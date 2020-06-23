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Россия продолжит работу в СБ ООН над смягчением санкций в отношении КНДР
США блокируют работу над проектом резолюции СБ ООН о смягчении санкций в отношении КНДР, Россия намерена и дальше продолжать работу над документом, заявил в... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:34
россия
петр ильичев
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, петр ильичев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, китай, кндр (северная корея), оон, сша, в мире

Россия продолжит работу в СБ ООН над смягчением санкций в отношении КНДР

13:32 23.06.2020 (обновлено: 14:34 23.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. США блокируют работу над проектом резолюции СБ ООН о смягчении санкций в отношении КНДР, Россия намерена и дальше продолжать работу над документом, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
"Россия последовательно выступает за постепенное смягчение санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР по мере прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова. В русле этой принципиальной линии в начале этого года совместно с китайскими партнерами запустили в СБ ООН обсуждение совместного проекта соответствующей резолюции, которая, к сожалению, застопорилась", - сказал Ильичев.
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По его словам, "США и их союзники продолжают упорно придерживаться линии на сохранение "максимального давления" против Пхеньяна вплоть до достижения существенных практических подвижек в денуклеаризации Корейского полуострова".
"В частности, американцы и другие западные делегации по сути заблокировали работу над упомянутым выше российско-китайским проектом резолюции СБ ООН о постепенном смягчении санкционного прессинга в отношении КНДР. Тем не менее, данный проект остается на столе, от его продвижения в дальнейшем мы не отказываемся. Решающее значение в этом деле будет иметь соответствующая политическая воля Вашингтона и его союзников", - добавил дипломат.
Читайте полный текст интервью Петра Ильичева >>
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РоссияПетр ИльичевМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНКитайКНДР (Северная Корея)ООНСШАВ мире
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