Imedi и 1TVGe, толкаясь и перебивая друг друга, пытаются задать главе российского МИД вопрос.
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"Вы чем-то… Вы больные, девочки", — ответил им Лавров.
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве с расспросами о том, приедет ли Лавров в Тбилиси.
Дипломат сообщила, что ее с коллегой "зацепило", но министр от натиска грузинских журналисток не пострадал. Поведение девушек Захарова назвала "жалким зрелищем".
В Тбилиси 14-15 мая пройдет совещание комитета министров Совета Европы. Российскую делегацию на таких мероприятиях традиционно представляет глава МИД. Члены грузинской оппозиции призвали не допустить возможный визит Лаврова. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в Тбилиси готовы принять российскую делегацию.
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