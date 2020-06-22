RT запустил сайт с рассказами о войне в День памяти и скорби

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Телеканал RT в День памяти и скорби запустил сайт #ИсторииПобеды, на котором собраны сотни писем людей о том, как их бабушки, деды и прадеды пережили годы Великой Отечественной войны, Телеканал RT в День памяти и скорби запустил сайт #ИсторииПобеды, на котором собраны сотни писем людей о том, как их бабушки, деды и прадеды пережили годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте телеканала.

"Накануне 75-летия победы в Великой Отечественной войне главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала в Instagram своих читателей присылать семейные истории про войну. Ей пришло несколько сотен писем от людей, чьи деды и прадеды, бабушки и прабабушки пережили те годы. В День памяти и скорби мы запустили отдельный сайт с этими историями, чтобы память жила дальше", - говорится в сообщении.

Так, на сайте #ИсторииПобеды можно найти более 260 рассказов о тех, кто служил на фронте или был тружеником тыла во время войны, написанные их родственниками или ими самими. В этих историях — всё: и трудный боевой путь фронтовиков, и отчаяние узников концлагерей, и лишения семей на оккупированных гитлеровскими войсками землях, а также мужество, надежда и любовь.

Среди историй есть рассказы о случаях удивительного везения и трагической гибели или истории долгих поисков, в которых семьи пытались понять, что случилось с близкими и где они похоронены. При этом большая часть писем заканчивается призывом помнить о том, какие ужасы несёт война, помнить про подвиги народа и сохранять мир.

Кроме того, вместе с воспоминаниями и личными архивами также опубликована уникальная серия эскизов художника Петра Банкова, которые он создал, работая над "Бесконечным письмом" в рамках проекта #СтраницыПобеды. Также на сайте #ИсторииПобеды был использован уникальный шрифт "Май", разработанный командой #СтраницыПобеды вместе со студией Contrast Foundry. Прообраз каждой буквы в шрифте "Май" — реальные символы, начертанные руками советских солдат 75 лет назад на стенах полуразрушенного Рейхстага.

Добавляется, что созданный молодыми и для молодых проект #СтраницыПобеды рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства. Проект развернулся с января по май 2020 года на пяти платформах в социальных сетях: Twitter , Instagram, Facebook, ВКонтакте и YouTube