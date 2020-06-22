Минпромторг не зафиксировал случаев отказа от подписанных СПИКов

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Инвесторы, несмотря на сложившиеся тяжелые экономические условия и пандемию коронавируса, не отказываются от подписанных специнвестконтрактов (СПИКов), инструмент настроен для них максимально гибко, рассказал РИА Новости замглавы Минпромторга Инвесторы, несмотря на сложившиеся тяжелые экономические условия и пандемию коронавируса, не отказываются от подписанных специнвестконтрактов (СПИКов), инструмент настроен для них максимально гибко, рассказал РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Осьмаков

"Зачем отказываться? Наоборот, нужно усиливать любые механизмы, которые гарантируют стабильные условия ведения бизнеса и привлечения инвестиций. По условиям специнвестконтрактов, у правительства есть право, а не обязанность, расторгнуть контракт в случае недостижения инвестором заявленных показателей. Процедура здесь простая: созывается межведомственная комиссия, которая может утвердить внесение изменений в СПИК в случае признания форс-мажора в отношении конкретного инвестора и проекта", - сказал Осьмаков в ответ на вопрос об отказавшихся от СПИКа инвесторов.

По его словам, этот механизм настроен максимально гибко: по соглашению сторон, в них можно вносить корректировки на любом этапе. "Ключевой момент здесь в другом – сроки предоставления налоговых преференций ограничены, а для проектов сейчас нужна сдвижка. Именно поэтому так важны дополнительные два года льгот, которые можно утвердить только через поправки в Налоговый кодекс. Проекты выходят на окупаемость как раз в последние два года реализации СПИК. Оставить их на этот период без заявленных преференций – значит, поставить под угрозу всю финансовую модель проекта", - подчеркивает замминистра.

По данным Осьмакова, сейчас в работе около 1450 заявок на включение в перечень технологий для СПИК 2.0, причем порядка половины из них приходятся на химическую, фармацевтическую, медицинскую промышленность, автопром и транспортное машиностроение (52%, 757 заявок), большое количество заявок по отраслям инвестиционного машиностроения и станкостроения (218), металлургии и материалов (117), радиоэлектроники (112), еще 30 заявок было подано по линии Минэнерго России (20) и Минсельхоза (10).

"Заявки первой волны, конечно, очень разные по качеству. Часть из них воплотится в подписанные специнвестконтракты, другая часть будет участвовать в программе единой субсидии на НИОКР. Летом мы занимаемся структурированием заявок, формируем перечень, выносим на публичное обсуждение и межведомственное согласование. Проект распоряжения правительства должен быть внесен на стыке августа и сентября. Поэтому выйти на подписание первых контрактов по новой модели рассчитываем осенью. Для нас очень важно запустить этот механизм", - отмечает Осьмаков.

Он объяснил, что инвестиционная пауза длинною уже почти в год при переходе с контрактов первого типа на так называемый механизм "СПИК 2.0" возникла из-за того, что с началом пандемии коронавируса правительству пришлось работать в первую очередь над выпуском антивирусных нормативных актов, программ поддержки населения и бизнеса, что являлось на тот момент безусловным приоритетом, но даже в этих условиях была утверждена вся нормативная база и сейчас идет работа над конкретными заявками по технологиям.