https://ria.ru/20200623/1573354251.html
В Кремле рассказали, кто из иностранных лидеров посетит парад Победы
На парад Победы в Москву прибудут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:40
2020-06-23T13:50
75 лет великой победы
станислав зась
сергей лебедев
евразийская экономическая комиссия
одкб
дмитрий песков
абхазия
москва
сербия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200623/1573353813.html
Von Stirliz
Мы, как и говорил В.И. Ленин пойдём своим путём. Как мне представаляется, вот эта статья ВВП, реакция на нее и наш Парад, поправки в Конституцию знаменуют собой окончательный водораздел между нами и Западом. В принципе, не расстроен: нам с ними, такими толерантными точно не по пути. Одно плохо: они нас в покое не оставят, ровно потому, что мы есть альтернатива, а ее быть не должно.
150
алексей
Лукашенко,после всей грязи вылитой на Россию,да и рейдерского захвата,не на красной площади стоять!
95
23
абхазия
москва
сербия
узбекистан
босния и герцеговина
молдавия
белоруссия
таджикистан
южная осетия
киргизия
казахстан
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155338/06/1553380619_0:235:3113:1986_1400x0_80_0_0_754ca6d9b91f3c69ac27d77041ed31f9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
станислав зась, сергей лебедев, евразийская экономическая комиссия, одкб, дмитрий песков, абхазия, москва, сербия, узбекистан, босния и герцеговина, молдавия, белоруссия, таджикистан, южная осетия, киргизия, казахстан, в мире