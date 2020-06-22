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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Президент Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T21:01
россия
ситуация на украине
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
владимир зеленский
дмитрий песков
москва
украина
в мире
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https://cdn22.img.ria.ru/images/155628/90/1556289004_0:334:2904:1968_1400x0_80_0_0_65e76af348c11330461988e2227b4aac.jpg
https://ria.ru/20200622/1573316452.html
Так и на Марс Зеленский не полетит, потому что никто не предлагает. Неуловимый Джо.
87
В сценарии его образа нет, да и директор цирка его не отпустит.
83
21
россия
москва
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155628/90/1556289004_0:334:2904:1968_1400x0_80_0_0_65e76af348c11330461988e2227b4aac.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация на украине, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), владимир зеленский, дмитрий песков, москва, украина, в мире

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

19:43 22.06.2020 (обновлено: 21:01 22.06.2020)
15333
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 22 июн – РИА Новости. Президент Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не отправляла украинскому лидеру приглашения. Позже пресс-секретарь президента добавил, что если кто-то из политиков на Украине хочет принять участие в параде, то они это сделают.
"Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было", — сказал Зеленский на вопрос журналиста The Globe and Mail, поехал бы украинский лидер на парад.
В этом году праздничные мероприятия перенесли из-за коронавируса. Девятого мая в столице состоялся только авиапарад и салют. Парад на Красной площади пройдет 24 июня. В этот день в 1945 году состоялся Парад Победы на Красной площади, которым командовал Константин Рокоссовский, а принимал Георгий Жуков.
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Обсудить 21
РоссияСитуация на УкраинеПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковМоскваУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Так и на Марс Зеленский не полетит, потому что никто не предлагает. Неуловимый Джо.
22 июня, 19:46
Doctor Tarr
68170002
В сценарии его образа нет, да и директор цирка его не отпустит.
22 июня, 19:49
Andrej Dirksen
66150002
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