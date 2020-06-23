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Распространение нового коронавируса
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Казахстан поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Казахстан благодарен России за помощь в борьбе с коронавирусом, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Ермек Кошербаев. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:08
распространение нового коронавируса
ермек кошербаев
министерство здравоохранения казахстана
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
казахстан
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
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ермек кошербаев, министерство здравоохранения казахстана, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, казахстан, общество

Казахстан поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

10:19 23.06.2020 (обновлено: 12:08 23.06.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкБлокпост в Казахстане
Блокпост в Казахстане
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Казахстан благодарен России за помощь в борьбе с коронавирусом, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Ермек Кошербаев.
"Хотел бы поблагодарить российскую сторону за медицинскую помощь, оказанную в борьбе с этим коварным вирусом. В наиболее трудный момент мы чувствуем плечо поддержки со стороны нашего стратегического союзника и партнера", - сказал посол.
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В течение первых месяцев борьбы с COVID-19 Роспотребнадзор отправил минздраву Казахстана 2 тысячи тестов для выявления коронавируса, а также комплекты реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала "РИБО-преп" в количестве, необходимом для проведения 30 тысяч исследований, рассказал посол.
Он отметил, что в новых условиях Казахстан и Россия как ближайшие соседи и союзники не только достойно противостоят общей угрозе, но и смогли организовать эффективную совместную борьбу с негативными последствиями коронавируса.
"Особенно показательным является наше сотрудничество в вопросах эвакуации граждан Казахстана и России из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой как казахстанскими, так и российскими самолетами, тесное взаимодействие в сфере здравоохранения", - подчеркнул посол.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Читайте полный текст интервью Ермека Кошербаева >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕрмек КошербаевМинистерство здравоохранения КазахстанаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗКазахстанОбщество
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