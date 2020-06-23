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75 лет Великой Победы
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Сын маршала Василевского рассказал о чувствах отца на Параде Победы
Один из самых великих отечественных полководцев, маршал Александр Василевский шел по брусчатке Красной площади на Параде Победы 24 июня 1945 года в Москве с... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T18:33
75 лет великой победы
иван черняховский
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
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москва
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иван черняховский, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), москва, общество

Сын маршала Василевского рассказал о чувствах отца на Параде Победы

12:52 23.06.2020 (обновлено: 18:33 23.06.2020)
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© Фото : из личного архива Игоря ВасилевскогоАлександр Василевский с сыном Игорем перед Парадом Победы 24 июня 1945
Александр Василевский с сыном Игорем перед Парадом Победы 24 июня 1945
© Фото : из личного архива Игоря Василевского
Александр Василевский с сыном Игорем перед Парадом Победы 24 июня 1945. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Один из самых великих отечественных полководцев, маршал Александр Василевский шел по брусчатке Красной площади на Параде Победы 24 июня 1945 года в Москве с памятью о своем ученике и друге генерале Иване Черняховском, которого любил так же, как и простых солдат, которых маршал старался сберечь, рассказал РИА Новости сын военачальника, выдающийся российский архитектор Игорь Василевский.
"На параде отец вел сводный полк 3-го Белорусского фронта. В феврале 1945 года командующий фронтом генерал армии Иван Черняховский трагически погиб. Александр Василевский приступил к исполнению обязанностей командующего фронтом и просил Сталина в связи с этим освободить его от должности начальника Генерального штаба", - сказал Игорь Василевский. "Гибель своего любимого ученика, выдвиженца и друга маршал воспринял очень тяжело. И в день парада и всеобщего ликования Александр Василевский прошел по Красной площади вместе с Иваном Черняховским", - добавил сын полководца.
Маршал Советского Союза А.М. Василевский
Вчера, 10:2775 лет Великой Победы
Сын маршала Василевского рассказал о фото, сделанном перед Парадом Победы
Вместе с Александром Василевским тогда незримо были и многие его воины.
"Отец в свое время сказал поразительные по проникновенности слова: "В каждом солдате я видел товарища по войне". Он был прост с ними в общении, но и умел беречь их. По его признанию, разрабатывая планы генеральных наступлений, находясь у истоков стратегических замыслов, он мысленно всегда взвешивал возможности солдат, думал о них", - сказал Игорь Василевский.
"Восточно-Прусская операция, Маньчжурская стратегическая наступательная операции были осуществлены под руководством отца с минимальными потерями. Так, при штурме Кенигсберга наша стрелковая дивизия, уничтожив сотни фашистских солдат и офицеров, захватив в плен свыше 15 тысяч человек, потеряла 186 своих воинов. Во время Маньчжурской операции потери противника составили 83 тысячи человек и 640 тысяч пленных, потери наших войск – 12 тысяч", - добавил сын полководца. По его словам, продуманные маршалом стратегические замыслы операций позволили сберечь многие жизни.
Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
Вчера, 12:4375 лет Великой Победы
Сын маршала Василевского рассказал о впечатлениях от Парада Победы
Говоря о советском солдате, Александр Василевский особо отмечал его гуманизм, подчеркнул сын маршала. "Да, наши войска обрушивали на врага шквал смертельного огня – но по суровой необходимости, и заметьте, никогда чувство мести не довлело над разумом, хотя нам было за что мстить", - добавил он.
"В завершении своей книги "Дело всей жизни" Александр Михайлович написал, что хочет отдать должное главному герою Великой Отечественной войны - советскому воину. "Я восхищаюсь стойкостью и мужеством советских воинов, отвагой и героизмом, проявленными ими на полях сражений, их дисциплинированностью, умением переносить любые трудности, их неисчерпаемой верой в победу", - писал отец", - сказал Игорь Василевский.
После войны Александр Василевский получал сотни теплых писем от своих товарищей по войне и обязательно сам отвечал каждому, добавил он.
Генерал-майор Глеб Бакланов
21 июня, 10:5575 лет Великой Победы
Дочь советского генерала рассказала об участии отца в Параде Победы
Александр Михайлович Василевский (1895-1977) в 1915 году окончил курсы Александровского военного училища. Участвовал в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Был штабс-капитаном Русской императорской армии. В Красную армию призван во время Гражданской войны 1918-1920 годов. В 1937 году окончил Военную академию Генерального штаба Красной армии. С 1940 года проходил службу в генеральном штабе, который возглавил в июне 1942 года. Будучи начальником Генштаба, он, в основном, находился на фронтах Великой Отечественной войны. Был тяжело ранен и контужен.
Василевский руководил разработкой многих ключевых военных операций, осуществлял координацию фронтов в Сталинградской битве, на Курской дуге, в ходе освобождения Донбасса, Крыма и Севастополя, Украины и Белоруссии. Командовал 3-м Белорусским фронтом при проведении операции в Восточной Пруссии, окончившейся штурмом Кенигсберга. В июне 1945 года он стал главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. В 1946 году вновь был назначен начальником Генерального штаба. С 1949 по 1953 год был министром Вооруженных сил СССР. Василевский считается основателем отечественного спецназа: в октябре 1950 года он подписал директиву о создании подразделений специального назначения для действий в глубоком тылу вероятного противника.
Кадр из документального фильма Парад 1945 года
19 июня, 10:2375 лет Великой Победы
Внучка Баграмяна рассказала о дожде во время Парада Победы 1945 года
Дважды Герой Советского Союза. Награжден восемью орденами Ленина, двумя орденами "Победа", орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова I степени, Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, 18 иностранными орденами и многочисленными медалями. Похоронен на Красной площади в Москве.
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75 лет Великой ПобедыИван ЧерняховскийПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)МоскваОбщество
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