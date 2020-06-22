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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200622/1573319272.html
Владимир Путин в главном храме Вооруженных сил
Президент Владимир Путин посетил собор Воскресения Христова — главный храм Вооруженных сил России, построенный на территории парка "Патриот" к 75-летию Победы в РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T22:39
75 лет великой победы
главный храм вооруженных сил россии
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир путин
сергей шойгу
продажа участка на территории аэродрома в кубинке
фото
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573296594_0:165:3347:2048_1400x0_80_0_0_27fff920c76603c3526076d821d82a1c.jpg
Как всё это уже....
18
И где маски и социальная дистанция к которой так призывают простых граждан? Где личный пример? Или как у главы Башкирии убеждение (господин Хабиров который), заявившего,когда ему сделали замечание об отсутствии маски, что зараза к заразе не пристает?
10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573296594_0:165:3347:2048_1400x0_80_0_0_27fff920c76603c3526076d821d82a1c.jpg
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573296594_823:0:2871:2048_1400x0_80_0_0_382473c5ba4ad80ead28e7d83a51f944.jpg
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
главный храм вооруженных сил россии, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, сергей шойгу, продажа участка на территории аэродрома в кубинке, фото, фото

Владимир Путин в главном храме Вооруженных сил

18:31 22.06.2020 (обновлено: 22:39 22.06.2020)
3194
Президент Владимир Путин посетил собор Воскресения Христова — главный храм Вооруженных сил России, построенный на территории парка "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кадры поездки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин приехал в Кубинку, где находится главный храм Вооруженных сил, в День памяти и скорби.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
1 из 11

Владимир Путин приехал в Кубинку, где находится главный храм Вооруженных сил, в День памяти и скорби.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент присутствовал на панихиде и осмотрел собор.

Президент РФ Владимир Путин посетил главный храм Вооружённых Сил
2 из 11

Президент присутствовал на панихиде и осмотрел собор.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Молебен в храме отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке Патриот
3 из 11

Молебен в храме отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

После этого президент посетил музейный комплекс "Дорога памяти".

Триптих на стене главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке Патриот
4 из 11

После этого президент посетил музейный комплекс "Дорога памяти".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В поездке Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
5 из 11

В поездке Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Глава государства возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии возложения цветов к скульптурной композиции Матерям победителей в ходе посещения главного храма Вооружённых Сил
6 из 11

Глава государства возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин оставил запись в книге почетных посетителей храма Вооруженных сил.

Президент РФ Владимир Путин оставляет запись в книге почетных посетителей во время посещения главного храма Вооружённых Сил
7 из 11

Владимир Путин оставил запись в книге почетных посетителей храма Вооруженных сил.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

"Дорога памяти" — мультимедийная галерея протяженностью 1418 метров (по числу дней войны), возведенная вокруг главного храма Вооруженных сил.

Ворота главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке Патриот
8 из 11

"Дорога памяти" — мультимедийная галерея протяженностью 1418 метров (по числу дней войны), возведенная вокруг главного храма Вооруженных сил.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Музей находится на знаковом рубеже, где войска Красной армии в годы Великой Отечественной держали оборону Москвы.

Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) во время церемонии возложения цветов к скульптурной композиции Матерям победителей
9 из 11

Музей находится на знаковом рубеже, где войска Красной армии в годы Великой Отечественной держали оборону Москвы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Главный элемент комплекса — "Река времени" с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла.

Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
10 из 11

Главный элемент комплекса — "Река времени" с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент ознакомился с фотоархивом, который включает более 30 миллионов имен и постоянно пополняется.

Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время посещения главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова)
11 из 11

Президент ознакомился с фотоархивом, который включает более 30 миллионов имен и постоянно пополняется.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
94421444
Обсудить 3
75 лет Великой ПобедыГлавный храм Вооруженных сил РоссииПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир ПутинСергей ШойгуПродажа участка на территории аэродрома в КубинкеФото
Популярные комментарии
Как всё это уже....
22 июня, 19:55
Олег 84
900207
И где маски и социальная дистанция к которой так призывают простых граждан? Где личный пример? Или как у главы Башкирии убеждение (господин Хабиров который), заявившего,когда ему сделали замечание об отсутствии маски, что зараза к заразе не пристает?
22 июня, 19:17
Алексей Валерьевич
440002
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