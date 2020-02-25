Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел . Министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал грузинских журналисток за неуместное поведение.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как представители грузинской прессы, в частности телеканалов Imedi и 1TVGe, толкаясь и перебивая друг друга, пытаются задать главе российского МИД вопрос.

"Вы чем-то… Вы больные, девочки", — ответил им Лавров.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала , что грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве с расспросами о том, приедет ли Лавров в Тбилиси.

Дипломат сообщила, что ее с коллегой "зацепило", но министр от натиска грузинских журналисток не пострадал. Поведение девушек Захарова назвала "жалким зрелищем".