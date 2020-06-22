https://ria.ru/20200622/1573327167.html
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Президент Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:43
2020-06-22T21:01
россия
ситуация на украине
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
владимир зеленский
дмитрий песков
москва
украина
в мире
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https://ria.ru/20200622/1573316452.html
Doctor Tarr
Так и на Марс Зеленский не полетит, потому что никто не предлагает. Неуловимый Джо.
87
Andrej Dirksen
В сценарии его образа нет, да и директор цирка его не отпустит.
83
21
россия
москва
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155628/90/1556289004_0:334:2904:1968_1400x0_80_0_0_65e76af348c11330461988e2227b4aac.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация на украине, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), владимир зеленский, дмитрий песков, москва, украина, в мире