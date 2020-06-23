В Узбекистане начнут проводить тесты на антитела к COVID-19

"Со следующей недели среди населения Узбекистана начнется тестирование на наличие антител к коронавирусной инфекции", - сказал Окилов в ходе онлайн-брифинга. Он уточнил, что до сих пор в Узбекистане работали над выявлением и лечением инфицированных COVID-19 и изолировали тех, кто был в контакте с больными.