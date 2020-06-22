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RT запустил сайт с рассказами о войне в День памяти и скорби
Телеканал RT в День памяти и скорби запустил сайт #ИсторииПобеды, на котором собраны сотни писем людей о том, как их бабушки, деды и прадеды пережили годы... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T22:23
телеканал rt
маргарита симоньян
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155645/98/1556459826_0:132:3036:1840_1400x0_80_0_0_0481bfd01119808e849e996a8ec6d77e.jpg
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РИА Новости
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телеканал rt, маргарита симоньян, общество

RT запустил сайт с рассказами о войне в День памяти и скорби

22:23 22.06.2020
135
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Телеканал RT в День памяти и скорби запустил сайт #ИсторииПобеды, на котором собраны сотни писем людей о том, как их бабушки, деды и прадеды пережили годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте телеканала.
"Накануне 75-летия победы в Великой Отечественной войне главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала в Instagram своих читателей присылать семейные истории про войну. Ей пришло несколько сотен писем от людей, чьи деды и прадеды, бабушки и прабабушки пережили те годы. В День памяти и скорби мы запустили отдельный сайт с этими историями, чтобы память жила дальше", - говорится в сообщении.
Логотип RT
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Так, на сайте #ИсторииПобеды можно найти более 260 рассказов о тех, кто служил на фронте или был тружеником тыла во время войны, написанные их родственниками или ими самими. В этих историях — всё: и трудный боевой путь фронтовиков, и отчаяние узников концлагерей, и лишения семей на оккупированных гитлеровскими войсками землях, а также мужество, надежда и любовь.
Среди историй есть рассказы о случаях удивительного везения и трагической гибели или истории долгих поисков, в которых семьи пытались понять, что случилось с близкими и где они похоронены. При этом большая часть писем заканчивается призывом помнить о том, какие ужасы несёт война, помнить про подвиги народа и сохранять мир.
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Кроме того, вместе с воспоминаниями и личными архивами также опубликована уникальная серия эскизов художника Петра Банкова, которые он создал, работая над "Бесконечным письмом" в рамках проекта #СтраницыПобеды. Также на сайте #ИсторииПобеды был использован уникальный шрифт "Май", разработанный командой #СтраницыПобеды вместе со студией Contrast Foundry. Прообраз каждой буквы в шрифте "Май" — реальные символы, начертанные руками советских солдат 75 лет назад на стенах полуразрушенного Рейхстага.
Добавляется, что созданный молодыми и для молодых проект #СтраницыПобеды рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства. Проект развернулся с января по май 2020 года на пяти платформах в социальных сетях: Twitter, Instagram, Facebook, ВКонтакте и YouTube.
В этом году RT также запустил проект #ПочтаПобеды, в котором собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.
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