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Религия и мировоззрение
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Памятник Георгию Победоносцу открыли в Красногорске
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий открыли памятник Георгию Победоносцу в Красногорске, мероприятие приурочено РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:42
религия и мировоззрение
религия
георгий победоносец
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новости - религия и мировоззрение
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религия, георгий победоносец, николай чудотворец, новости - религия и мировоззрение, андрей воробьев, красногорск, московская область (подмосковье), общество

Памятник Георгию Победоносцу открыли в Красногорске

18:42 22.06.2020
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© РИА Новости / Бесик Пипия Памятник Георгию Победоносцу в Грузии
Памятник Георгию Победоносцу в Грузии
© РИА Новости / Бесик Пипия
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий открыли памятник Георгию Победоносцу в Красногорске, мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня в День памяти и скорби мы открываем памятник Георгия Победоносца – символ победы, отваги, добра и всего самого светлого. 79 лет назад началась Великая Отечественная война, и с этого же дня - тернистый, тяжелый путь к Победе. На днях пройдет парад в честь 75-летия Победы во главе с президентом, ветеранами. Ну а сегодня мы также имеем возможность вспомнить наших дедов, прадедов, близких, родных, которые уходили на фронт", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба.
Памятник находится на территории двухэтажного Никольского храма в микрорайоне Павшинская пойма. Храм имеет два этажа: верхний посвящен святителю Николаю Чудотворцу, нижний – святому апостолу Андрею Первозванному.
"Знаменательно, что 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне мы освящаем этот памятник на подмосковной земле, которая была щитом для столицы. Он будет напоминать не только жителям Московской области, но и всей России о героизме нашего народа. Христианство объединяет лучших сынов и дочерей нашей Отчизны на служение Родине", - отметил Ювеналий.
Памятник выполнен по мотивам сказания "Чудо Георгия о змие", повествующего о спасении святым Георгием царевны от змея, рассказал руководитель авторского коллектива скульптуры Григорий Орехов.
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Религия и мировоззрениеРелигияГеоргий ПобедоносецНиколай ЧудотворецНовости - Религия и мировоззрениеАндрей ВоробьевКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Общество
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