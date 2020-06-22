Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

"Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было", — сказал Зеленский на вопрос журналиста The Globe and Mail, поехал бы украинский лидер на парад.

В этом году праздничные мероприятия перенесли из-за коронавируса. Девятого мая в столице состоялся только авиапарад и салют. Парад на Красной площади пройдет 24 июня. В этот день в 1945 году состоялся Парад Победы на Красной площади, которым командовал Константин Рокоссовский, а принимал Георгий Жуков.