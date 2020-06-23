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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Жириновский назвал позицию КПРФ против поправок к Конституции варварством
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал варварством позицию КПРФ, которая выступает против поправок к Конституции. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T15:31
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
лдпр
кпрф
госдума рф
владимир жириновский
политика
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Варварство это вся эта Путинская поддержка своих друганов олигархов, а кпрф хотя бы что то по делу говорят, раскулачить вас всех и пересадить за решетку!
444
Уже проходили раскулачивание и что, что-то тогда изменилось для простых людей, крестьян, рабочих? Или вы смотрите на СССР времен Брежнева, причем последних его лет?
215
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567506_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_a044213ac4eca33855212ef171b20ffc.jpg
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РИА Новости
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россия, конституция рф, лдпр, кпрф, госдума рф, владимир жириновский, политика

Жириновский назвал позицию КПРФ против поправок к Конституции варварством

14:18 23.06.2020 (обновлено: 15:31 23.06.2020)
45576
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал варварством позицию КПРФ, которая выступает против поправок к Конституции.
Он напомнил, что представитель КПРФ входил в рабочую группу по подготовке поправок.
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"Мы вместе были у президента, все лидеры четырех парламентских фракций. Тот же Зюганов говорил о поддержке. <...> А сейчас начинают отходить в сторону", — сказал Жириновский журналистам.
По его словам, те идеи, что предлагали коммунисты, включены в поправки.
"Так они против этого всего. Это же варварство. <...> Они же, Зюганов и КПРФ, хвалили поправки о семье, образовании, науке и культуре. Какие поправки им не нравятся?" — задался лидер ЛДПР вопросом.
Он отметил, что поправки предполагают адресную социальную помощь малоимущим, индексацию пенсий, установление МРОТ не ниже прожиточного минимума, доступную медицинскую помощь, что особенно важно в условиях пандемии. Кроме того, запрещается отторжение территорий, вводится норма о русском языке как языке государствообразующего народа и указывается, что Россия — правопреемница СССР. Помимо этого, российские законы станут выше международных, а представителям власти запрещается иметь двойное гражданство.
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"Определенный возраст, для президента длительное проживание в России, чтобы какие-нибудь безответственные товарищи не прорывались на выборы президента", — добавил Жириновский.
Он считает, что члены КПРФ "переобуваются на лету", и призывает принять меры к партии.
"Раз они выступают против Конституции, тогда зачем в Госдуме находиться? Госдума — это орган, обозначенный данной Конституцией, значит, вы против Госдумы, против президента, против правительства, против страны. Конституция — это паспорт нашей страны, там нету выборов, там нету человека, который станет президентом, там только установлены органы власти — исполнительная, законодательная, судебная. А они против", — заключил Жириновский.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФЛДПРКПРФГосдума РФВладимир ЖириновскийПолитика
Популярные комментарии
Варварство это вся эта Путинская поддержка своих друганов олигархов, а кпрф хотя бы что то по делу говорят, раскулачить вас всех и пересадить за решетку!
23 июня, 14:26
Евгений Терентьев
2028206226
Уже проходили раскулачивание и что, что-то тогда изменилось для простых людей, крестьян, рабочих? Или вы смотрите на СССР времен Брежнева, причем последних его лет?
23 июня, 14:33
НСНаблюдатель Сторонний
1010330108
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