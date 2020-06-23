Более ста зарубежных журналистов посетили Главный храм Вооруженных сил

Триптих на стене главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот"

Триптих на стене главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот"

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 100 зарубежных журналистов посетили Главный храм Более 100 зарубежных журналистов посетили Главный храм ВС РФ и галерею "Дорога памяти" в Подмосковье , сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"Более 100 журналистов из стран СНГ, Европы, Азии и США впервые посетили храм, возведенный в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне", - сказали в военном ведомстве.

Журналисты ознакомились с элементами убранства храма, смогли увидеть центральную апсиду, посвященную Воскресению Христову и выполненную в виде металлического рельефа, с иконами и иконостасом, созданными из меди с эмалями, как это делалось на походных воинских иконах.

Также зарубежные журналисты увидели образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

Зарубежным гостям показали залы и галереи уникального музейного комплекса "Дорога памяти", где размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров. Они посетили музей под открытым небом "Поле Победы" и мемориал "Матерям победителей".

По словам корреспондента кубинского информационного агентства Prensa Latina Антонио Рондона, его поразили усилия, которые РФ прикладывает для сохранения памяти о Великой Отечественной войне, особенно в условиях медийных кампаний, направленных на принижение подвигов советского народа и его вклада в победу.

"В случае нашей страны мы это понимаем с детства. Мы гордимся победой советского народа. Мы изучаем это в истории и чтим память", - сказал Рондон.