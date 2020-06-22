Владимир Путин в главном храме Вооруженных сил

Владимир Путин приехал в Кубинку, где находится главный храм Вооруженных сил, в День памяти и скорби.
Владимир Путин приехал в Кубинку, где находится главный храм Вооруженных сил, в День памяти и скорби.
Президент присутствовал на панихиде и осмотрел собор.
Президент присутствовал на панихиде и осмотрел собор.
Молебен в храме отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Молебен в храме отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
После этого президент посетил музейный комплекс "Дорога памяти".
После этого президент посетил музейный комплекс "Дорога памяти".
В поездке Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
В поездке Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
Глава государства возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".
Глава государства возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".
Владимир Путин оставил запись в книге почетных посетителей храма Вооруженных сил.
Владимир Путин оставил запись в книге почетных посетителей храма Вооруженных сил.
"Дорога памяти" — мультимедийная галерея протяженностью 1418 метров (по числу дней войны), возведенная вокруг главного храма Вооруженных сил.
"Дорога памяти" — мультимедийная галерея протяженностью 1418 метров (по числу дней войны), возведенная вокруг главного храма Вооруженных сил.
Музей находится на знаковом рубеже, где войска Красной армии в годы Великой Отечественной держали оборону Москвы.
Музей находится на знаковом рубеже, где войска Красной армии в годы Великой Отечественной держали оборону Москвы.
Главный элемент комплекса — "Река времени" с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла.
Главный элемент комплекса — "Река времени" с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла.
Президент ознакомился с фотоархивом, который включает более 30 миллионов имен и постоянно пополняется.
Президент ознакомился с фотоархивом, который включает более 30 миллионов имен и постоянно пополняется.