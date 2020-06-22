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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200622/1573318433.html
Под Калининградом перезахоронили останки бойцов, погибших в 1945 году
Останки 104 советских воинов, погибших в апреле 1945 года, перезахоронили в торжественной обстановке на территории мемориального комплекса возле братской могилы РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:38
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
калининградская область
приморск
общество
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калининградская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573318065_0:77:801:527_1400x0_80_0_0_780ab5520f266777be56111a5ff63fda.jpg
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великая отечественная война (1941-1945), калининградская область, приморск, общество

Под Калининградом перезахоронили останки бойцов, погибших в 1945 году

17:18 22.06.2020 (обновлено: 18:38 22.06.2020)
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© Фото : сайт правительства Калинградской областиЦеремония перезахоронения останков советских воинов, павших при взятии Фишхаузена, в Приморске
Церемония перезахоронения останков советских воинов, павших при взятии Фишхаузена, в Приморске
© Фото : сайт правительства Калинградской области
КАЛИНИНГРАД, 22 июн - РИА Новости. Останки 104 советских воинов, погибших в апреле 1945 года, перезахоронили в торжественной обстановке на территории мемориального комплекса возле братской могилы в городе Приморске Калининградской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"В Балтийском городском округе перезахоронили останки 104 советских воинов, погибших в апреле 1945 года. Траурная церемония состоялась в городе Приморске в День памяти и скорби, на территории мемориального комплекса возле братской могилы советских воинов, павших при взятии Фишхаузена (прежнее название Приморска)", - сообщили в правительстве.
Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз
Вчера, 06:45
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны
Весной прошлого года в районе бывшего населенного пункта Тенкиттен (сейчас это поселок Береговое) поисковики обнаружили воинское захоронение. Поисковые работы проходили в течение нескольких месяцев. Имена всех 104 воинов, восемь из которых – офицеры, увековечили на мемориале в Приморске.
Современная Калининградская область располагается на части территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. На завершающем этапе Великой Отечественной войны здесь проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР.
"Огненные картины войны" в День памяти и скорби
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В День памяти и скорби, 22 июня, активисты общественных объединений и волонтеры выходят на площади и воинские мемориалы и вместе с ветеранами зажигают свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Акция Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду
1 из 18

В День памяти и скорби, 22 июня, активисты общественных объединений и волонтеры выходят на площади и воинские мемориалы и вместе с ветеранами зажигают свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Москве состоялось несколько таких акций: "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду, "Огненная картина войны" у стен Музея Победы на Поклонной горе и "Линия памяти" на Крымской набережной.

Участник акции Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду в Москве
2 из 18

В Москве состоялось несколько таких акций: "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду, "Огненная картина войны" у стен Музея Победы на Поклонной горе и "Линия памяти" на Крымской набережной.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Акция в Александровском саду стартовала в три часа утра.

Участники акции Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду в Москве
3 из 18

Акция в Александровском саду стартовала в три часа утра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Это уже 29-я по счету "Вахта памяти. Вечный огонь".

Свечи и цветы у Вечного огня во время проведения акции Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду в Москве
4 из 18

Это уже 29-я по счету "Вахта памяти. Вечный огонь".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Участники почтили память павших за Родину и возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Участники акции Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду в Москве
5 из 18

Участники почтили память павших за Родину и возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

У стен Музея Победы на Поклонной горе организовали акцию "Огненная картина войны".

Акция Свеча памяти на Поклонной горе в Москве
6 из 18

У стен Музея Победы на Поклонной горе организовали акцию "Огненная картина войны".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Огненная картина войны" — часть традиционной акции "Свеча Памяти".

Акция Свеча памяти на Поклонной горе в Москве
7 из 18

"Огненная картина войны" — часть традиционной акции "Свеча Памяти".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Волонтеры у стен Музея Победы на Поклонной горе.

Акция Свеча памяти на Поклонной горе в Москве
8 из 18

Волонтеры у стен Музея Победы на Поклонной горе.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Старт акции на Поклонной горе дала министр культуры Ольга Любимова. Зажженную свечу она установила в Зале памяти и скорби музея и возложила цветы к монументу "Скорбящая мать".

Министр культуры РФ Ольга Любимова во время создания картины из свечей Огненная картина войны у стен Музея Победы на Поклонной горе в Москве
9 из 18

Старт акции на Поклонной горе дала министр культуры Ольга Любимова. Зажженную свечу она установила в Зале памяти и скорби музея и возложила цветы к монументу "Скорбящая мать".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

От этой свечи волонтеры Победы зажгли другие и выложили из сотен огоньков памятную инсталляцию.

Акция Свеча памяти на Поклонной горе в Москве
10 из 18

От этой свечи волонтеры Победы зажгли другие и выложили из сотен огоньков памятную инсталляцию.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Ряд мероприятий в годовщину начала Великой Отечественной войны провели в российских регионах.

Акция Свеча памяти в парке Победы в Казани
11 из 18

Ряд мероприятий в годовщину начала Великой Отечественной войны провели в российских регионах.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Так, волонтеры зажгли свечи памяти у Вечного огня в парке Победы в Казани.

Акция Свеча памяти в парке Победы в Казани
12 из 18

Так, волонтеры зажгли свечи памяти у Вечного огня в парке Победы в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Надпись из горящих свечей "Мы помним" во время акции в Казани.

Акция Свеча памяти в парке Победы в Казани
13 из 18

Надпись из горящих свечей "Мы помним" во время акции в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны объявили минуту молчания.

Акция Свеча памяти в парке Победы в Казани
14 из 18

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны объявили минуту молчания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Девушка зажигает свечу во время акции "Свеча памяти" в Казани.

Акция Свеча памяти в парке Победы в Казани
15 из 18

Девушка зажигает свечу во время акции "Свеча памяти" в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В парке искусств "Музеон" на Крымской набережной в Москве создали 1418 световых инсталляций, каждая из которых символизирует один день войны.

Акция Линия памяти в Москве
16 из 18

В парке искусств "Музеон" на Крымской набережной в Москве создали 1418 световых инсталляций, каждая из которых символизирует один день войны.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Свечи будут гореть до 23.59 22 июня.

Акция Линия памяти в Москве
17 из 18

Свечи будут гореть до 23.59 22 июня.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Поддерживают огонь "Линии памяти" 50 волонтеров.

Акция Линия памяти в Москве
18 из 18

Поддерживают огонь "Линии памяти" 50 волонтеров.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 18

В День памяти и скорби, 22 июня, активисты общественных объединений и волонтеры выходят на площади и воинские мемориалы и вместе с ветеранами зажигают свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 18

В Москве состоялось несколько таких акций: "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду, "Огненная картина войны" у стен Музея Победы на Поклонной горе и "Линия памяти" на Крымской набережной.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 18

Акция в Александровском саду стартовала в три часа утра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 18

Это уже 29-я по счету "Вахта памяти. Вечный огонь".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
5 из 18

Участники почтили память павших за Родину и возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
6 из 18

У стен Музея Победы на Поклонной горе организовали акцию "Огненная картина войны".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 18

"Огненная картина войны" — часть традиционной акции "Свеча Памяти".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 18

Волонтеры у стен Музея Победы на Поклонной горе.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 18

Старт акции на Поклонной горе дала министр культуры Ольга Любимова. Зажженную свечу она установила в Зале памяти и скорби музея и возложила цветы к монументу "Скорбящая мать".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
10 из 18

От этой свечи волонтеры Победы зажгли другие и выложили из сотен огоньков памятную инсталляцию.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
11 из 18

Ряд мероприятий в годовщину начала Великой Отечественной войны провели в российских регионах.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 18

Так, волонтеры зажгли свечи памяти у Вечного огня в парке Победы в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
13 из 18

Надпись из горящих свечей "Мы помним" во время акции в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
14 из 18

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны объявили минуту молчания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
15 из 18

Девушка зажигает свечу во время акции "Свеча памяти" в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
16 из 18

В парке искусств "Музеон" на Крымской набережной в Москве создали 1418 световых инсталляций, каждая из которых символизирует один день войны.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
17 из 18

Свечи будут гореть до 23.59 22 июня.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
18 из 18

Поддерживают огонь "Линии памяти" 50 волонтеров.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Калининградская областьПриморскОбщество
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