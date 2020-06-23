https://ria.ru/20200623/1573353261.html
В колониях Петербурга и Ленобласти разрешили короткие свидания
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Возобновлены краткосрочные свидания в учреждениях управления Федеральной службы исполнения наказаний России по... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:30
2020-06-23T12:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
ленинградская область
санкт-петербург
общество
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https://ria.ru/20200622/1573305099.html
1
ленинградская область
санкт-петербург
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, ленинградская область, санкт-петербург, общество