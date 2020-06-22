В Калужской области открыли памятник без вести пропавшим воинам

КАЛУГА, 22 июн - РИА Новости. Торжественное открытие памятника воинам, без вести пропавшим на фронтах Великой Отечественной войны, состоялось в День памяти и скорби в деревне Кузьминичи Калужской области, сообщило правительство региона.
Памятник расположен на территории местного мемориального комплекса и представляет собой установленную на постаменте из гранита стелу высотой 5,5 метра, увенчанную колоколом, звон которого, как считают создатели, призван символизировать печаль о пропавших без вести героях. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы. Митрополит Калужский и Боровский владыка Климент освятил памятник.
"Памятные даты Великой войны, как правило, сопровождаются торжественной музыкой, маршами и салютом. И только 22 июня сопровождается тишиной - спутницей скорби, памяти и уважения к павшим воинам. Страшную цену заплатила страна за эту победу. Около 27 миллионов человек отдали свою жизнь за нее", - обратился врио губернатора региона Владислав Шапша к участникам мероприятия.
"Трудно переоценить вклад нашей области в эту Победу: восемь из десяти призывников, ушедших на фронт с Калужской земли, не вернулись домой. Боле 156 тысяч имен наших земляков сегодня увековечены в Книге памяти. Память хранится в учебниках и книгах, и в таких мемориалах, которые мы сегодня открываем", - подчеркнул он.
Глава области поблагодарил всех, кто принял участие в создании мемориала, и, в частности, почетного гражданина Куйбышевского района Николая Викторовича Сафонова. По его инициативе и на его средства была воздвигнута стела: дядя Николая Викторовича, младший сержант Александр Сафонов, уроженец этих мест, также числится в списках без вести пропавших.
На церемонии присутствовал член Совета Федерации, бывший глава региона Анатолий Артамонов. "Ежегодно в нашей стране люди считают своим долгом отдать дань памяти и уважения всем тем, кто защищал нашу страну, кто защищал весь мир от фашизма. И символично, что сегодня открывается уникальный памятник без вести пропавшим, благодаря инициативе и непосредственному участию Николая Викторовича Сафонова. Это пример другим территориям, другим людям, которые имеют возможность и захотят увековечить память героев", - отметил Артамонов.
Деревня Кузьминичи расположена рядом с Варшавским шоссе, где во время войны шли кровопролитные бои. Из этих мест на фронт ушли более полутора тысяч человек. В 1980-е годы прошлого века здесь был воздвигнут памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Позже на территории мемориала появились памятник старшему лейтенанту Александру Моисеевичу Дежкову, Красная звезда памяти, армейская машина пехоты, ручной пулемет Дегтярева. Во время проведения патриотических мероприятий на мемориале зажигается огонь Славы.