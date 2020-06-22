Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573283144.html
"Огненные картины войны" в День памяти и скорби
В годовщину начала Великой Отечественной войны во многих городах России зажгли свечи в память о погибших. "Огненные картины" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:11
россия
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
свеча памяти
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573283044_0:145:3072:1873_1400x0_80_0_0_e3f7f7c50199b2c548bbf867c5379a5d.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573283044_0:145:3072:1873_1400x0_80_0_0_e3f7f7c50199b2c548bbf867c5379a5d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573283044_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_b1ddbe3cea1f9b42055e2e653d4c2693.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573283044_407:0:2455:2048_1400x0_80_0_0_8cbb8fcd8b8fea3275dbe79e507d251d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны, свеча памяти, фото, фото

"Огненные картины войны" в День памяти и скорби

13:04 22.06.2020 (обновлено: 13:11 22.06.2020)
286
В годовщину начала Великой Отечественной войны во многих городах России зажгли свечи в память о погибших. "Огненные картины" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В День памяти и скорби, 22 июня, активисты общественных объединений и волонтеры выходят на площади и воинские мемориалы и вместе с ветеранами зажигают свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Акция Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду
1 из 18

В День памяти и скорби, 22 июня, активисты общественных объединений и волонтеры выходят на площади и воинские мемориалы и вместе с ветеранами зажигают свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Москве состоялось несколько таких акций: "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду, "Огненная картина войны" у стен Музея Победы на Поклонной горе и "Линия памяти" на Крымской набережной.

Участник акции Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду в Москве
2 из 18

В Москве состоялось несколько таких акций: "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду, "Огненная картина войны" у стен Музея Победы на Поклонной горе и "Линия памяти" на Крымской набережной.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Акция в Александровском саду стартовала в три часа утра.

Участники акции Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду в Москве
3 из 18

Акция в Александровском саду стартовала в три часа утра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Это уже 29-я по счету "Вахта памяти. Вечный огонь".

Свечи и цветы у Вечного огня во время проведения акции Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду в Москве
4 из 18

Это уже 29-я по счету "Вахта памяти. Вечный огонь".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Участники почтили память павших за Родину и возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Участники акции Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду в Москве
5 из 18

Участники почтили память павших за Родину и возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

У стен Музея Победы на Поклонной горе организовали акцию "Огненная картина войны".

Акция Свеча памяти на Поклонной горе в Москве
6 из 18

У стен Музея Победы на Поклонной горе организовали акцию "Огненная картина войны".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Огненная картина войны" — часть традиционной акции "Свеча Памяти".

Акция Свеча памяти на Поклонной горе в Москве
7 из 18

"Огненная картина войны" — часть традиционной акции "Свеча Памяти".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Волонтеры у стен Музея Победы на Поклонной горе.

Акция Свеча памяти на Поклонной горе в Москве
8 из 18

Волонтеры у стен Музея Победы на Поклонной горе.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Старт акции на Поклонной горе дала министр культуры Ольга Любимова. Зажженную свечу она установила в Зале памяти и скорби музея и возложила цветы к монументу "Скорбящая мать".

Министр культуры РФ Ольга Любимова во время создания картины из свечей Огненная картина войны у стен Музея Победы на Поклонной горе в Москве
9 из 18

Старт акции на Поклонной горе дала министр культуры Ольга Любимова. Зажженную свечу она установила в Зале памяти и скорби музея и возложила цветы к монументу "Скорбящая мать".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

От этой свечи волонтеры Победы зажгли другие и выложили из сотен огоньков памятную инсталляцию.

Акция Свеча памяти на Поклонной горе в Москве
10 из 18

От этой свечи волонтеры Победы зажгли другие и выложили из сотен огоньков памятную инсталляцию.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Ряд мероприятий в годовщину начала Великой Отечественной войны провели в российских регионах.

Акция Свеча памяти в парке Победы в Казани
11 из 18

Ряд мероприятий в годовщину начала Великой Отечественной войны провели в российских регионах.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Так, волонтеры зажгли свечи памяти у Вечного огня в парке Победы в Казани.

Акция Свеча памяти в парке Победы в Казани
12 из 18

Так, волонтеры зажгли свечи памяти у Вечного огня в парке Победы в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Надпись из горящих свечей "Мы помним" во время акции в Казани.

Акция Свеча памяти в парке Победы в Казани
13 из 18

Надпись из горящих свечей "Мы помним" во время акции в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны объявили минуту молчания.

Акция Свеча памяти в парке Победы в Казани
14 из 18

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны объявили минуту молчания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Девушка зажигает свечу во время акции "Свеча памяти" в Казани.

Акция Свеча памяти в парке Победы в Казани
15 из 18

Девушка зажигает свечу во время акции "Свеча памяти" в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В парке искусств "Музеон" на Крымской набережной в Москве создали 1418 световых инсталляций, каждая из которых символизирует один день войны.

Акция Линия памяти в Москве
16 из 18

В парке искусств "Музеон" на Крымской набережной в Москве создали 1418 световых инсталляций, каждая из которых символизирует один день войны.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Свечи будут гореть до 23.59 22 июня.

Акция Линия памяти в Москве
17 из 18

Свечи будут гореть до 23.59 22 июня.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Поддерживают огонь "Линии памяти" 50 волонтеров.

Акция Линия памяти в Москве
18 из 18

Поддерживают огонь "Линии памяти" 50 волонтеров.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
100000
Обсудить 0
РоссияДень памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войныСвеча памятиФото
Рекомендуем
Ворона во время солнечного затмения в Найроби, Кения
Кольцеобразное солнечное затмение в разных уголках мира
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения главного храма Вооружённых Сил
Владимир Путин в главном храме Вооруженных сил
Порт Таллина
СМИ: работницы нацоперы "Эстония" обвинили директора в домогательствах
Отдыхающие на набережной в Ялте
Путешествия по России этим летом обойдутся туристам дешевле
Елена Повеляйкина
"Ее боялись все": дочь омского фермера обвиняют в гибели двух человек
Георгий Габуния
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Пассажирские поезда РЖД
РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
Девушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Вышло постановление о ежегодной минуте молчания в День памяти и скорби
Свеча
В День памяти и скорби россияне создадут "огненные картины"
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Брестская крепость в день освобождения. 28 июля 1944 г.
"Я умираю, но не сдаюсь": какие реликвии сохранила Брестская крепость
Панорама Чернобыльской атомной электростанции с саркофагом на переднем плане
Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС
Нерехта
 Сокровища старинной Нерехты. Что обязательно нужно увидеть
Сотрудники полиции
В Штутгарте арестовали двух участников беспорядков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
01:19В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
01:14Анатолий Антонов обсудил подходы по Афганистану со спецпредставителем США
01:09Мадуро заявил, что готов к разговору с Трампом
Лента новостейМолния