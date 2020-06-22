В Калужской области открыли памятник без вести пропавшим воинам

Торжественное открытие памятника воинам, без вести пропавшим на фронтах Великой Отечественной войны, в День памяти и скорби в деревне Кузьминичи Калужской области

Торжественное открытие памятника воинам, без вести пропавшим на фронтах Великой Отечественной войны, в День памяти и скорби в деревне Кузьминичи Калужской области

КАЛУГА, 22 июн - РИА Новости. Торжественное открытие памятника воинам, без вести пропавшим на фронтах Великой Отечественной войны, состоялось в День памяти и скорби в деревне Кузьминичи Торжественное открытие памятника воинам, без вести пропавшим на фронтах Великой Отечественной войны, состоялось в День памяти и скорби в деревне Кузьминичи Калужской области , сообщило правительство региона.

Памятник расположен на территории местного мемориального комплекса и представляет собой установленную на постаменте из гранита стелу высотой 5,5 метра, увенчанную колоколом, звон которого, как считают создатели, призван символизировать печаль о пропавших без вести героях. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы. Митрополит Калужский и Боровский владыка Климент освятил памятник.

"Памятные даты Великой войны, как правило, сопровождаются торжественной музыкой, маршами и салютом. И только 22 июня сопровождается тишиной - спутницей скорби, памяти и уважения к павшим воинам. Страшную цену заплатила страна за эту победу. Около 27 миллионов человек отдали свою жизнь за нее", - обратился врио губернатора региона Владислав Шапша к участникам мероприятия.

"Трудно переоценить вклад нашей области в эту Победу: восемь из десяти призывников, ушедших на фронт с Калужской земли, не вернулись домой. Боле 156 тысяч имен наших земляков сегодня увековечены в Книге памяти. Память хранится в учебниках и книгах, и в таких мемориалах, которые мы сегодня открываем", - подчеркнул он.

Глава области поблагодарил всех, кто принял участие в создании мемориала, и, в частности, почетного гражданина Куйбышевского района Николая Викторовича Сафонова. По его инициативе и на его средства была воздвигнута стела: дядя Николая Викторовича, младший сержант Александр Сафонов , уроженец этих мест, также числится в списках без вести пропавших.

На церемонии присутствовал член Совета Федерации, бывший глава региона Анатолий Артамонов . "Ежегодно в нашей стране люди считают своим долгом отдать дань памяти и уважения всем тем, кто защищал нашу страну, кто защищал весь мир от фашизма. И символично, что сегодня открывается уникальный памятник без вести пропавшим, благодаря инициативе и непосредственному участию Николая Викторовича Сафонова. Это пример другим территориям, другим людям, которые имеют возможность и захотят увековечить память героев", - отметил Артамонов.