https://ria.ru/20200622/1573323532.html
Памятник Георгию Победоносцу открыли в Красногорске
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий открыли памятник Георгию Победоносцу в Красногорске, мероприятие приурочено РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:42
2020-06-22T18:42
религия и мировоззрение
религия
георгий победоносец
николай чудотворец
новости - религия и мировоззрение
андрей воробьев
красногорск
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/46932/64/469326488_0:32:600:370_1400x0_80_0_0_14a8e827c70051a3ac00369d10529f51.jpg
красногорск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/46932/64/469326488_0:32:600:370_1400x0_80_0_0_14a8e827c70051a3ac00369d10529f51.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/46932/64/469326488_32:0:568:402_1400x0_80_0_0_92fbed429c080d7a9d74639a9da54a30.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/46932/64/469326488_99:0:501:402_1400x0_80_0_0_3a009176aae9e1f782ff489516c1fd0a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, георгий победоносец, николай чудотворец, новости - религия и мировоззрение, андрей воробьев, красногорск, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий открыли памятник Георгию Победоносцу в Красногорске, мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня в День памяти и скорби мы открываем памятник Георгия Победоносца – символ победы, отваги, добра и всего самого светлого. 79 лет назад началась Великая Отечественная война, и с этого же дня - тернистый, тяжелый путь к Победе. На днях пройдет парад в честь 75-летия Победы во главе с президентом, ветеранами. Ну а сегодня мы также имеем возможность вспомнить наших дедов, прадедов, близких, родных, которые уходили на фронт", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба.
Памятник находится на территории двухэтажного Никольского храма в микрорайоне Павшинская пойма. Храм имеет два этажа: верхний посвящен святителю Николаю Чудотворцу, нижний – святому апостолу Андрею Первозванному.
"Знаменательно, что 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне мы освящаем этот памятник на подмосковной земле, которая была щитом для столицы. Он будет напоминать не только жителям Московской области, но и всей России о героизме нашего народа. Христианство объединяет лучших сынов и дочерей нашей Отчизны на служение Родине", - отметил Ювеналий.
Памятник выполнен по мотивам сказания "Чудо Георгия о змие", повествующего о спасении святым Георгием царевны от змея, рассказал руководитель авторского коллектива скульптуры Григорий Орехов.