Ермек Кошербаев: Казахстан благодарен России за помощь в борьбе с COVID

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Анастасии Решетниковой о том, как Нур-Султан и Москва взаимодействуют в условиях коронавируса, как он повлиял на сотрудничество двух стран и когда можно ожидать открытия границы. Он также сообщил, будут ли в этом году личные встречи казахстанского и российского президентов, объяснил, зачем Казахстан переходит на латиницу и означает ли это отказ страны от русского языка, обрисовал планы взаимодействия по Байконуру.

— Сейчас весь мир находится на этапе выхода из ограничений в связи с пандемией коронавируса и этапе восстановления. Как пандемия отразилась на вашей деятельности в России? С каким объемом запросов со стороны казахстанских граждан приходится работать в этот период? Удалось ли отреагировать на все запросы?

— В условиях действующих по всему миру требований безопасности по нераспространению коронавирусной инфекции, временного закрытия границ и приостановления международного транспортного сообщения казахстанско–российские отношения традиционно являют собой пример образцового стратегического и партнерского взаимодействия.

Безусловно, пандемия внесла свои коррективы, но ни в коем случае не сказалась на высокой динамике продиктованных настоящим временем телефонных и онлайн-контактов президентов, премьер-министров, руководства государственных и бизнес-структур наших стран.

Этот непростой для нас всех период указал на необходимость кардинального пересмотра алгоритма работы посольства Казахстана в России. После объявления о пандемии, в особенности на первых порах, Москва послужила узловым транзитным хабом для отправления граждан Казахстана не только из России, но и третьих стран, возвращающихся транзитом через российскую столицу на родину.

При тесном взаимодействии посольства с целым рядом федеральных органов правительства РФ, первостепенно — МИД РФ и Росавиацией, ведется непрерывная работа по возвращению наших граждан в Казахстан.

Развернута широкомасштабная деятельность по организации репатриационных автобусных и авиарейсов. При содействии казахстанских дипломатов в России к настоящему времени успешно отправлено домой более пяти тысяч наших сограждан. Как я уже отметил ранее, эта работа непрерывна и ведется по сей день в режиме 24/7.

В работе консульского направления тоже есть позитивные моменты: мы не стали прекращать прием граждан, а перешли на новый формат — консультирование онлайн. Здесь можно получить любой ответ на консульский вопрос. Лишь при экстренных случаях, например при утере паспортов или рождении детей, мы ведем прием заявителей непосредственно.

Для удобства граждан организована единая круглосуточная горячая линия, позвонив на которую можно получить ответ и четкие рекомендации, в частности, по вопросам пересечения границы, миграционного учета, репатриационных рейсов и многое другое. Здесь можно и нужно особо отметить вопросы по гуманитарным случаям, когда гражданам Республики Казахстан необходима медицинская помощь, которую могут оказать в медицинских учреждениях России. Российские коллеги никогда не остаются безучастными и оказывают всестороннее содействие. Каждый случай рассматривается правительством РФ индивидуально. Аналогичные просьбы поступают и от российских граждан, и здесь мы также не остаемся в стороне.

На мой взгляд, такие активные, живые человеческие связи еще более подтверждают высокий стратегический уровень партнерства и союзничества Казахстана и России, заложенный лидерами наших стран.

— Когда Казахстан планирует открыть границы с Россией?

— Перемещение граждан через государственную границу между Казахстаном и Россией на всех видах транспорта будет возобновлено по мере улучшения эпидемиологической обстановки и принятия соответствующих решений Межведомственной комиссии Республики Казахстан и Государственной комиссии Российской Федерации по согласованию с санитарными службами двух стран.

Стоит отметить, казахстанская сторона с учетом уровня эпидемиологической обстановки и согласно карте ВОЗ с 20 июня начинает поэтапно возобновлять международные полеты.

Количество рейсов по международным маршрутам будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и по мере снятия ограничений на перемещение граждан через государственные границы с вышеуказанными странами и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и соответствующими странами.

— Как можно оценить совместную работу Казахстана и России в условиях пандемии в рамках наднациональных структур ЕАЭС? Является ли такое взаимодействие эффективным?

— В первую очередь хотел бы отметить, что пандемия коронавируса стала испытанием для всех без исключения государств и международных организаций. Страны СНГ столкнулись с общими проблемами в борьбе с коронавирусной инфекцией, вынуждены были принимать жесткие ограничительные меры, закрывать внешнюю границу, отправлять граждан на самоизоляцию и карантин. В то же время важно было сохранить логистические цепочки, торгово-экономическое и межведомственное взаимодействие между нашими странами, чтобы с наименьшими потерями пройти этот кризисный период.

Очевидно, что огромный практический опыт, новые формы работы, в том числе в виртуальном пространстве, позволят преодолеть последующие волны вируса, а также сформировать более эффективные механизмы взаимодействия стран СНГ. В условиях пандемии контакты в режиме онлайн на различных уровнях в органах ЕАЭС не только не ослабели, но осуществляются с большей интенсивностью. Это продиктовано заинтересованностью стран в принятии в этот период быстрых и эффективных решений.

В конце марта этого года Совет ЕЭК принял распоряжение, которое предусматривает регулярный обмен информацией, проведение оперативных консультаций между органами здравоохранения государств-членов. В настоящее время Минздравы стран ЕАЭС отмечают, что оперативное получение информации о методах и протоколах лечения позволяет все более эффективно справляться с коронавирусом.

Кроме того, в рамках ЕАЭС наши правительства договорились обеспечивать оперативные взаимные поставки товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий, не допускать дефицита таких товаров для населения.

10 апреля Межправительственный совет ЕАЭС принял распоряжение "О мерах, направленных на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии". Данные меры направлены на содействие государствам в реализации мер по локализации распространения коронавирусной инфекции, защите здоровья людей, минимизации последствий для бизнеса, сохранению занятости населения, обеспечению устойчивости финансовой системы.

Хотел бы подчеркнуть, что между странами СНГ, несмотря на коронавирус, сохранилась высокая динамика политических контактов, в том числе между внешнеполитическими ведомствами, по актуальным вопросам международной повестки дня, проведение консультаций по вопросам реализации международных инициатив государств-участников СНГ. Это все осуществлялось в принципиально новой форме – посредством видеоконференций.

В сфере экономического взаимодействия наши усилия направлены на подготовку Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, создание благоприятных условий во взаимной торговле, в том числе упрощение таможенных процедур, устранение имеющихся изъятий и ограничений в торговле, включая технические барьеры, а также развитие связей между регионами государств-участников.

В 2020 году в СНГ председательствует Узбекистан. В числе его приоритетов — принятие Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества СНГ до 2030 года. В этом году в Узбекистане состоится Форум регионов СНГ в целях активизации межрегионального сотрудничества по различным направлениям.

В сфере военного и военно-технического сотрудничества усилия стран СНГ направлены на сохранение достигнутого уровня взаимодействия, развитие новых перспективных направлений, в том числе путем подготовки Концепции военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2025 года.

В сфере научно-технического и инновационного сотрудничества продолжается работа по подготовке Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ до 2030 года. Реализация данной программы предусматривает эффективное использование научно-технологических разработок и изобретений, стимулирование научно-технической и инновационной активности, обеспечивающей концентрацию ресурсов для осуществления долгосрочных программ сотрудничества и реализации инновационных проектов.

Ведется работа по подготовке трех Стратегий на 2021-2030 годы – по развитию молодежного сотрудничества, туризма, а также физической культуры и спорта.

В целом, несмотря на ограничения из-за коронавируса, страны СНГ продолжают многостороннее взаимодействие для улучшения уровня жизни народов государств Содружества и укрепления авторитета Организации.

В новых условиях Казахстан и Россия как ближайшие соседи и союзники не только достойно противостоят этой общей угрозе, но и смогли организовать эффективную совместную борьбу с негативными последствиями от коронавируса.

Особенно показательным является наше сотрудничество в вопросах эвакуации граждан Казахстана и России из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой как казахстанскими, так и российскими самолетами, тесное взаимодействие в сфере здравоохранения.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить российскую сторону за медицинскую помощь, оказанную в борьбе с этим коварным вирусом. В наиболее трудный момент мы чувствуем плечо поддержки со стороны нашего стратегического союзника и партнера.

Следует отметить, что в связи с введением карантина многие запланированные официальные мероприятия были отменены или перенесены на более поздний срок. При этом 2020 год – это уникальный год, где Россия председательствует сразу в нескольких международных организациях – ОДКБ, ШОС и БРИКС.

2020 год – это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Казахстане, России и других странах ОДКБ и СНГ прошли важные социально— культурные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.

24 июня 2020 года казахстанская делегация во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, а казахстанские военнослужащие плечом к плечу со своими союзниками из стран ОДКБ примут участие в Параде Победы на Красной площади.

— Какие сложности в интеграции ЕАЭС есть на сегодняшний день? Решаются ли проблемные вопросы и каким образом?

— Очевидно, что принимаемые практически всеми странами мира карантинные меры ограничивают возможности торговли. Сокращается спрос, замедляется рост экономик. Эти тренды, безусловно, отражаются и на странах ЕАЭС. Самые крупные экономики ЕАЭС, Россия и Казахстан, ощущают дополнительное давление из-за падения цен на нефть на мировых рынках. В определенной степени все государства мира, в том числе и страны ЕАЭС, в настоящее время вырабатывают меры по поддержке отечественных предприятий, по сохранению рабочих мест. Это глобальная тенденция. На пространстве ЕАЭС усилия государств направлены на сохранение существующей базы во взаимной торговле. В ЕАЭС приняты порядка 50 техрегламентов, единые ветеринарные и фитосанитарные требования, то есть сформированы условия общего рынка. Предприниматели имеют возможность оформлять документы соответствия на безопасность продукции в одном государстве и реализовывать продукцию в других странах ЕАЭС. Благодаря этому взаимный торговый оборот в ЕАЭС ежегодно увеличивается. В 2019 году он достиг цифры в 61 миллиард долларов США. За этими цифрами – поставки продукции предприятий друг другу, налаженные кооперационные связи.

Для сохранения высокого уровня торговых связей в этот сложный период, как я уже ранее отметил, на уровне органов ЕАЭС был очень оперативно принят ряд важных решений. Они заключаются в поддержке принимаемых национальными правительствами мер по обеспечению экономической стабильности, а также в оперативном взаимодействии государственных органов и бизнеса при поставках товаров первой необходимости, лекарств и медизделий для населения всех стран ЕАЭС.

— Как Казахстан оценивает помощь со стороны России в борьбе с коронавирусом?

— Пандемия коронавируса стала испытанием как для систем здравоохранения и экономик отдельных стран, так и для крепости межгосударственных взаимоотношений. Очень важно, что в условиях глобального гуманитарного и экономического кризиса Казахстан и Россия смогли не только достойно противостоять этой угрозе, но также организовать эффективное взаимодействие и совместную борьбу с ее последствиями.

Одной из главных задач в эффективной борьбе с распространением вируса, особенно на первоначальном этапе, является организация массового тестирования населения. В этой связи в Казахстане высоко оценили медицинскую помощь, оказанную российской стороной в виде поставок в Казахстан тестов и реагентов, необходимых для организации данной работы.

В течение наиболее сложных первых месяцев борьбы с COVID-19 Роспотребнадзором в адрес министерства здравоохранения Казахстана были направлены 2000 тестов для выявления коронавируса, а также комплекты реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала "РИБО-преп" в количестве, необходимом для проведения 30 тысяч исследований.

Помимо тесного взаимодействия в здравоохранительной сфере, наши уполномоченные ведомства и дипломатические представительства активно взаимодействовали в вопросах эвакуации граждан двух стран из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и в сохранении торгово-логистических каналов беспрепятственной транспортировки товаров.

— Планируется ли в этом году двусторонние визиты между нашими странами на уровне глав МИД?

— Отношения Казахстана и России отличаются высоким уровнем политической культуры. Регулярные встречи глав внешнеполитических ведомств Казахстана и России традиционно проходят в дружественной и деловой атмосфере, а итоги этих переговоров весьма содержательны и полезны.

Сегодня коронавирусная инфекция стала серьезным испытанием, оказывающим свое влияние на всю систему международных отношений, что также сказалось на графике двусторонних встреч на уровне МИД двух государств. Однако это не помешало нашим министрам сверить часы и провести 9 июня 2020 года двусторонние переговоры в режиме видеоконференции. Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства в политической, экономической областях, в том числе в транзитно-транспортном, энергетическом и военно-техническом направлениях. Собеседники также рассмотрели вопросы кооперации по линии СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, ООН.

Конечно, такая форма общения не может в будущем заменить очные встречи, поэтому исходим из того, что по мере нормализации эпидемиологической обстановки будет скорректирован график предстоящих двусторонних визитов.

— Будут ли продолжаться переговоры по Сирии в астанинском формате в Казахстане?

— Казахстан так же, как и многие страны, заинтересован в мирном урегулировании конфликта в Сирии. Вклад Нур-Султана в процесс урегулирования посредством дипломатического диалога признан Организацией Объединенных Наций и многочисленными мировыми лидерами. Астанинский процесс дополняет Женевский, и оба призваны обеспечить мирное и стабильное разрешение сирийского конфликта.

С января 2017 года уже проведено 14 раундов переговоров, которые привели к конкретным успехам "на земле" и способствовали созданию конституционного комитета Сирии (14-й раунд прошел в Нур-Султане 10-11 декабря 2019 года).

Важно отметить, что Казахстан равноудален от всех участников процесса и лишь предоставляет площадку для переговоров. О дате, месте и повестке очередных переговоров договариваются страны-гаранты – Россия, Турция и Иран. Они же информируют о сирийских и иных заинтересованных международных участниках встречи. Свои коррективы, конечно, вносит ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе и мире.

На днях (15-16 июня) министры иностранных дел России, Турции и Ирана договорились провести онлайн-саммит "астанинской тройки" по Сирии на уровне президентов трех государств до августа, а как только позволит эпидемиологическая обстановка, пройдет их очная встреча (предварительно в Иране).

Поэтому Казахстан готов и дальше вносить свой посильный вклад в достижение мира и благополучия в Сирийской Арабской Республике.

— Какова ситуация с составлением окончательного варианта алфавита для перехода Казахстана на латиницу? Может ли переход на латиницу в Казахстане отразиться на отношениях с Россией в долгосрочной перспективе и если да, то как?

— Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято первым президентом Республики Казахстан – лидером нации Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым более трех лет назад в рамках Концепции духовной модернизации и является одним из ключевых ее этапов.

В настоящее время Национальная комиссия по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику продолжает работу по усовершенствованию данного алфавита. Как отметил президент Республики Казахстан Касым-Жомар Кемелевич Токаев в одном из недавних интервью, мы будем переходить на латиницу постепенно, без искусственного ускорения, будет учитывать опыт центральноазиатских государств. Ведь речь идет не о простом переложении с кириллицы на латиницу, а о реформе орфографии казахского языка. Поэтому Казахстан не будет спешить в этом вопросе.

Хотелось бы напомнить, что латиница не является чем-то абсолютно новым для казахского языка. В советский период своей истории, в конце 1920-х – начале 1940-х годов, в казахском языке уже использовался алфавит на основе латиницы. И модернизация казахского алфавита продиктована в первую очередь желанием расширить коммуникационные возможности казахского языка.

Что касается возможного влияния на казахстанско-российские отношения в долгосрочной перспективе. Так как перевод на латиницу коснется только казахского языка, на положение русского языка это никак не повлияет. Переход на латиницу не означает отказ от русского языка, от кириллицы. Решение о переводе алфавита казахского языка на латинскую графику принято исключительно из практических соображений. Это постепенный процесс, который будет носить сугубо научно-филологический характер. Более того, русский язык сохранит статус официального языка в Казахстане, что закреплено в нашей Конституции. Русский язык используется и продолжит использоваться на равных с казахским языком на всех уровнях. Мы считаем, что знание и использование двух языков является конкурентным преимуществом казахстанцев в глобализованном мире.

— На какой стадии сейчас находятся переговоры по модернизации первой стартовой площадки космодрома Байконур, "Гагаринского старта", и проекта "Назарбаевский старт"?

— Стартовый комплекс №1 — "Гагаринский старт" имеет поистине историческое значение для мировой космонавтики. Именно с этой площадки 4 октября 1957 года был выполнен запуск первого искусственного спутника Земли. Именно оттуда 12 апреля 1961 года стартовал первый в мире космонавт Юрий Гагарин. Комплекс проработал более полувека — вплоть до 2019 года, являясь свидетелем наиболее знаковых событий в летописи успешного освоения человеком космического пространства.

В настоящее время Казахстаном, Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами разрабатывается проект модернизации "Гагаринского старта". Запланированные строительно-монтажные работы и технологическое переоборудование данной площадки позволят осуществлять с нее запуски обновленных ракет "Союз-2" и в целом продлить срок службы комплекса. Общая стоимость модернизации составляет порядка 84 миллионов долларов США. Проект трехстороннего межправительственного соглашения между РК, РФ и ОАЭ рассмотрен и одобрен космическими ведомствами сторон. На текущем этапе каждая из сторон проводит согласование текста соглашения с заинтересованными государственными органами. После завершения всех внутригосударственных процедур будет определена точная дата подписания.

Естественно, пандемия COVID-19 продолжает вносить свои коррективы в планы и графики всех международных мероприятий, в том числе и в космической сфере. Но при благоприятном раскладе мы ожидаем завершения процедур до конца этого лета, что позволит сторонам уже осенью выйти на подписание соглашения.

Одним из значимых направлений казахстанско-российского сотрудничества в области космической деятельности, конечно, является проект по созданию нового космического ракетного комплекса "Байтерек". В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин предложил переименовать проект в честь первого президента Казахстана, назвав его "Назарбаевский старт". Хотя эксперты космических ведомств с обеих сторон уже используют это название в качестве рабочего, формально оно еще не закреплено. Это планируется сделать на предстоящем, седьмом заседании Межправительственной комиссии по Байконуру. Точная дата заседания еще не согласована, опять же в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией. Тем не менее работы по запуску активной фазы проекта продолжаются даже в этих условиях. В рамках проекта российская сторона отвечает за создание новой ракеты-носителя, а казахстанская – за создание наземной инфраструктуры.

В этой связи важно отметить, что в феврале текущего года было получено положительное заключение экономической экспертизы на ТЭО проекта, а в соответствии с указом президента Казахстана от 8 апреля 2020 года из республиканского бюджета были выделены средства в размере 1,7 миллиарда тенге для финансирования работ по проекту в 2020 году. Таким образом, казахстанская сторона готова приступить к финансированию работ. В настоящее время сторонами ведется согласование текста договора на проектирование и строительство наземной инфраструктуры комплекса. Думаю, текущая динамика продвижения проекта дает основания полагать, что первый запуск новой ракеты с площадки "Назарбаевского старта" состоится в запланированные сроки – в 2023 году.

— Планируется ли участие президентов Казахстана и России в XVII Форуме межрегионального сотрудничества, запланированном на осень в Кокшетау?