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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200623/1573354251.html
В Кремле рассказали, кто из иностранных лидеров посетит парад Победы
На парад Победы в Москву прибудут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:50
75 лет великой победы
станислав зась
сергей лебедев
евразийская экономическая комиссия
одкб
дмитрий песков
абхазия
москва
сербия
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Мы, как и говорил В.И. Ленин пойдём своим путём. Как мне представаляется, вот эта статья ВВП, реакция на нее и наш Парад, поправки в Конституцию знаменуют собой окончательный водораздел между нами и Западом. В принципе, не расстроен: нам с ними, такими толерантными точно не по пути. Одно плохо: они нас в покое не оставят, ровно потому, что мы есть альтернатива, а ее быть не должно.
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Лукашенко,после всей грязи вылитой на Россию,да и рейдерского захвата,не на красной площади стоять!
95
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абхазия
москва
сербия
узбекистан
босния и герцеговина
молдавия
белоруссия
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южная осетия
киргизия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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станислав зась, сергей лебедев, евразийская экономическая комиссия, одкб, дмитрий песков, абхазия, москва, сербия, узбекистан, босния и герцеговина, молдавия, белоруссия, таджикистан, южная осетия, киргизия, казахстан, в мире

В Кремле рассказали, кто из иностранных лидеров посетит парад Победы

12:40 23.06.2020 (обновлено: 13:50 23.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПарад Победы в Москве
Парад Победы в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Парад Победы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На парад Победы в Москву прибудут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается тех, кто будет, могу вам сказать. Абхазия, Беларусь, член президиума Боснии с Герцеговины Додик, Казахстан, Киргизия, Молдова, Сербия, уже говорили, Таджикистан, Узбекистан, уже говорили, Южная Осетия", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что на параде также будет председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович, генсек ОДКБ Станислав Зась.
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75 лет Великой ПобедыСтанислав ЗасьСергей ЛебедевЕвразийская экономическая комиссияОДКБДмитрий ПесковАбхазияМоскваСербияУзбекистанБосния и ГерцеговинаМолдавияБелоруссияТаджикистанЮжная ОсетияКиргизияКазахстанВ мире
Популярные комментарии
Мы, как и говорил В.И. Ленин пойдём своим путём. Как мне представаляется, вот эта статья ВВП, реакция на нее и наш Парад, поправки в Конституцию знаменуют собой окончательный водораздел между нами и Западом. В принципе, не расстроен: нам с ними, такими толерантными точно не по пути. Одно плохо: они нас в покое не оставят, ровно потому, что мы есть альтернатива, а ее быть не должно.
23 июня, 13:08
Von Stirliz
107130039
Лукашенко,после всей грязи вылитой на Россию,да и рейдерского захвата,не на красной площади стоять!
23 июня, 13:49
алексей
325011641
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