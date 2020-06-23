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В колониях Петербурга и Ленобласти разрешили короткие свидания
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Возобновлены краткосрочные свидания в учреждениях управления Федеральной службы исполнения наказаний России по... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:30
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коронавирус в россии
ленинградская область
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, ленинградская область, санкт-петербург, общество

В колониях Петербурга и Ленобласти разрешили короткие свидания

12:30 23.06.2020
109
© РИА Новости / Пресс-служба ФСИН России / Перейти в фотобанкДезинфекция колоний и СИЗО в России
Дезинфекция колоний и СИЗО в России
© РИА Новости / Пресс-служба ФСИН России
Перейти в фотобанк
Дезинфекция колоний и СИЗО в России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Возобновлены краткосрочные свидания в учреждениях управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщила пресс-служба ведомства.
"С 23 июня во всех учреждениях, подведомственных УФСИН, возобновлены краткосрочные свидания и работа следственных кабинетов в установленном порядке", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что с целью обеспечения безопасности сотрудников, а также обвиняемых и осужденных в учреждениях продолжат действовать режимно-ограничительные требования, введенные в условиях пандемии коронавируса. Так, обязательным остаются соблюдение масочного режима, обязательная термометрия при посещении всех учреждений и соблюдение социальной дистанции.
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
22 июня, 14:35Распространение нового коронавируса
Омбудсмен рассказала о ситуации с коронавирусом в московских СИЗО
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЛенинградская областьСанкт-ПетербургОбщество
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