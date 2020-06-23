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Общее собрание РАН. Прямая трансляция
Общее собрание членов Российской академии наук проводится впервые в режиме онлайн. К участию приглашены более 2000 человек – академики, члены-корреспонденты... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:30
россия
валерий фальков
александр сергеев (ран)
российская академия наук
общество
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россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Общее собрание РАН
LIVE: Общее собрание РАН
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
видео, россия, валерий фальков, александр сергеев (ран), российская академия наук, общество
Общее собрание РАН. Прямая трансляция
Общее собрание членов Российской академии наук проводится впервые в режиме онлайн. К участию приглашены более 2000 человек – академики, члены-корреспонденты РАН, профессора РАН и гости. Каждый участник общего собрания будет иметь возможность задать вопрос в устной или письменной форме.
2020-06-23T10:30
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Общее собрание РАН. Прямая трансляция

10:30 23.06.2020
2431
Общее собрание членов Российской академии наук проводится впервые в режиме онлайн. К участию приглашены более 2000 человек – академики, члены-корреспонденты РАН, профессора РАН и гости. Каждый участник общего собрания будет иметь возможность задать вопрос в устной или письменной форме.
Общее собрание открывает президент Российской академии наук Александр Сергеев своим выступлением: "О реализации государственной научнотехнической политики в Российской Федерации и о важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными в 2019 году".
С приветственным словом выступает министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фальков.
101031
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РоссияВалерий ФальковАлександр Сергеев (РАН)Российская академия наукОбщество
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