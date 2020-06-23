Forbes опубликовал рейтинг лучших российских вузов

В этом году Forbes изменил методику рейтинга, что привело к перестановкам в нем. Так, изменения коснулись метрики "Качество образования" - там появился параметр "Качество преподавателей̆", состоящий из оценок за уровень зарплаты преподавателей, соотношение преподавателей и студентов, наличие и долю иностранных преподавателей. Параметр "Международная деятельность" теперь состоит из оценок за долю иностранных студентов, которые учатся в вузе, организацию зарубежных стажировок и совместные с зарубежными вузами программы двойных дипломов.