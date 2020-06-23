Сын маршала Василевского рассказал о чувствах отца на Параде Победы

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Один из самых великих отечественных полководцев, маршал Александр Василевский шел по брусчатке Красной площади на Параде Победы 24 июня 1945 года в Один из самых великих отечественных полководцев, маршал Александр Василевский шел по брусчатке Красной площади на Параде Победы 24 июня 1945 года в Москве с памятью о своем ученике и друге генерале Иване Черняховском , которого любил так же, как и простых солдат, которых маршал старался сберечь, рассказал РИА Новости сын военачальника, выдающийся российский архитектор Игорь Василевский.

"На параде отец вел сводный полк 3-го Белорусского фронта. В феврале 1945 года командующий фронтом генерал армии Иван Черняховский трагически погиб. Александр Василевский приступил к исполнению обязанностей командующего фронтом и просил Сталина в связи с этим освободить его от должности начальника Генерального штаба", - сказал Игорь Василевский. "Гибель своего любимого ученика, выдвиженца и друга маршал воспринял очень тяжело. И в день парада и всеобщего ликования Александр Василевский прошел по Красной площади вместе с Иваном Черняховским", - добавил сын полководца.

Вместе с Александром Василевским тогда незримо были и многие его воины.

"Отец в свое время сказал поразительные по проникновенности слова: "В каждом солдате я видел товарища по войне". Он был прост с ними в общении, но и умел беречь их. По его признанию, разрабатывая планы генеральных наступлений, находясь у истоков стратегических замыслов, он мысленно всегда взвешивал возможности солдат, думал о них", - сказал Игорь Василевский.

"Восточно-Прусская операция, Маньчжурская стратегическая наступательная операции были осуществлены под руководством отца с минимальными потерями. Так, при штурме Кенигсберга наша стрелковая дивизия, уничтожив сотни фашистских солдат и офицеров, захватив в плен свыше 15 тысяч человек, потеряла 186 своих воинов. Во время Маньчжурской операции потери противника составили 83 тысячи человек и 640 тысяч пленных, потери наших войск – 12 тысяч", - добавил сын полководца. По его словам, продуманные маршалом стратегические замыслы операций позволили сберечь многие жизни.

Говоря о советском солдате, Александр Василевский особо отмечал его гуманизм, подчеркнул сын маршала. "Да, наши войска обрушивали на врага шквал смертельного огня – но по суровой необходимости, и заметьте, никогда чувство мести не довлело над разумом, хотя нам было за что мстить", - добавил он.

"В завершении своей книги "Дело всей жизни" Александр Михайлович написал, что хочет отдать должное главному герою Великой Отечественной войны - советскому воину. "Я восхищаюсь стойкостью и мужеством советских воинов, отвагой и героизмом, проявленными ими на полях сражений, их дисциплинированностью, умением переносить любые трудности, их неисчерпаемой верой в победу", - писал отец", - сказал Игорь Василевский.

После войны Александр Василевский получал сотни теплых писем от своих товарищей по войне и обязательно сам отвечал каждому, добавил он.

Александр Михайлович Василевский (1895-1977) в 1915 году окончил курсы Александровского военного училища. Участвовал в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Был штабс-капитаном Русской императорской армии. В Красную армию призван во время Гражданской войны 1918-1920 годов. В 1937 году окончил Военную академию Генерального штаба Красной армии. С 1940 года проходил службу в генеральном штабе, который возглавил в июне 1942 года. Будучи начальником Генштаба, он, в основном, находился на фронтах Великой Отечественной войны. Был тяжело ранен и контужен.

Василевский руководил разработкой многих ключевых военных операций, осуществлял координацию фронтов в Сталинградской битве, на Курской дуге, в ходе освобождения Донбасса, Крыма и Севастополя, Украины Белоруссии . Командовал 3-м Белорусским фронтом при проведении операции в Восточной Пруссии, окончившейся штурмом Кенигсберга. В июне 1945 года он стал главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке . В 1946 году вновь был назначен начальником Генерального штаба. С 1949 по 1953 год был министром Вооруженных сил СССР . Василевский считается основателем отечественного спецназа: в октябре 1950 года он подписал директиву о создании подразделений специального назначения для действий в глубоком тылу вероятного противника.