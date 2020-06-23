В Кремле рассказали, кто из иностранных лидеров посетит парад Победы

"Что касается тех, кто будет, могу вам сказать. Абхазия, Беларусь, член президиума Боснии с Герцеговины Додик, Казахстан, Киргизия, Молдова, Сербия, уже говорили, Таджикистан, Узбекистан, уже говорили, Южная Осетия", - сказал Песков журналистам.