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В Узбекистане начнут проводить тесты на антитела к COVID-19
Узбекистан в конце июня начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу COVID-19 в связи со смягчением карантинных мер, заявил во вторник член штаба по борьбе РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:45
распространение нового коронавируса
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шавкат мирзиеев
здоровье - общество
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коронавирус covid-19, коронавирусы, шавкат мирзиеев, здоровье - общество, воз, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане начнут проводить тесты на антитела к COVID-19

19:45 23.06.2020
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© Depositphotos / weissdergeierТашкент
Ташкент
© Depositphotos / weissdergeier
Ташкент. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 23 июн - РИА Новости. Узбекистан в конце июня начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу COVID-19 в связи со смягчением карантинных мер, заявил во вторник член штаба по борьбе с коронавирусом при министерстве здравоохранения страны Хабибулла Окилов.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру вторника число зарегистрированных случаев выросло до 6,5 тысячи, скончались 19 пациентов, 4,45 тысячи выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.
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"Со следующей недели среди населения Узбекистана начнется тестирование на наличие антител к коронавирусной инфекции", - сказал Окилов в ходе онлайн-брифинга. Он уточнил, что до сих пор в Узбекистане работали над выявлением и лечением инфицированных COVID-19 и изолировали тех, кто был в контакте с больными.
Окилов сообщил, что выявление антител путем проведения иммуноферментного анализа необходимо для постепенного смягчения карантинных мер в стране. "Для формирования антител инфицированные коронавирусом должны пройти лечение и выздороветь", - добавил представитель минздрава.
По данным министерства здравоохранения, к настоящему времени в республике проведено 1,038 миллиона тестов на выявление коронавируса. На карантине находятся 59,5 тысячи граждан, прибывших из районов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой либо контактировавших с заболевшими. В том числе 36,6 тысячи помещены на домашний карантин и 22,9 тысячи - на стационарный.
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Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыШавкат МирзиеевЗдоровье - ОбществоВОЗТашкентУзбекистанВ мире
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