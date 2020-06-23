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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200623/1573373772.html
Более ста зарубежных журналистов посетили Главный храм Вооруженных сил
Более 100 зарубежных журналистов посетили Главный храм ВС РФ и галерею "Дорога памяти" в Подмосковье, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T17:41
религия и мировоззрение
религия
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главный храм вооруженных сил россии
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Более ста зарубежных журналистов посетили Главный храм Вооруженных сил

16:13 23.06.2020 (обновлено: 17:41 23.06.2020)
375
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкТриптих на стене главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот"
Триптих на стене главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке Патриот
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Триптих на стене главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот"
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 100 зарубежных журналистов посетили Главный храм ВС РФ и галерею "Дорога памяти" в Подмосковье, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.
"Более 100 журналистов из стран СНГ, Европы, Азии и США впервые посетили храм, возведенный в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне", - сказали в военном ведомстве.
Собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ. Подмосковье, парк Патриот.
22 июня, 20:16Религия и мировоззрение
"Кресты и красные звезды": что скрывает главный храм Вооруженных сил
Журналисты ознакомились с элементами убранства храма, смогли увидеть центральную апсиду, посвященную Воскресению Христову и выполненную в виде металлического рельефа, с иконами и иконостасом, созданными из меди с эмалями, как это делалось на походных воинских иконах.
Также зарубежные журналисты увидели образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Патриарший собор Воскресения Христова возвели в парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Освящение главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот
1 из 13

Патриарший собор Воскресения Христова возвели в парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Высота собора составляет 75 метров, что символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров.

Освящение главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот
2 из 13

Высота собора составляет 75 метров, что символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования, поступившие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".

Военнослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
3 из 13

Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования, поступившие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова.

Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
4 из 13

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Одной из особенностей храма является образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.

Военнослужащие во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
5 из 13

Одной из особенностей храма является образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артем Буденный

Главный храм Вооруженных сил был построен на территории парка "Патриот" в Подмосковье, потому что в годы войны там проходила линия обороны Москвы.

Военнослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
6 из 13

Главный храм Вооруженных сил был построен на территории парка "Патриот" в Подмосковье, потому что в годы войны там проходила линия обороны Москвы.

© РИА Новости / Артем Буденный
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
7 из 13

На фото: министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Выбравшие альтернативную гражданскую службу в 2020 году пройдут санитарную подготовку на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных сил.

Военнослужащие во время освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
8 из 13

Выбравшие альтернативную гражданскую службу в 2020 году пройдут санитарную подготовку на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных сил.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: мозаичное панно главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

Мозаичное панно главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
9 из 13

На фото: мозаичное панно главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артем Буденный

Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню Победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.

Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
10 из 13

Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню Победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.

© РИА Новости / Артем Буденный
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Настоятелем главного храма Вооруженных сил станет патриарх Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
11 из 13

Настоятелем главного храма Вооруженных сил станет патриарх Кирилл.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На церемонии освещения храма присутствовали архиереи и священники РПЦ, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.

Военнослужащие во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
12 из 13

На церемонии освещения храма присутствовали архиереи и священники РПЦ, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: ворота главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

Ворота главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
13 из 13

На фото: ворота главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 13

Патриарший собор Воскресения Христова возвели в парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 13

Высота собора составляет 75 метров, что символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 13

Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования, поступившие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 13

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 13

Одной из особенностей храма является образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 13

Главный храм Вооруженных сил был построен на территории парка "Патриот" в Подмосковье, потому что в годы войны там проходила линия обороны Москвы.

© РИА Новости / Артем Буденный
7 из 13

На фото: министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 13

Выбравшие альтернативную гражданскую службу в 2020 году пройдут санитарную подготовку на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных сил.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 13

На фото: мозаичное панно главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 13

Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню Победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.

© РИА Новости / Артем Буденный
11 из 13

Настоятелем главного храма Вооруженных сил станет патриарх Кирилл.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 13

На церемонии освещения храма присутствовали архиереи и священники РПЦ, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 13

На фото: ворота главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Зарубежным гостям показали залы и галереи уникального музейного комплекса "Дорога памяти", где размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров. Они посетили музей под открытым небом "Поле Победы" и мемориал "Матерям победителей".
По словам корреспондента кубинского информационного агентства Prensa Latina Антонио Рондона, его поразили усилия, которые РФ прикладывает для сохранения памяти о Великой Отечественной войне, особенно в условиях медийных кампаний, направленных на принижение подвигов советского народа и его вклада в победу.
Строительство главного храма Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области
13 марта, 19:06Религия и мировоззрение
Шойгу объяснил выбор места для Главного храма Вооруженных сил
"В случае нашей страны мы это понимаем с детства. Мы гордимся победой советского народа. Мы изучаем это в истории и чтим память", - сказал Рондон.
Журналистов китайского телеканала CCTV впечатлило величие Главного храма ВС РФ. По мнению корреспондента Чжу Цзин, храм привлекателен не только как религиозное сооружение, но и как архитектурный объект.
Владимир Путин в главном храме Вооруженных сил
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин приехал в Кубинку, где находится главный храм Вооруженных сил, в День памяти и скорби.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
1 из 11

Владимир Путин приехал в Кубинку, где находится главный храм Вооруженных сил, в День памяти и скорби.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент присутствовал на панихиде и осмотрел собор.

Президент РФ Владимир Путин посетил главный храм Вооружённых Сил
2 из 11

Президент присутствовал на панихиде и осмотрел собор.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Молебен в храме отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке Патриот
3 из 11

Молебен в храме отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

После этого президент посетил музейный комплекс "Дорога памяти".

Триптих на стене главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке Патриот
4 из 11

После этого президент посетил музейный комплекс "Дорога памяти".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В поездке Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
5 из 11

В поездке Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Глава государства возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии возложения цветов к скульптурной композиции Матерям победителей в ходе посещения главного храма Вооружённых Сил
6 из 11

Глава государства возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин оставил запись в книге почетных посетителей храма Вооруженных сил.

Президент РФ Владимир Путин оставляет запись в книге почетных посетителей во время посещения главного храма Вооружённых Сил
7 из 11

Владимир Путин оставил запись в книге почетных посетителей храма Вооруженных сил.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

"Дорога памяти" — мультимедийная галерея протяженностью 1418 метров (по числу дней войны), возведенная вокруг главного храма Вооруженных сил.

Ворота главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке Патриот
8 из 11

"Дорога памяти" — мультимедийная галерея протяженностью 1418 метров (по числу дней войны), возведенная вокруг главного храма Вооруженных сил.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Музей находится на знаковом рубеже, где войска Красной армии в годы Великой Отечественной держали оборону Москвы.

Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) во время церемонии возложения цветов к скульптурной композиции Матерям победителей
9 из 11

Музей находится на знаковом рубеже, где войска Красной армии в годы Великой Отечественной держали оборону Москвы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Главный элемент комплекса — "Река времени" с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла.

Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
10 из 11

Главный элемент комплекса — "Река времени" с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент ознакомился с фотоархивом, который включает более 30 миллионов имен и постоянно пополняется.

Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время посещения главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова)
11 из 11

Президент ознакомился с фотоархивом, который включает более 30 миллионов имен и постоянно пополняется.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
1 из 11

Владимир Путин приехал в Кубинку, где находится главный храм Вооруженных сил, в День памяти и скорби.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 11

Президент присутствовал на панихиде и осмотрел собор.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 11

Молебен в храме отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 11

После этого президент посетил музейный комплекс "Дорога памяти".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
5 из 11

В поездке Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 11

Глава государства возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 11

Владимир Путин оставил запись в книге почетных посетителей храма Вооруженных сил.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
8 из 11

"Дорога памяти" — мультимедийная галерея протяженностью 1418 метров (по числу дней войны), возведенная вокруг главного храма Вооруженных сил.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
9 из 11

Музей находится на знаковом рубеже, где войска Красной армии в годы Великой Отечественной держали оборону Москвы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
10 из 11

Главный элемент комплекса — "Река времени" с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
11 из 11

Президент ознакомился с фотоархивом, который включает более 30 миллионов имен и постоянно пополняется.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3111004
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Религия и мировоззрениеРелигияСНГМосковская область (Подмосковье)АзияСШАГлавный храм Вооруженных сил РоссииВооруженные силы РФНовости - Религия и мировоззрениеМоскваКубинка
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