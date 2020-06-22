Под Калининградом перезахоронили останки бойцов, погибших в 1945 году

"В Балтийском городском округе перезахоронили останки 104 советских воинов, погибших в апреле 1945 года. Траурная церемония состоялась в городе Приморске в День памяти и скорби, на территории мемориального комплекса возле братской могилы советских воинов, павших при взятии Фишхаузена (прежнее название Приморска)", - сообщили в правительстве.

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны

Весной прошлого года в районе бывшего населенного пункта Тенкиттен (сейчас это поселок Береговое) поисковики обнаружили воинское захоронение. Поисковые работы проходили в течение нескольких месяцев. Имена всех 104 воинов, восемь из которых – офицеры, увековечили на мемориале в Приморске.