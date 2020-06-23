Казахстан поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Казахстан благодарен России за помощь в борьбе с коронавирусом, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Ермек Кошербаев.
"Хотел бы поблагодарить российскую сторону за медицинскую помощь, оказанную в борьбе с этим коварным вирусом. В наиболее трудный момент мы чувствуем плечо поддержки со стороны нашего стратегического союзника и партнера", - сказал посол.
В течение первых месяцев борьбы с COVID-19 Роспотребнадзор отправил минздраву Казахстана 2 тысячи тестов для выявления коронавируса, а также комплекты реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала "РИБО-преп" в количестве, необходимом для проведения 30 тысяч исследований, рассказал посол.
Он отметил, что в новых условиях Казахстан и Россия как ближайшие соседи и союзники не только достойно противостоят общей угрозе, но и смогли организовать эффективную совместную борьбу с негативными последствиями коронавируса.
"Особенно показательным является наше сотрудничество в вопросах эвакуации граждан Казахстана и России из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой как казахстанскими, так и российскими самолетами, тесное взаимодействие в сфере здравоохранения", - подчеркнул посол.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.