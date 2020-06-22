Памятник Георгию Победоносцу открыли в Красногорске

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий открыли памятник Георгию Победоносцу в Красногорске, мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Сегодня в День памяти и скорби мы открываем памятник Георгия Победоносца – символ победы, отваги, добра и всего самого светлого. 79 лет назад началась Великая Отечественная война, и с этого же дня - тернистый, тяжелый путь к Победе. На днях пройдет парад в честь 75-летия Победы во главе с президентом, ветеранами. Ну а сегодня мы также имеем возможность вспомнить наших дедов, прадедов, близких, родных, которые уходили на фронт", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба.

Памятник находится на территории двухэтажного Никольского храма в микрорайоне Павшинская пойма. Храм имеет два этажа: верхний посвящен святителю Николаю Чудотворцу, нижний – святому апостолу Андрею Первозванному.

"Знаменательно, что 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне мы освящаем этот памятник на подмосковной земле, которая была щитом для столицы. Он будет напоминать не только жителям Московской области, но и всей России о героизме нашего народа. Христианство объединяет лучших сынов и дочерей нашей Отчизны на служение Родине", - отметил Ювеналий.