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Сенатор выдвинул встречные требования к Украине за Крым
Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал политической авантюрой желание украинских властей... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:24
россия
василий боднар
сергей цеков
совет федерации рф
республика крым
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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россия, василий боднар, сергей цеков, совет федерации рф, республика крым, украина, в мире

Сенатор выдвинул встречные требования к Украине за Крым

19:23 23.06.2020 (обновлено: 19:24 23.06.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
© РИА Новости / Нина Зотина
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал политической авантюрой желание украинских властей истребовать с России долг за базирование Черноморского флота в крымском регионе и выдвинул встречные требования к киевским властям за "разграбление Крыма".
Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва с 2014 года не платит Киеву ежегодно по 100 миллионов долларов за базирование Черноморского флота в Крыму, Киев намерен взыскать эти средства.
Корабли на военно-морской базе Черноморского флота в Севастополе
Вчера, 18:12
Источник прокомментировал заявления Киева о долге за базирование ЧФ
"Все эти заявления - очередная политическая авантюра. Россия не должна Украине ничего за базирование флота. Крым в 2014 году законным путем, согласно всем международным нормам, вернулся на свою историческую родину. Сегодня стоит ставить вопрос о взыскании ущерба за период разрушения и разграбление Крыма во времена нахождения в составе Украине. Это был период украинской оккупации Крыма. По нашим предварительны подсчетам, убытки составляют более двух триллионов рублей", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, Черноморский флот находится в Крыму по праву и по закону, поэтому все претензии украинской стороны - беспочвенны.
"Если Украина прекратила развиваться как государство и несет убытки, то только потому, что предала добрососедские отношения с Россией в угоду своим корыстным западным партнерам. Это их плата за предательство нашей многовековой дружбы", - подчеркнул сенатор.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
Вчера, 17:04
В Госдуме назвали тягой к наживе выставленный Киевом долг за ЧФ
15611002
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РоссияВасилий БоднарСергей ЦековСовет Федерации РФРеспублика КрымУкраинаВ мире
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