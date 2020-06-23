Сенатор выдвинул встречные требования к Украине за Крым

"Все эти заявления - очередная политическая авантюра. Россия не должна Украине ничего за базирование флота. Крым в 2014 году законным путем, согласно всем международным нормам, вернулся на свою историческую родину. Сегодня стоит ставить вопрос о взыскании ущерба за период разрушения и разграбление Крыма во времена нахождения в составе Украине. Это был период украинской оккупации Крыма. По нашим предварительны подсчетам, убытки составляют более двух триллионов рублей", - сказал РИА Новости Цеков.