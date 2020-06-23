https://ria.ru/20200623/1573279997.html
Общее собрание РАН. Прямая трансляция
Общее собрание членов Российской академии наук проводится впервые в режиме онлайн. К участию приглашены более 2000 человек – академики, члены-корреспонденты... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:30
2020-06-23T10:30
россия
валерий фальков
александр сергеев (ран)
российская академия наук
общество
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2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
LIVE: Общее собрание РАН
LIVE: Общее собрание РАН
2020-06-23T10:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, валерий фальков, александр сергеев (ран), российская академия наук, общество