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Макрон рассказал об инциденте, доказывающем "смерть мозга" НАТО
Инцидент между турецкими и французскими фрегатами — доказательство "смерти мозга" НАТО, заявил президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T23:31
эммануэль макрон
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в мире
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У Эрдогана, у самого мозга нет. Эрдоган - подлая гиена.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
эммануэль макрон, дональд трамп, нато, мид франции‎, ливия, турция, йенс столтенберг, париж, в мире

Макрон рассказал об инциденте, доказывающем "смерть мозга" НАТО

23:26 22.06.2020 (обновлено: 23:31 22.06.2020)
22156
© Фото : ВМФ ТурцииТурецкий военный корабль
Турецкий военный корабль
© Фото : ВМФ Турции
ПАРИЖ, 22 июн — РИА Новости. Инцидент между турецкими и французскими фрегатами — доказательство "смерти мозга" НАТО, заявил президент Эммануэль Макрон.
Он назвал случившееся недопустимым.
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
3 декабря 2019, 08:00
Юбилей с умершим мозгом. Выиграет ли Россия от разлада в НАТО
Как сообщил ранее France 24, десятого июня французский фрегат у берегов Ливии попытался подплыть к турецкому судну, заподозрив экипаж в контрабанде оружия. В этот момент, по утверждению Парижа, три других турецких военных корабля навели прицел на фрегат и отказались выполнять требования о досмотре судна.
Франция сочла это агрессивным поведением. Турция, в свою очередь, отвергла обвинения, заявив, что французские военные совершали опасные маневры, а турецкие корабли использовали радары не для наведения, а для наблюдения за фрегатом.

Заявление Макрона о НАТО

В прошлом году президент Франции заявил, что альянс полностью утратил координацию внутри военно-политического блока. Подобную ситуацию Макрон охарактеризовал как "смерть мозга" НАТО.
Высказывание вызвало бурную реакцию лидеров стран — участниц альянса. Так, президент Дональд Трамп назвал слова французского лидера "проявлением неуважения". Генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг также оспорил эти слова, подчеркнув, что НАТО способно договариваться.
Президент Реджеп Эрдоган вовсе посоветовал Макрону на фоне этих слов "проверить свой мозг". После такого заявления турецкого посла вызвали в МИД Франции.
Пациент скорее мертв
3 декабря 2019, 16:23
Пациент скорее мертв
13934494415
Обсудить 21
Эммануэль МакронДональд ТрампНАТОМИД Франции‎ЛивияТурцияЙенс СтолтенбергПарижВ мире
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23 июня, 00:17
ОЕОлег Ефремов
513124519
У Эрдогана, у самого мозга нет. Эрдоган - подлая гиена.
23 июня, 00:07
kkraicher
2972004
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