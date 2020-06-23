Более ста зарубежных журналистов посетили Главный храм Вооруженных сил

Патриарший собор Воскресения Христова возвели в парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Патриарший собор Воскресения Христова возвели в парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Высота собора составляет 75 метров, что символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров.
Высота собора составляет 75 метров, что символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров.
Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования, поступившие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".
Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования, поступившие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова.
Одной из особенностей храма является образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.
Одной из особенностей храма является образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.
Главный храм Вооруженных сил был построен на территории парка "Патриот" в Подмосковье, потому что в годы войны там проходила линия обороны Москвы.
Главный храм Вооруженных сил был построен на территории парка "Патриот" в Подмосковье, потому что в годы войны там проходила линия обороны Москвы.
На фото: министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".
На фото: министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".
Выбравшие альтернативную гражданскую службу в 2020 году пройдут санитарную подготовку на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных сил.
Выбравшие альтернативную гражданскую службу в 2020 году пройдут санитарную подготовку на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных сил.
На фото: мозаичное панно главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".
На фото: мозаичное панно главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".
Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню Победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.
Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню Победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.
Настоятелем главного храма Вооруженных сил станет патриарх Кирилл.
Настоятелем главного храма Вооруженных сил станет патриарх Кирилл.
На церемонии освещения храма присутствовали архиереи и священники РПЦ, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.
На церемонии освещения храма присутствовали архиереи и священники РПЦ, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.
На фото: ворота главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".
На фото: ворота главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".
Патриарший собор Воскресения Христова возвели в парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Высота собора составляет 75 метров, что символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров.
Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования, поступившие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова.
Одной из особенностей храма является образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.
Главный храм Вооруженных сил был построен на территории парка "Патриот" в Подмосковье, потому что в годы войны там проходила линия обороны Москвы.
На фото: министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".
Выбравшие альтернативную гражданскую службу в 2020 году пройдут санитарную подготовку на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных сил.
На фото: мозаичное панно главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".
Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню Победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.
Настоятелем главного храма Вооруженных сил станет патриарх Кирилл.
На церемонии освещения храма присутствовали архиереи и священники РПЦ, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.
На фото: ворота главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".
Владимир Путин приехал в Кубинку, где находится главный храм Вооруженных сил, в День памяти и скорби.
Владимир Путин приехал в Кубинку, где находится главный храм Вооруженных сил, в День памяти и скорби.
Президент присутствовал на панихиде и осмотрел собор.
Президент присутствовал на панихиде и осмотрел собор.
Молебен в храме отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Молебен в храме отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
После этого президент посетил музейный комплекс "Дорога памяти".
После этого президент посетил музейный комплекс "Дорога памяти".
В поездке Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
В поездке Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
Глава государства возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".
Глава государства возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".
Владимир Путин оставил запись в книге почетных посетителей храма Вооруженных сил.
Владимир Путин оставил запись в книге почетных посетителей храма Вооруженных сил.
"Дорога памяти" — мультимедийная галерея протяженностью 1418 метров (по числу дней войны), возведенная вокруг главного храма Вооруженных сил.
"Дорога памяти" — мультимедийная галерея протяженностью 1418 метров (по числу дней войны), возведенная вокруг главного храма Вооруженных сил.
Музей находится на знаковом рубеже, где войска Красной армии в годы Великой Отечественной держали оборону Москвы.
Музей находится на знаковом рубеже, где войска Красной армии в годы Великой Отечественной держали оборону Москвы.
Главный элемент комплекса — "Река времени" с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла.
Главный элемент комплекса — "Река времени" с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла.
Президент ознакомился с фотоархивом, который включает более 30 миллионов имен и постоянно пополняется.
Президент ознакомился с фотоархивом, который включает более 30 миллионов имен и постоянно пополняется.
Владимир Путин приехал в Кубинку, где находится главный храм Вооруженных сил, в День памяти и скорби.
Президент присутствовал на панихиде и осмотрел собор.
Молебен в храме отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
После этого президент посетил музейный комплекс "Дорога памяти".
В поездке Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
Глава государства возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".
Владимир Путин оставил запись в книге почетных посетителей храма Вооруженных сил.
"Дорога памяти" — мультимедийная галерея протяженностью 1418 метров (по числу дней войны), возведенная вокруг главного храма Вооруженных сил.
Музей находится на знаковом рубеже, где войска Красной армии в годы Великой Отечественной держали оборону Москвы.
Главный элемент комплекса — "Река времени" с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла.
Президент ознакомился с фотоархивом, который включает более 30 миллионов имен и постоянно пополняется.