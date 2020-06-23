Forbes опубликовал рейтинг лучших российских вузов

В этом году Forbes изменил методику рейтинга, что привело к перестановкам в нем. Так, изменения коснулись метрики "Качество образования" - там появился параметр "Качество преподавателей̆", состоящий из оценок за уровень зарплаты преподавателей, соотношение преподавателей и студентов, наличие и долю иностранных преподавателей. Параметр "Международная деятельность" теперь состоит из оценок за долю иностранных студентов, которые учатся в вузе, организацию зарубежных стажировок и совместные с зарубежными вузами программы двойных дипломов.
По данным исследования суммарный результат занявшего первое место НИУ ВШЭ составил 68,07 баллов. На втором месте МГУ с 67,55 балла, на третьем - Московский физико-технический институт (53,04 балла). Четвертое место у Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (50,48 балла), пятое - Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 47,77 балла.
Также в числе десяти лучших вузов России оказались МГТУ имени Н.Э.Баумана (47,06 балла), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (45,46 балла), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (45,1 балла), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (44,98 балла) и Российская экономическая школа (43,93 балла).
22 июня, 13:05Отличникам МГУ вручат дипломы очно, рассказал ректор