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Forbes опубликовал рейтинг лучших российских вузов
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:20
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forbes
московский инженерно-физический институт
высшая школа экономики (вшэ)
российская экономическая школа
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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навигатор абитуриента, forbes, московский инженерно-физический институт, высшая школа экономики (вшэ), российская экономическая школа, общество

Forbes опубликовал рейтинг лучших российских вузов

10:13 23.06.2020 (обновлено: 13:20 23.06.2020)
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© Фото : страница ВШЭ на FacebookСтуденты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре
Студенты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре
© Фото : страница ВШЭ на Facebook
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Прошлогодний лидер МИСиС в этом году занял 16-е место.
В этом году Forbes изменил методику рейтинга, что привело к перестановкам в нем. Так, изменения коснулись метрики "Качество образования" - там появился параметр "Качество преподавателей̆", состоящий из оценок за уровень зарплаты преподавателей, соотношение преподавателей и студентов, наличие и долю иностранных преподавателей. Параметр "Международная деятельность" теперь состоит из оценок за долю иностранных студентов, которые учатся в вузе, организацию зарубежных стажировок и совместные с зарубежными вузами программы двойных дипломов.
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По данным исследования суммарный результат занявшего первое место НИУ ВШЭ составил 68,07 баллов. На втором месте МГУ с 67,55 балла, на третьем - Московский физико-технический институт (53,04 балла). Четвертое место у Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (50,48 балла), пятое - Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 47,77 балла.
Также в числе десяти лучших вузов России оказались МГТУ имени Н.Э.Баумана (47,06 балла), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (45,46 балла), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (45,1 балла), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (44,98 балла) и Российская экономическая школа (43,93 балла).
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Навигатор абитуриентаForbesМосковский инженерно-физический институтВысшая школа экономики (ВШЭ)Российская экономическая школаОбщество
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