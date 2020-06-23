Жириновский назвал позицию КПРФ против поправок к Конституции варварством

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Лидер Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал варварством позицию КПРФ, которая выступает против поправок к Конституции.

Он напомнил, что представитель КПРФ входил в рабочую группу по подготовке поправок.

"Мы вместе были у президента, все лидеры четырех парламентских фракций. Тот же Зюганов говорил о поддержке. <...> А сейчас начинают отходить в сторону", — сказал Жириновский журналистам.

По его словам, те идеи, что предлагали коммунисты, включены в поправки.

"Так они против этого всего. Это же варварство. <...> Они же, Зюганов и КПРФ , хвалили поправки о семье, образовании, науке и культуре. Какие поправки им не нравятся?" — задался лидер ЛДПР вопросом.

Он отметил, что поправки предполагают адресную социальную помощь малоимущим, индексацию пенсий, установление МРОТ не ниже прожиточного минимума, доступную медицинскую помощь, что особенно важно в условиях пандемии. Кроме того, запрещается отторжение территорий, вводится норма о русском языке как языке государствообразующего народа и указывается, что Россия — правопреемница СССР . Помимо этого, российские законы станут выше международных, а представителям власти запрещается иметь двойное гражданство.

"Определенный возраст, для президента длительное проживание в России, чтобы какие-нибудь безответственные товарищи не прорывались на выборы президента", — добавил Жириновский.

Он считает, что члены КПРФ "переобуваются на лету", и призывает принять меры к партии.