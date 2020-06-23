В колониях Петербурга и Ленобласти разрешили короткие свидания

"С 23 июня во всех учреждениях, подведомственных УФСИН, возобновлены краткосрочные свидания и работа следственных кабинетов в установленном порядке", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с целью обеспечения безопасности сотрудников, а также обвиняемых и осужденных в учреждениях продолжат действовать режимно-ограничительные требования, введенные в условиях пандемии коронавируса. Так, обязательным остаются соблюдение масочного режима, обязательная термометрия при посещении всех учреждений и соблюдение социальной дистанции.